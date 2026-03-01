Ce domenii din Uniunea Europeană au cele mai multe posturi libere

Mai multe sectoare din Uniunea Europeană se confruntă cu dificultăți în ocuparea locurilor de muncă care au rămas libere după pandemia de COVID-19, în timp ce pentru altele rata posturilor vacante a scăzut, ceea ce înseamnă că recrutarea a devenit mai ușoară.

Domeniile cu cele mai multe posturi libere din Uniunea Europeană

Piața muncii din Europa rămâne relativ solidă la început de 2026, cu rate record de ocupare a forței de muncă, cu toate că s-a înregistrat o încetinire economică și instabilitate globală.

Cu toate acestea, anumite domenii duc lipsă acută de personal și nu reușesc să acopere deficitul care a apărut după pandemie, relatează Antena 3 CNN.

Potrivit datelor publicate de Eurostat, între 2019 – anul dinaintea pandemiei – și 2023, muncitorii din industrie au înregistrat cea mai mare creștere a ratei locurilor de muncă vacante: +4,2%.

Această evoluție sugerează că sectorul a avut dificultăți tot mai mari în a găsi angajați. Blocajele din timpul pandemiei au provocat perturbări majore ale lanțurilor de aprovizionare și un exod al forței de muncă din industria prelucrătoare.

Potrivit Eurostat, rmătoarele cele mai mari creșteri ale ratelor de posturi vacante au fost înregistrate în:

funcții de conducere în vânzări, marketing și dezvoltare (3%)

lucrători în vânzări (2,8%)

muncitori din transport și depozitare (2,5%)

personal administrativ și de suport (2,4%).

Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în rândul:

tehnicienilor din științele vieții (-2,6%)

specialiștilor în baze de date și rețele (-1,7%)

dezvoltatorilor software și analiștilor IT (-1,5%)

