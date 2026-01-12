Pensii cu 2,7% mai mari, în 2026, pentru această categorie de pensionari români. Cine se încadrează

Guvernul spaniol va majora pensiile contributive cu 2,7%, măsură care se va aplica și pensionarilor români din această țară. În acest moment, aici trăiesc peste 600.000 de conaționali, cu tot cu seniori care primesc pensie.

Astfel, pensiile contributive sunt estimate să crească cu 2,7% în 2026, ca urmare a avansului datelor privind inflația din noiembrie (3%). În acest timp, pensiile minime și necontributive vor trebui majorate peste această cifră, așa cum este inclus în reforma pensiilor.

Conform datelor de la Ministerul Incluziunii, citate de cronista.com, reevaluarea va însemna că un pensionar care primește o pensie de 1511,5 euro pe lună (pensia medie de limită de vârstă) va primi 1552,3 euro pe lună în 2026, ceea ce reprezintă o creștere anuală de 572 euro sau 40,8 euro pe lună.

Această creștere beneficiază cele aproximativ 9,4 milioane de persoane care primesc 10,4 milioane de pensii contributive, pe lângă cele 734.000 de pensii corespunzătoare schemei Claselor Pasive de Stat, care vor fi, de asemenea, reevaluate cu același indice.

Conform reformei din 2021, reevaluarea anuală a pensiailor se calculează utilizând media ratelor inflației anuale din ultimele douăsprezece luni până în noiembrie, care, cu această ocazie, a rezultat la 2,66%.

