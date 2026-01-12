Prima pagină » Actualitate » Pensii cu 2,7% mai mari, în 2026, pentru această categorie de pensionari români. Cine se încadrează

Pensii cu 2,7% mai mari, în 2026, pentru această categorie de pensionari români. Cine se încadrează

12 ian. 2026, 19:25, Actualitate
Pensii cu 2,7% mai mari, în 2026, pentru această categorie de pensionari români. Cine se încadrează
FOTO - Caracter ilustrativ

Guvernul spaniol va majora pensiile contributive cu 2,7%, măsură care se va aplica și pensionarilor români din această țară. În acest moment, aici trăiesc peste 600.000 de conaționali, cu tot cu seniori care primesc pensie.

Astfel, pensiile contributive sunt estimate să crească cu 2,7% în 2026, ca urmare a avansului datelor privind inflația din noiembrie (3%). În acest timp, pensiile minime și necontributive vor trebui majorate peste această cifră, așa cum este inclus în reforma pensiilor.

Conform datelor de la Ministerul Incluziunii, citate de cronista.com, reevaluarea va însemna că un pensionar care primește o pensie de 1511,5 euro pe lună (pensia medie de limită de vârstă) va primi 1552,3 euro pe lună în 2026, ceea ce reprezintă o creștere anuală de 572 euro sau 40,8 euro pe lună.

Tot mai mulți pensionari aleg să se mute în Maroc / foto: Shutterstock

FOTO – caracter ilustrativ: Shutterstock

Această creștere beneficiază cele aproximativ 9,4 milioane de persoane care primesc 10,4 milioane de pensii contributive, pe lângă cele 734.000 de pensii corespunzătoare schemei Claselor Pasive de Stat, care vor fi, de asemenea, reevaluate cu același indice.

Conform reformei din 2021, reevaluarea anuală a pensiailor se calculează utilizând media ratelor inflației anuale din ultimele douăsprezece luni până în noiembrie, care, cu această ocazie, a rezultat la 2,66%.

Autorul mai recomandă:

Salariul minim si pensiile vor crește în Ucraina în 2026. În România, Guvernul Bolojan e pe contrasens și îi sufocă pe cetățeni cu austeritate

Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026

În timp ce Bolojan a scăzut pensiile românilor și încearcă să scoată magistrații vinovați pentru lipsa finanțării și inechităților, Ungaria, Polonia și Germania se îngrijesc de soarta seniorilor, caută soluții și cresc substanțial veniturile pensionarilor

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Kelemen Hunor lansează acuzații dure la adresa USR și a lui Nicușor Dan:„Acordul cu MERCOSUR nu a fost discutat în coaliție, e inacceptabil. Acordul nu trebuia aprobat acum”
19:08
Kelemen Hunor lansează acuzații dure la adresa USR și a lui Nicușor Dan:„Acordul cu MERCOSUR nu a fost discutat în coaliție, e inacceptabil. Acordul nu trebuia aprobat acum”
REACȚIE Diana Buzoianu dă un director adjunct pe mâna ANI. „Un nou potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva” 
19:02
Diana Buzoianu dă un director adjunct pe mâna ANI. „Un nou potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva” 
DECIZIE Un complet ÎCCJ, condus de Lia Savonea, a stabilit că faptele în dosarul fostului primar PSD, Daniel Tudorache, nu s-au prescris
18:44
Un complet ÎCCJ, condus de Lia Savonea, a stabilit că faptele în dosarul fostului primar PSD, Daniel Tudorache, nu s-au prescris
REACȚIE Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, îi dă replica Maiei Sandu, după ce a spus că ar vota unirea cu România: „E visul ei de a deveni președinta noii țări românești”
17:45
Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, îi dă replica Maiei Sandu, după ce a spus că ar vota unirea cu România: „E visul ei de a deveni președinta noii țări românești”
TOP România, pe primul loc în TOP-ul statelor cu cel mai mare consum de alcool din lume. Pe ce loc se află Moldova în clasament
16:32
România, pe primul loc în TOP-ul statelor cu cel mai mare consum de alcool din lume. Pe ce loc se află Moldova în clasament
SCANDALOS S-au trezit cu impozit de 20 de ori mai mare. Deși creșterea anunțată de Guvern e de doar 80%, românii au de plată chiar și zeci de mii de lei
16:28
S-au trezit cu impozit de 20 de ori mai mare. Deși creșterea anunțată de Guvern e de doar 80%, românii au de plată chiar și zeci de mii de lei
Mediafax
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de nerecunoscut 😲
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume
Mediafax
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza vremii
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Există un singur loc pe Pământ unde atât Omul de Neanderthal, cât și oamenii moderni au creat artă rupestră
NEWS ALERT Radu Marinescu dezvăluie că acordul Mercosur nu a fost avizat de ministerul Justiției: „Documentul nu a ajuns la Minister. Nu cunoaștem conținutul”
20:27
Radu Marinescu dezvăluie că acordul Mercosur nu a fost avizat de ministerul Justiției: „Documentul nu a ajuns la Minister. Nu cunoaștem conținutul”
SPORT Xavi Alonso, dat afară de la Real Madrid! Cine este înlocuitorul
20:14
Xavi Alonso, dat afară de la Real Madrid! Cine este înlocuitorul
FLASH NEWS Știrea Gândul despre scenariul lui Miruță privind Groenlanda a devenit virală. Reacția lui Ponta: „Sunați la 112 – să vină Salvarea”
20:04
Știrea Gândul despre scenariul lui Miruță privind Groenlanda a devenit virală. Reacția lui Ponta: „Sunați la 112 – să vină Salvarea”
SPORT Daniel Bîrligea vorbește despre titlu, dar FCSB nu e acum în play-off. „Am intrat cu capul pe sus, dar suntem cea mai puternică echipă”
19:22
Daniel Bîrligea vorbește despre titlu, dar FCSB nu e acum în play-off. „Am intrat cu capul pe sus, dar suntem cea mai puternică echipă”
APĂRARE Radu Miruță recunoaște că habar nu are de legislația stagiului militar obligatoriu: „Nu știu dacă se aplică, dar o să verific”
19:16
Radu Miruță recunoaște că habar nu are de legislația stagiului militar obligatoriu: „Nu știu dacă se aplică, dar o să verific”

Cele mai noi

Trimite acest link pe