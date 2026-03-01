Prima pagină » Social » 1-9 martie, perioada în care ne alegem baba. Tradiția care îți arată cum îți va merge tot anul

01 mart. 2026, 12:43, Social
Perioada cuprinsă între 1 și 9 martie ocupă un loc special în tradiția românească, fiind asociată cu renașterea naturii, instabilitatea climatică și influența asupra parcursului personal din anul care începe.

Zilele acestea sunt cunoscute sub denumirea de „Babe” și sunt strâns legate de mitologia autohtonă și simbolizează trecerea de la anotimpul rece la sezonul cald, într-un proces plin de semnificații culturale și spirituale.

Cum ne alegem baba în perioada 1-9 martie

Potrivit tradiției populare, fiecare persoană își poate alege o zi din acest interval, iar starea vremii din ziua aceea este considerată un indicator simbolic al norocului, echilibrului interior și al reușitelor care urmează. Practica s-a transmis din generație în generație și continuă să fie respectată atât în mediul rural, cât și în orașe.

Originea tradiției se află în legenda Babei Dochia, personaj mitologic emblematic pentru începutul lunii martie. Povestea spune că Dochia a mers spre munte alături de turmă, îmbrăcată în nouă cojoace. Pentru că a fost convinsă că frigul a trecut, ea le-a dat jos rând pe rând, însă revenirea bruscă a gerului a luat-o pe nepregătite, iar frigul i-a fost fatal. Episodul acesta simbolizează că vremea este instabilă la început de primăvară, iar temperaturile pot oscila dramatic de la o zi la alta.

Fiecare zi reflectă o stare diferită a naturii

În cultura populară, variațiile acestea sunt atribute firii schimbătoare a Babei Dochia, iar fiecare zi din cele nouă reflectă o stare diferită a naturii și a destinului uman. Alegerea unei astfel de zile poate fi făcută fie la întâmplare, fie printr-un calcul bazat pe data nașterii, fie printr-o simplă intuiție. Indiferent de metodă, se consideră că atmosfera meteorologică din ziua respectivă oferă indicii despre cum va decurge anul.

Un cer limpede este văzut ca un semn al echilibrului și al reușitei, pe când o zi posomorâtă poate prevesti încercări sau schimbări semnificative. Variațiile bruște ale vremii indică surprize și momente neprevăzute, iar frigul ori ninsoarea sunt asociate cu dificultăți ce pot fi învinse prin răbdare și perseverență. Cu toate acestea, aceste semnificații nu sunt considerate predicții rigide, ci mai degrabă simboluri ale reînnoirii și ale speranței.

