Prima pagină » Social » Cea mai ieftină garsonieră din București, costă doar 16.000 de euro în 2026. În ce cartier este

Cea mai ieftină garsonieră din București, costă doar 16.000 de euro în 2026. În ce cartier este

01 mart. 2026, 13:33, Social
Cea mai ieftină garsonieră din București, costă doar 16.000 de euro în 2026. În ce cartier este

Piața imobiliară din București a venit cu o surpriză în plină criză economică: o garsonieră este scoasă la vânzare pentru 16.000 de euro. Aceasta a devenit rapid subiect de discuții printre cei dornici de o locuință la cel mai mic preț posibil. Într-o perioadă în care costurile pentru trai sunt în creștere, iar TVA-ul majorat continuă să afecteze prețurile, astfel de oferte sunt tot mai rare, relatează Cancan.

Cea mai ieftină garsonieră din București

Imobilul este scos la vânzare în forma sa actuală, fără lucrări de renovare incluse în preț. Interiorul prezintă condițiile existente, astfel încât eventualele îmbunătățiri vor fi în responsabilitatea exclusivă a viitorului proprietar. Chiar și așa, prețul a stârnit interesul cumpărătorilor cu bugete restrânse sau al celor care caută investiții cu un cost inițial redus.

Apartamentul este situat în cartierul Ferentari, o zonă recunoscută pentru prețurile mai scăzute față de alte sectoare ale orașului. Cu toate acestea, valoarea solicitată pentru această proprietate a surprins, mai ales pe fondul creșterii constante a prețurilor la garsonierele din București în ultimii ani.

Locuința are o suprafață utilă de 25 de metri pătrați și este situată la parterul unui bloc ridicat în perioada 1990–2000. Este compartimentată decomandat, un avantaj în cazul spațiilor reduse, deoarece asigură delimitarea clară a zonelor funcționale. De asemenea, garsoniera beneficiază de un balcon spațios, detaliu evidențiat frecvent în anunțurile imobiliare ca un plus pentru confortul de zi cu zi.

sursa foto: CanCan

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei / Fiul lui Khamenei, considerat succesor, ar fi fost eliminat
Digi24
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Riscă Iran să fie noul Vietnam al Americii? Expert în Orientul Mijlociu: „Au multe capacități necunoscute și rachete puternice”
Mediafax
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri s-au vizitat
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Descopera.ro
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te urmări
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Cum a devenit Timothée Chalamet simbolul noii masculinități

Cele mai noi

Trimite acest link pe