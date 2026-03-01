Cea mai ieftină garsonieră din București, costă doar 16.000 de euro în 2026. În ce cartier este

Piața imobiliară din București a venit cu o surpriză în plină criză economică: o garsonieră este scoasă la vânzare pentru 16.000 de euro. Aceasta a devenit rapid subiect de discuții printre cei dornici de o locuință la cel mai mic preț posibil. Într-o perioadă în care costurile pentru trai sunt în creștere, iar TVA-ul majorat continuă să afecteze prețurile, astfel de oferte sunt tot mai rare, relatează Cancan.

Cea mai ieftină garsonieră din București

Imobilul este scos la vânzare în forma sa actuală, fără lucrări de renovare incluse în preț. Interiorul prezintă condițiile existente, astfel încât eventualele îmbunătățiri vor fi în responsabilitatea exclusivă a viitorului proprietar. Chiar și așa, prețul a stârnit interesul cumpărătorilor cu bugete restrânse sau al celor care caută investiții cu un cost inițial redus.

Apartamentul este situat în cartierul Ferentari, o zonă recunoscută pentru prețurile mai scăzute față de alte sectoare ale orașului. Cu toate acestea, valoarea solicitată pentru această proprietate a surprins, mai ales pe fondul creșterii constante a prețurilor la garsonierele din București în ultimii ani.

Locuința are o suprafață utilă de 25 de metri pătrați și este situată la parterul unui bloc ridicat în perioada 1990–2000. Este compartimentată decomandat, un avantaj în cazul spațiilor reduse, deoarece asigură delimitarea clară a zonelor funcționale. De asemenea, garsoniera beneficiază de un balcon spațios, detaliu evidențiat frecvent în anunțurile imobiliare ca un plus pentru confortul de zi cu zi.

sursa foto: CanCan

Recomandările autorului: