Bărbat din Vâlcea, atacat de urs. A ajuns rănit acasă și a sunat la Salvare

Intervenție a jandarmilor în comuna Berislăvești, după ce un bărbat a fost rănit de un urs.

„În această dimineață, un bărbat în vârstă de 64 de ani a fost rănit de un urs în timp ce se afla în zona împădurită Valea Ogrăzii, din satul Scăueni, comuna Berislăvești.

Din primele informații, victima a suferit leziuni în zona spatelui, dar a reușit să se deplaseze prin forțe proprii până la domiciliu. De acolo, acesta a solicitat sprijin prin numărul unic de urgență 112, la aproximativ o oră după producerea incidentului.

La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Vâlcea, care i-a acordat primele îngrijiri medicale. Ulterior, bărbatul a fost transportat la unitatea spitalicească pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate”, spun reprezentanții Ijj Vâlcea.

Jandarmii montani vâlceni au activat imediat procedurile legale, informând instituțiile cu atribuții în gestionarea unor astfel de situații.

Echipaje de intervenție s-au deplasat în zona indicată pentru verificări și pentru a se asigura că pericolul a fost îndepărtat, însă animalul sălbatic nu a mai fost reperat în proximitate.

În perioada următoare, patrulările în zonă vor fi intensificate pentru a preveni alte incidente și pentru a informa localnicii despre riscurile existente.

