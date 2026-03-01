Câte zile libere sunt de Paște anul acesta. Cât durează minivacanța angajaților și vacanța elevilor

Românii încep deja să își facă planuri pentru zilele libere de Paște 2026, iar anul acesta veștile sunt bune atât pentru angajați, cât și pentru elevi, ei vor avea parte de câteva zile de pauză la mijlocul primăverii. În 2026, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie, ceea ce înseamnă un weekend prelungit pentru majoritatea salariaților.

Care sunt zilele libere pentru angajați de Paște

Conform legislației muncii, Vinerea Mare (10 aprilie 2026), prima și a doua zi de Paște (12 și 13 aprilie 2026) sunt zile nelucrătoare. Astfel, angajații vor beneficia de o minivacanță de trei zile, iar pentru cei care nu lucrează în weekend, perioada liberă se întinde de vineri până luni inclusiv, relatează Antena 3 CNN.

În cazul în care Guvernul decide acordarea unei zile-punte pentru bugetari, minivacanța ar putea fi prelungită, însă o astfel de măsură este anunțată, de regulă, mai aproape de sărbători.

Elevii vor avea 10 zile de vacanță

Elevii vor avea parte de o vacanță mai lungă decât angajații.

Vacanța de Paște din 2026 este programată, potrivit structurii anului școlar, pe o perioadă de 10 zile, oferindu-le copiilor o pauză consistentă înainte de ultima parte a cursurilor.

În anul școlar 2025-2026, elevii vor avea vacanța de primăvară (de Paște) în perioada 4 – 14 aprilie 2026.

