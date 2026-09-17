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Conflict între doi elevi, la o școală din Timiș. Un copil de 11 ani a ajuns la spital

Conflict între doi elevi, la o școală din Timiș. Un copil de 11 ani a ajuns la spital
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Un conflict izbucnit între doi elevi, în incinta unei unități de învățământ din localitatea Chevereșu Mare, județul Timiș, s-a încheiat cu intervenția poliției și transportarea unuia dintre copii la spital. Cei doi băieți, în vârstă de 11 și 13 ani, s-ar fi agresat reciproc după ce între ei ar fi apărut neînțelegeri. Unul dintre elevi a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru că i-ar fi fost mâna ruptă.

Incidentul a avut loc miercuri, 16 septembrie, după încheierea programului școlar. În jurul orei 14:30, polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara au fost sesizați de mama băiatului de 11 ani, care le-a spus oamenilor legii că fiul său ar fi fost agresat fizic de un alt elev al aceleiași școli.

Polițiștii spun că conflictul dintre elevi a început după terminarea cursurilor

Polițiștii au început verificările ca să stabilească exact în ce împrejurări s-a produs conflictul. Din primele informații obținute de anchetatori, între cei doi copii ar fi izbucnit o ceartă pe fondul unor neînțelegeri, iar situația ar fi degenerat rapid într-o confruntare fizică. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, cei doi minori, de 11, respectiv 13 ani, s-ar fi agresat reciproc.

Sursa: Opinia Timișoarei.ro

Sursa: Opinia Timișoarei.ro

„La data de 16 septembrie 2026, în jurul orei 14:30, poliţiştii Secţiei 1 Rurale Timişoara au fost sesizaţi de către mama unui minor în vârstă de 11 ani cu privire la faptul că fiul său ar fi fost agresat fizic de un alt minor, incidentul având loc la unitatea de învăţământ din localitatea Chevereşu Mare la care cei doi minori sunt elevi.

Din primele verificări efectuate, a rezultat că, după încheierea programului şcolar, între cei doi minori, în vârstă de 11, respectiv 13 ani, ar fi izbucnit un conflict pe fondul unor neînţelegeri, iar ulterior aceştia s-ar fi agresat reciproc”, a transmis IPJ Timiș.

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Directorul școlii a vizionat imaginile pe camerele de supraveghere

Directorul școlii, care a vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere, a observat că unul dintre elevi a coborât din microbuz și s-a îndreptat spre colegul cu care avusese discuții și în timpul orelor. Băiatul l-a împins pe celălalt, iar, după ce a ajuns acasă, părinții au apelat autoritățile.

„Potrivit directorului unității, care a vizionat înregistrările camerelor de supraveghere, unul dintre elevi a coborât din microbuz și s-a îndreptat spre colegul cu care avusese altercații în timpul zilei. Acesta din urmă l-a împins, iar elevul a căzut. După ce copilul a ajuns acasă, părinții au apelat serviciul de urgență, elevul fiind diagnosticat cu fractură metafizară de humerus cu deplasare și traumatism închis, fără pierderea cunoștinței. În prezent este internat, în stare stabilă”, se mai arată în comunicatul IPJ Timiș.

Băiatul agresat a avut nevoie de îngrijiri medicale

În urma altercației, băiatul de 11 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost transportat la spital, unde a fost evaluat și a primit îngrijirile necesare. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum a început conflictul, ce s-a întâmplat între cei doi elevi și în ce condiții s-a ajuns la agresiune.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul de la unitatea de învățământ din Chevereșu Mare.

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