Dosarul Odeta-Rifai-Ciucu e pe cale să explodeze. După sute de ore de interceptări, procurorii DNA refac harta relațională a fostei șefe ONJN și au noi ținte în vizor

Sursele judiciare confirmă pentru Gândul faptul că anchetatorii DNA urmăresc crearea unei hărți relaționale care o are în centru pe Odeta Nestor, fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Toate convorbirile și mesajele captate în laptopuri, tablete și telefoane, sunt analizate de doi procurori DNA care vor să afle unde au ajuns banii afaceriștilor care aveau „interese” la Primăria Sectorului 6.

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Pe urmele „cunoștințelor” Odetei Nestor

Sursele Gândul descriu activitatea procurorilor DNA care analizează mii de fișiere extrase din dispozitivele electronice ridicate pentru a afla toate discuțiile avute de Odeta Nestor cu alte potențiale „ținte” ale anchetei.

Totodată anchetatorii de la DNA ar sta cu ochii și pe primăria Sectorului 6, primăria care a emis avizele investigate în dosarul disjuns Odeta-Rifai-Ciucu, după plecarea la primăria Capitalei a fostului edil.

Sursele noastre amintesc că dosarul conține un număr neobișnuit de mare de interceptări, tehnica DNA fiind montată în birouri, în mașini personale ale inculpaților cunoscuți până la acest moment, dar și în alte locații.

Potrivit surselor Gândul tehnică de înregistrarea ar fi fost montată luni de zile în mașinile Odetei Nestor dar și a Denisei Rifai, una dintre persoanele cercetate în dosarul disjuns din cel în care fosta șefă ONJN a fost, inițial, arestată preventiv alături de un cetățean bulgar.

Dosarul Odeta – Rusanov la zi

Fosta șefă a ONJN Odeta Nestor rămâne în arest la domiciliu în dosarul în care, inițial, a fost arestată preventiv, pentru fapte de complicitate la luare de mită, dare de mită, în formă continuată 3 acte materiale, dare de mită și instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, privind un câștig de un milion de euro al unui cetățean de origine bulgară pe nume Daniel Mihaylov Rusanov.

Astfel, un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a decis, miercuri, prelungirea măsurii arestării la domiciliu în cazul acesteia la cererea procurorilor DNA, dar decizia nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel București.

Un milion pentru „campion”

În acest dosar, caz din care a fost desprins dosarul Ciucu – Odeta – Rifai, fosta oficială din ONJN este acuzată de Direcție că că în perioada noiembrie 2026 – martie 2026, ar fi remis sumele de 1000 de euro, 2000 de lei, 500 de euro către secretarul general al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Narcis Godeanu, în legătură cu modul de gestionare, la nivelul ONJN, a unor documentații, petiții și verificări privind operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc.

Odeta Nestor ar fi dat 500 de euro și către Directorul Direcției Generale de Informatizare și Monitorizare din cadrul ONJN în legătură cu urgentarea verificărilor documentațiilor depuse de diverse persoane.

Aceeași Odeta Nestor ar fi înlesnit în aprilie 2026 și o promisiune de 100.000 de euro făcută și de celălalt inculpat în dosar, cetățeanul bulgar, în legătură cu finalizarea verificărilor făcute de ONJN ca urmare a petițiilor formulate, într-o manieră favorabilă operatorului economic.

Pe lângă infracțiunile de date de mită și complicitate la dare de mită, Odetei Nestor îi este reținută și infracțiunea de instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității după ce l-a determinat pe secretarul general ONJN să-i permită accesul la înscrisuri comunicare de ONJN la bănci, înscrisuri care conțineau informații nedestinate publicității referitoare la tranzacții financiare, avându-l ca beneficiar pe un câștigător de tip jackpot, în valoare de 5.423.731,42 lei, acordat în martie 2023.

De la „Brutărie” la comfortul căminului personal

Fosta șefă ONJN online, Odeta Nestor, personaj-cheie în dosarul primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, arestată preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul București, a fost plasată, în 29 iunie, în arest la domiciliu, definitiv, de Curtea de Apel București, care a admis contestația acesteia la măsură.

Decizia instanței de apel a fost definitivă, astfel că femeia a fost eliberată din arestul central și plasată la domiciliu pe durata anchetei DNA.

„Admite contestația declarata de inc. 1, desființează încheierea contestată și rejudecând în fond respinge propunerea de luare a măsurii arestării preventive privind pe inc.1, înlocuiește măsura arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu privind pe inc.1 pe o perioada de 30 de zile, începând cu data de 29.06.2026 pana la data de 28.07.2026 inclusiv(….),Respinge ca nefondată contestația formulată de inc.2 (…)Definitivă (…)”, este decizia instanței.

Acuzațiile de mită

Potrivit comunicatului DNA, bulgarul Rusanov și Odeta Nestor știau că secretarul general al ONJN, Narcis Godeanu, anunțase DNA și era colaborator autorizat în cauză.

”În perioada 02.04.2026 – 06.04.2026, inculpata N.C.O. ar fi înlesnit acceptarea, la data de 07.04.2026, de către un funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, a promisiunii sumei totale de 100.000 euro făcută de inculpatul R.D.M., în numele și în interesul unui operator economic care își desfășoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc, în scopul finalizării unor verificări inițiate de instituția mai-sus menționată într-o manieră care să nu permită, pe de o parte, dispunerea față de operatorul economic a vreuneia dintre sancțiunile complementare prevăzute de OUG nr. 77/2009, iar pe de altă parte, sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la săvârșirea de către reprezentanții operatorului economic și/sau alte persoane a unei fapte prevăzute de legea penală și a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în vederea demarării de investigații cu caracter financiar”, se arată într-un comunicat DNA.

În urma flagrantului din 16 iunie 2026, cetățeanul bulgar și Odeta Nestor au fost arestați, fiind acuzați de dare de mită, respectiv complicitate la luare de mită.

Totodată, Odeta Nestor este cercetată și pentru dare de mită. Potrivit acuzațiilor, aceasta i-ar fi oferit bani secretarului general al ONJN, Narcis Godeanu, care ar fi intermediat remiterea unei sume de 500 de euro către șeful Direcției Generale de Informatizare și Monitorizare din cadrul ONJN. Conform informațiilor publicate pe site-ul ONJN, funcția de director general al Direcției Generale de Informatizare și Monitorizare este ocupată de Gheorghe Vâșcea.

Tot în sarcina inculpatei … s-a reţinut infracţiunea de instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori la permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii (…)

Această acuzaţie priveşte determinarea lui …, secretar general al ONJN, la permiterea accesului inculpatei la înscrisuri comunicate ONJN de … Bank, conţinând informaţiinedestinate publicităţii referitoare la tranzacţii financiare avându-l ca beneficiar pe …, director executiv al …, în legătură cu câştigul de tip jackpot în valoare de 5.423.731,42 lei acordat la data de ….03.2023”.

Motivarea arestării poate fi găsită integral AICI.

Dosarul disjuns Odeta – Rifai – Ciucu

În acest dosar anchetatorii efectuează numeroase percheziții informatice, de mai bine de două luni de zile. În paralel cu activitățile anchetatorilor DNA edilul capitalei, Ciprian Ciucu încearcă să scape de măsura preventivă a controlului judiciar luată de anchetatorii anticorupție în cazul său.

Tribunalul București a decis, în 20 august, definitiv, respingerea contestației primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu împotriva ordonanței anchetatorilor DNA prin care aceștia au prelungit controlul judiciar în cazul său cu încă 60 de zile în dosarul în care edilul este inculpat pentru pretinse fapte de corupție.

Astfel, timp de 60 de zile edilul trebuie să se supună în continuare obligațiilor și interdicțiilor stabilite de anchetatori, respectiv de a nu lua legătura cu mai multe persoane, între care inclusiv cu angajați ai primăriei sau edilul Sectorului 6 și să se prezinte la Direcție sau instanțe oricând este chemat.

Judecătorul nu a fost de acord nici ca Ciucu să poată lua legătura cu directorul adjunct al Direcției de Urbanism din primăria Capitalei sau cu directoarea sa de cabinet, Andreea Iordache.

Lista interdicțiilor

Edilul Capitalei, Ciprian Ciucu, inculpat pentru fapte de corupție de DNA, în legătură cu emiterea unor autorizații de către Primăria Sectorului 6, a revenit, miercuri, la Tribunalul București unde a cerut, pentru a doua oară, ridicarea controlului judiciar în dosarul în care este cercetat alături de fosta șefă de la ONJN Odeta Nestor și de jurnalista de televiziune Denise Rifai.

„Este dreptul meu să fac acest lucru. Fiecare persoană care se află în situația mea contestă controlul judiciar. Mă consider nevinovat și de aceea împreună cu avocații am cerut acest lucru. Nu mă încurcă în mod special mersul la poliție pentru că mă duc dimineața, după cum bine știți, și ies informații din poliție, pentru că văd că nimic nu scapă și aflați aceste informații din poliție, merg dimineața și nu mă încurcă.

Sunt complet nevinovat și nu pot face alte declarații în acest moment. Nu am voie din partea procurorului. Când voi ajunge în instanță, dacă se va ajunge în instanță, se va vedea și versiunea mea , cea care este adevărată.

În primul rând dacă nu aș face acest gest m-ar recunoaște vinovat. Deci voi face acest gest în continuare. Momentan nu comentez decizia CCR. Trebuie să mă consult cu colegii mei de partid. E ceva ce trebuie să vedem împreună cum vom reacționa”, declara primarul Capitalei la ieșirea din Tribunalul București.

A venit „faultat” la Tribunal

În ciuda problemelor la picior, edilul Capitalei s-a prezentat la termenul la care instanța a dezbătut plângerea sa împotriva ordonanței DNA de prelungire a măsurii controlului judiciar luat în cazul său după punerea sa sub inculpare.

Acesta a mers șchiopătând pe holurile instanței, dar cu toate acestea a oferit timp suficient presei pentru întrebări și răspunsuri.

Ciucu nu a comentat situația medicală, mulțumind-se să explice doar motivele pentru care a contestat a doua oară controlul judiciar. Anterior Tribunalul București a respins prima sa plângere la măsura preventivă.

Din primărie la Tribunal

„Este dreptul meu să fac acest lucru. Fiecare persoană care se află în situația mea contestă controlul judiciar. Mă consider nevinovat și de aceea împreună cu avocații am cerut acest lucru. Nu mă încurcă în mod special mersul la poliție pentru că mă duc dimineața, după cum bine știți, și ies informații din poliție, pentru că văd că nimic nu scapă și aflați aceste informații din poliție, merg dimineața și nu mă încurcă.

Sunt complet nevinovat și nu pot face alte declarații în acest moment. Nu am voie din partea procurorului. Când voi ajunge în instanță, dacă se va ajunge în instanță, se va vedea și versiunea mea , cea care este adevărată.

În primul rând dacă nu aș face acest gest m-ar recunoaște vinovat. Deci voi face acest gest în continuare. Momentan nu comentez decizia CCR. Trebuie să mă consult cu colegii mei de partid. E ceva ce trebuie să vedem împreună cum vom reacționa”, sunt cele declarate de primarul Capitalei la ieșirea din Tribunalul București.

Judecătorul de drepturi și libertăți care a luat în discuție contestația sa la ordonanța de prelungire a măsurii controlului judiciar a rămas, marți, în pronunțare urmând să stabilească dacă menține măsura și cu ce limite sau dacă o ridică, decizia în acest caz fiind definitivă.

Zidul dintre primării pus de DNA

Primarul capitalei a reamintit și o parte dintre interdicțiile pe care le are și despre care consideră că ar putea afecta într-o oarecare măsură procesul administrativ si de colaborare dintre instituții.

El a amintit că una dintre interdicțiile în cazul său e aceea de a lua legătura în orice formă sau modalitate cu omologul său de la Sectorul 6 sau cu angajați ai instituției pe care a servit-o ca primar.

„Este vorba, se știe, despre unul dintre oamenii de la Direcția de Urbanism, despre primarul Sectorului 6, ceea ce e ciudat. Pentru că ar trebui să pot să iau legătura cel puțin cu primarul Sectorului 6. Dar pentru că dânsul n-a fost audiat, nu pot face acest lucru”, a amintit Ciucu răspunzând unei întrebări.

„În calitatea mea de primar general trebuie să și plec din țară. Sunt membru al Comitetului Regiunilor, trebuie să mă duc la Bruxelles și trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru”, a mai spus Ciucu la ieșirea din instanță.

De ce s-a respins prima cerere a edilului

Motivarea instanței în dosarul în care primarul Capitalei a cerut ridicarea controlului judiciar stabilit de DNA, pentru luare de mită, în timpul campaniei electorale, menționează că există dovezi cu privire la negocierile purtate de actualul edil cu privire la eliberarea unor avize.

Totodată datele din documentul eliberat la cerere de Tribunalul București indică faptul că informațiile Gândul conform cărora Odeta Nestor și Denise Rifai ar fi dat declarații care au condus procurorii la inculparea edilului sunt conforme.

Judecătorul de drepturi și libertăți al instanței care a analizat plângerea lui Ciucu menționează între probele studiate două declarații a două suspecte în acest dosar.

Gândul a informat opinia publică despre faptul că atât Odeta Nestor cât și Denise Rifai sunt suspecte în cazul edilului și că acestea au dat declarații complete în care vorbesc despre felul în care au interacționat cu acesta pe linia faptei penale cercetate.

„În fapt, procurorul a reținut în sarcina inculpatului …că în luna noiembrie 2025, în calitate de … la data săvârșirii faptei, a primit de la … și în calitate de reprezentanți ai …. foloase reprezentând prestări de servicii de publicitate și consultanță electorală efectuate în perioada noiembrie-decembrie 2025prin numiții …și…, în legătură cu îndeplinirea actelor de serviciu ce îi reveneau în procedura de autorizare a lucrărilor de construcții efectuate la adresa din mm. … .

Din mijloacele de probă existe la dosar (procese-verbale de redare a convorbirilor telefonice și a comunicărilor interceptate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză; procese-verbale de redare a conversațiilor purtate prin intermediul aplicațiilor de mesagerie electronică, declarație martor …, declarație suspectă …. declarație suspectă …, înscrisuri) judecătorul constată că există suspiciunea rezonabilă că inculpatul ar fi săvârșit infracțiunea pentru care este cercetat penal.

Totodată, mijloacele de probă administrate ulterior dispunerii măsurii preventive, ce se regăsesc la dosar la data soluționării prezentei plângeri {declarație suspectă… din 19.06.2026, declarație inculpat … din 21.06.2026), vin doar să susțină suspiciunea rezonabilă privind săvârșirea infracțiunii de către inculpat. Acestea nu pot fi ignorate de judecător doar pentru că nu fuseseră administrate înainte de dispunerea măsurii preventive și implicit pentru că nu au fost avute în vedere de procuror la dispunerea acesteia”, se arată în extrasul cenzurat oferit publicității de Tribunalul București.

Ciucu și „suspectele”…

Judecătorul de la Tribunalul București care a respins plângerea edilului arată, chiar și cenzurat, tot traseul evolutiv al interferențelor celor două suspecte din dosar cu edilul Ciucu.

„Astfel, potrivit mijloacelor de probă anterior enumerate, judecătorul reține că în perioada 2025 – februarie 2026 (oamenii de afaceri- n.r.) au fost preocupați de obținerea unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru obiectivul de investiții reprezentat de parcare, aferent imobilului situat în (complexul rezidențial din Lacul Morii – n.r.), din partea Primăriei sectorului 6 .

În vederea obținerii acestor documente, … și … (cei doi afaceriști – n.r.) ar fi apelat la sprijin din partea suspectei … (Odeta Nestor – n.r.), cu care se aflau în relații de prietenie, aceasta fiind cea care ar fi facilitat implicarea în acest demers inclusiv a suspectei … (Denise Rifai, cu care era prietenă – n.r.).

Potrivit interceptărilor realizate în cauză, în data de 29.10.2025 …(cel mai probabil Odeta Nestor- n.r.) ar fi stabilit împreună cu …(cel mai probabil Denise Rifai – n.r) ca aceasta din urmă să-i transmită …,… (cel mai probabil Ciprian Ciucu – n.r.), disponibilitatea și … de a-i remite, fie sume de bani, fie un folos constând în servicii de promovare a sa în calitate de candidat în campania electorală pentru …. (cel mai proabil Primăria Capitalei) în discuția ce a avut loc în ziua de 29.10.2025 între suspectele … și …, prima îi comunică lui … intenția de a-1 contacta direct pe …pentru a stabili cu acesta o întâlnire informală, „la o cafea”.

Deși discuțiile purtate între cele două interlocutoare vizează sume de bani, variante concrete de sprijin și activități de promovare electorală, din conținutul acestora pare să rezulte că suportarea costurilor aferente acestor activități nu urma să fie asumată de ele, aspect ce reiese din formularea utilizată de …:…. .

Potrivit declarației suspectei … (cel mai probabil Denise Rifai – n.r.), la câteva zile după discuția pe care a avut-o cu suspecta …(cel mai probabil Odeta Nestor – n.r.), în proximitatea debutului campaniei electorale pentru Primăria … (Capitalei – n.r.), aceasta ar fi avut o discuție cu inculpatul …(cel mai probabil Ciprian Ciucu – n.r.) la care ar fi participat doar ei doi, în biroul acestuia de la Primăria …(cel mai probabil Sectorului 6 – n.r.), ocazie cu care i- ar fi spus acestuia faptul că doresc să contribuie la campania sa electorală, întrebându-l pe inculpat dacă preferă bani sau servicii media”, se arată în documentul supus cenzurii.

Curgeau miliardele pe la spatele lui Ciucu

„Tot potrivit acestei declarații, inculpatul ar fi acceptat propunerea, după ce mai întâi a aflat care este „nevoia” pe care cei doi o au și pentru care sunt dispuși să-l sprijine financiar în campania electorală, suspecta … precizându-i expres despre două proiecte pe care le au, proiecte ținute pe loc la nivelul primăriei. Totodată, inculpatul ar fi cerut asigurări suspectei … că nu se vor mai prezenta alte persoane în afara celor doi frați care să-i ceară lucruri în schimbul folosului pe care ar fi urmat să-l primească.

Suspiciunea rezonabilă că inculpatul ar fi acceptat propunerea suspectei … și ulterior ar fi și primit acele foloase, pare să fie susținută de succesiunea evenimentelor ce au avut loc. în acest sens, potrivit interceptărilor realizate, (…).

In data de 21.11.2025 și… desfășoară demersuri pentru obținerea unor sume importante de bani în numerar, … încercând să procure suma de 15.000 euro de la o persoană apropiată pe care o contactează telefonic, iar … urmărind retragerea unor sume semnificative din conturile personale („două miliarde opt sute” sau măcar „treiji de mii de dolari sau euro”), concomitent cu solicitarea unui sprijin financiar urgent pentru obținerea sumei de 50.000 euro până luni, 24.11.2025.

în aceeași zi de 21.11.2025, în jurul orelor 15:00, din dispoziția lui …, angajatul acestuia, …, ridică suma de 30.000 euro de la persoana contactată anterior. Discuțiile au mai relevat că … a retras din conturile personale, în respectiva zi, suma de 100.000 lei.

Tot în seara aceleiași zile … s-a întâlnit cu …, căruia îi remite un bun descris în conversații drept „ceva”, despre care există suspiciunea rezonabilă că ar fi fost sumele de bani pe care le ridicase anterior pentru , sume despre care se presupune că urmau a fi folosite în mecanismul de remunerare convenit pentru desfășurarea acțiunilor de promovare. (…)

Totodată, promovarea inculpatului se presupune că s-a realizat inclusiv în baza unui contract cu …, plata aferentă acestui contract fiind efectuată tot de potrivit declarației date de suspecta…

Deși aspectele ce urmează a fi expuse în continuare nu mai prezintă relevanță din perspectiva analizei bazei factuale care întemeiază acuzația în materie penală formulată împotriva inculpatului, judecătorul apreciază necesară prezentarea succesiunii evenimentelor, din perspectiva justificării menținerii tuturor obligațiilor stabilite de procuror în conținutul controlului judiciar, contrar celor solicitate de inculpat.

Astfel, întrucât actele administrative (pe care și … le așteptau) nu fuseseră emise de primărie, la data de 12.12.2025 între … și … are loc o conversație în care acestea par să stabilească că este necesară reluarea demersurilor pe lângă inculpatul …. context în care se apreciază că abordarea optimă ar fi ca … să reia contactul cu acesta și să faciliteze organizarea unei întrevederi cu ….

In 15.12.2025 … și … s-au deplasat la sediul Primăriei Sector …, unde au avut o discuție cu …. în cadrul acestei discuții …ar fi invocat necesitatea identificării unei variante legale, în contextul existenței unor impedimente tehnico-juridice semnalate de funcționarii instituției, convenindu-se ca … să continue discuțiile cu personalul de specialitate din cadrul primăriei.

A doua zi, … s-ar fi deplasat din nou împreună cu … la sediul Primăriei Sectorului … București pentru continuarea demersurilor privind deblocarea situației administrative a proiectului imobiliar, context în care, după o prezență inițială a inculpatului …, discuțiile tehnice ar fi fost purtate cu personalul de specialitate din cadrul instituției.

La data de 19.12.2025, în urma alegerii sale în funcția de …, inculpatul …și-a preluat atribuțiile în cadrul …, încetând, concomitent, exercitarea mandatului de ….

La data de 13.01.2026 … are o discuție cu … despre cererile adresate Primăriei Sectorului ….”, mai notează magistratul.

A „alunecat” pe interceptări

„Deși începând cu data de 14.01.2026 … și-a desfășurat activitatea în cadrul …, interceptările relevă că acesta ar fi continuat să se deplaseze la … și să mențină legătura cu funcționari din cadrul acestei instituții, în vederea soluționării unor lucrări rămase restante la momentul plecării sale.

… a fost.. .în cadrul …, iar ulterior numirii inculpatului în funcția de … aceasta și-a continuat activitatea tot în cadrul …, fiind percepută de către ceilalți drept o persoană apropiată inculpatului …. într-una dintre interceptările realizate în cauză, … afirmă că …”, existând suspiciunea că referirea o vizează pe …. Totodată, un interlocutor de-al lui …, și el angajat la …, a afirmat, în contextul unei alte convorbiri telefonice, că “ ”

Relevant este și faptul că la data de 02.02.2026 …a apelat-o pe …, însă apelul a rămas fără răspuns, ceea ce confirmă susținerea că aceasta pare că este o persoană de legătură de-a inculpatului

(…)

Deși nu mai era în exercitarea atribuțiilor aferente funcției de …, interceptările relevă faptul că în data de 05.02.2026 suspecta … îl contactează telefonic tot pe inculpatul …, solicitându-i sprijin în legătură cu problematica administrativă aferentă proiectului în replică, inculpatul …. arată că, din perspectiva sa, nu există o problemă dacă demersul este unul legal, singura condiție fiind respectarea legalității. Totodată acesta îi comunica suspectei …faptul că … și că urmează să vorbească despre subiect.

Ulterior acestei discuții, în conversația purtată între … și …, prima se arată de-a dreptul surprinsă de afirmațiile făcute de inculpatul …în sensul că …, apreciind aceasta că în realitate inculpatul …s-ar fi temut că discuția lor ar putea fi interceptată, exprimându-și speranța ca această poziționare să fi avut totuși un caracter exclusiv precaut și să urmărească doar evitarea unor formulări susceptibile de interpretare în eventualitatea unei interceptări. în același context, …, pare că devine și ea suspicioasă și chiar afirmă către cealaltă interlocutoare …. suspecta … spunându-i că de fapt se aud persoanele care se aflau la masa de lângă ea. Din aceeași discuție rezultă că … arată că se așteptau ca actul administrativ solicitat să fie emis chiar în cursul zilei de joi, 05.02.2026.

Din convorbirea purtată la data de 10.02.2026 între … și … rezultă că problema fusese soluționată. … comunicându-i anterior acest aspect lui …în termeni de …

La data de 10.02.2026, a fost emis certificatul de urbanism nr. …, pentru adresa strada …, beneficiar …, tip certificat parcare.

La data de 26.02.2026, la nivelul Primăriei … a fost emisă autorizația de construire nr. …, pentru adresa strada …, beneficiar …, cu destinația parcare S+P+1E”, conchide magistratul dela Tribunalul București.

Traducere liberă după informațiile Gândul

Gândul a dezvăluit în exclusivitate națională amănunte din ancheta DNA. Procurorii anticorupție o urmăreau deja pe șefa Oficiului pentru Jocuri de Noroc, într-un dosar diferit, dar au surprins o discuție incriminatoare dintre aceasta și prietena ei Denise Rifai, într-o serie de înregistrări ambientale.

Așa au aflat anchetatorii că doi oameni de afaceri iordanieni au fost îndemnați să cotizeze la campania electorală a lui Ciprian Ciucu de la Primăria Capitalei, în schimbul unor autorizații. conform procurorilor, deși nu a existat o legătură directă între Ciucu și „finanțatori”, sponsorizarea s-a realizat, iar autorizațiile au fost emise.

În data de 18 iunie 2026, Ciprian Ciucu – primarul general al Capitalei, la momentul respectiv prim-vicepreședinte PNL – a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Potrivit procurorilor, în urma anchetei a rezultat „suspiciunea rezonabilă” că edilul ar fi primit foloase necuvenite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu care îi reveneau în procedurile administrative referitoare la un proiect imobiliar.

Ciprian Ciucu a contestat controlul judiciar

Edilul Capitalei a contestat controlul judiciar.

În data de 21 iunie 2026, la sediul DNA au avut loc noi audieri în acest dosar.

Printre cei audiați s-a aflat și unul dintre dezvoltatorii imobiliari ai proiectului pentru care se presupune că a fost promisă șpaga de 150.000 de euro.

Miercuri – 24 iunie -, la ieșirea din Tribunalul București, Ciprian Ciucu nu a vrut să facă declarații în fața jurnaliștilor. A spus doar că se simte agresat.

„În momentul ăsta mă simt puțin agresat”, a declarat Ciprian Ciucu.

Edilul este acuzat de procurorii DNA că – în campania electorală din noiembrie-decembrie 2025 – ar fi primit de la doi oameni de afaceri iordanieni beneficii constând în servicii de publicitate și consultanță electorală.

Odeta Nestor, fost șefă ONJN, arestată preventiv. Jurnalista Denise Rifai, anchetată în dosar

În urma flagrantului din 16 iunie 2026, un cetățean bulgar și Odeta Nestor au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Sunt acuzați de dare de mită, respectiv complicitate la luare de mită.

Totodată, Odeta Nestor – fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) este cercetată și pentru dare de mită.

În aceeași cauză – disjunsă din dosarul inițial – a fost audiată și jurnalista Denise Rifai.

Ciprian Ciucu este acuzat de luare de mită și a fost plasat sub control judiciar.

Jurnalista Denise Rifai este anchetată în acest dosar, are calitatea de suspect și este acuzată de instigare și complicitate la dare de mită.

Denise Rifai este prietenă cu Odeta Nestor.

Odeta Nestor, în contact direct cu doi afaceriști iordanieni

Potrivit surselor judiciare, Odeta Nestor – fosta șefă ONJN – ar fi fost în contact, în toamna anului 2025, cu doi oameni de afaceri iordanieni.

„La un pahar cu vin, în toamna anului 2025, Odeta Nestor l-ar fi spus iordanienilor că ea se cunoaște foarte bine cu Denise Rifai, cu care este prietenă.

Aceasta, la rândul său, ar avea un ascendent asupra edilului Ciucu, cu care ar fi realizat și interviuri.

După mai multe discuții, li s-a propus clienților iordanieni să cotizeze efectiv la campania electorală pentru Ciucu. După aceea urma se rezolve și problema autorizațiilor de construire pentru parcare”, au dezvăluit sursele judiciare, în exclusivitate pentru Gândul.

„Nu a existat niciun contact direct între primarul Ciucu și oamenii de afaceri iordanieni”

După o primă „ședință de discuții” ar fi apărut în scenariu și S.I., care deține o agenție media. Agenția intermediază relația între doritori de publicitate și trusturi, au mai precizat aceleași surse judiciare.

„Acest S.I. ar fi fost prezentat de Odeta Nestor cetățenilor iordanieni. Acestora li s-a propus o sumă totală de aproximativ 150.000 de euro. În timpul discuțiilor, sumele au fost prezentate atât în lei, cât și în euro. Cert este că Odeta Nestor nu ar fi primit niciun leu pentru sine”, au mai precizat sursele judiciare.

Sursele Gândul au mai punctat că nu a existat contact direct între edilul Capitalei, Ciprian Ciucu, și oamenii de afaceri iordanieni.

„Nu a existat niciun contact direct sau de alta formă între primarul Ciucu și oamenii de afaceri iordanieni. Nu a existat o transmitere directă a unor sume de bani de la aceștia către primar. După aceste plăți, când Ciucu era deja primar general, au ieșit și actele pentru parcare”, au declarat, în exclusivitate, sursele judiciare.

Jurnalista Denise Rifai ar fi „căzut” pe interceptările DNA

Aceleași surse judiciare au mai explicat că jurnalista Denise Rifai și Odeta Nestor ar fi avut montată tehnică de înregistrare ambientală în mașină.

Acestea ar fi fost supravegheate și interceptate în baza unui mandat tehnic de supraveghere tehnică. Mandatul a fost emis, la cererea DNA, de către un judecător de drepturi și libertăți.

Astfel, ar exista numeroase momente – înregistrări ambientale, potrivit surselor judiciare – unde se vorbea ca Denise Rifai să discute cu edilul Ciucu referitor la emiterea autorizațiilor pentru locurile de parcare, în cazul proiectului imobiliar al cetățenilor iordanieni.

Sursele Gândul dezvăluie că Denise Rifai le-ar fi povestit procurorilor DNA, în timpul audierilor, „tot ceea ce a vorbit cu primarul Ciucu în timpul întâlnirii de la primărie”.