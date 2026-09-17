Prima pagină » Știri politice » Alexandru Muraru, fratele ambasadorului României în SUA, poartă la mână o clonă aurită după un Patek Philippe de 200.000 de euro. Nu e singura imitație cu care se afișează deputatul

Alexandru Muraru, fratele ambasadorului României în SUA, poartă la mână o clonă aurită după un Patek Philippe de 200.000 de euro. Nu e singura imitație cu care se afișează deputatul

Alexandru Muraru, fratele ambasadorului României în SUA, poartă la mână o clonă aurită după un Patek Philippe de 200.000 de euro. Nu e singura imitație cu care se afișează deputatul
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alexandru Muraru, vicepreședintele PNL și fratele ambasadorului României în Statele Unite, a fost surprins recent, la Parlament, cu ceea ce părea a fi un Patek Philippe Nautilus din aur roz. Ceasul casei elvețiene este evaluat la peste 200.000 de euro, doar că la mâna deputatului e mai degrabă o replică 1 la 1 după original. O imitație grosolana ar spune pasionații, după unul dintre simbolurile absolute ale orologiei. Ceva ce s-ar putea cumpăra prin rețele ilegale, de pe piața neagră. De altfel, platformele on-line de vânzare/cumpărare din țară sau din afară sunt pline de astfel de copii. Prețul lor variază de la câteva sute de lei până la câteva mii, în funcție de finețea imitației.

Sursa: OLX

Sursa: OLX

Întrebat de Gândul, Muraru a susținut că nu este nici original, nici copie, ci că este modelul ar fi un “homage”, adică o replică asumată de o companie diferită, fără să scrie pe ceas – Patek Philippe. El a susținut că ceasul a fost primit cadou, achiziționat din Londra cu „câteva sute de euro”, fără a face dovada acestui lucru în vreun fel și fără a spune cine l-a cadorisit.

În ultima declarație de avere a lui Alexandru Muraru, nu apare niciun bun la categoria ceasurilor de lux: bunuri sub formă de metale prețioase, obiecte de artă etc.

Extras din ultima declarație de avere a lui Alexandru Muraru, aferentă anului 2024.

Ceasul lui Alexandru Muraru este o copie după un Patek Philippe

Modelul pe care încearcă să îl imite ceasul lui Muraru, Patek Philippe Nautilus 5711/1R, este considerat unul dintre cele mai apreciate și râvnite ceasuri ale orologeriei moderne. Cu o listă de așteptare de câțiva ani și un preț pe piața secundară care depășește cu ușurință 200.000 de euro.

Care este istoria ceasului Patek Philippe Nautilus 5711

Patek Philippe Nautilus 5711 a devenit unul dintre cele mai cunoscute și căutate ceasuri sport-lux din lume. Modelul își are originile în 1976, când Patek Philippe a lansat primul Nautilus, creat de celebrul designer Gérald Genta. De-a lungul timpului, colecția a devenit un simbol al luxului discret, iar versiunea 5711 a căpătat un statut aparte în rândul colecționarilor.

“Bijuteria aurită” a apărut de curând la mâna lui Alexandru Muraru. Conform pozelor lui de pe Facebook, a început sa se afișeze cu accesoriul pe la începutul lunii septembrie. Inainte de clona Patek, deputatul pare că a purtat o altă imitație, după o altă casă celebră. De la Breguet Classique. O piesă cu carcasa din aur fin și curea clasică din piele de culoare închisă.

Valoarea estimată a acestui ceas de colecție se situează în general între 22.500 și 28.000 de dolari, în funcție de specificațiile exacte și de starea sa.

Nici acest model nu apare în declarația de avere. Probabil un alt “homage” de câteva sute de euro, primit și acesta cadou.

 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

LIVE Nicușor Dan a început discuțiile cu partidele pentru desemnarea premierului. Grindeanu: „Suntem pregătiți să preluăm guvernarea”. AUR, la Cotroceni
06:00
Nicușor Dan a început discuțiile cu partidele pentru desemnarea premierului. Grindeanu: „Suntem pregătiți să preluăm guvernarea”. AUR, la Cotroceni
FLASH NEWS România riscă „cea mai mare criză din sistemul de sănătate din ultimii 10 ani”. Fostul ministru al Sănătății arată consecințele guvernului Bolojan
22:40
România riscă „cea mai mare criză din sistemul de sănătate din ultimii 10 ani”. Fostul ministru al Sănătății arată consecințele guvernului Bolojan
FLASH NEWS Băsescu, înaintea consultărilor de la Cotroceni: pe cine vede premier și de ce consideră că este „cea mai sigură soluție”
21:23
Băsescu, înaintea consultărilor de la Cotroceni: pe cine vede premier și de ce consideră că este „cea mai sigură soluție”
ANALIZĂ Alianța PSD-AUR, interzisă de la Bruxelles. Analiza Mediafax: De ce social- democrații de la București nu fac un tandem cu suveraniștii
18:24
Alianța PSD-AUR, interzisă de la Bruxelles. Analiza Mediafax: De ce social- democrații de la București nu fac un tandem cu suveraniștii
FLASH NEWS Victor Ponta se duce la consultările de la Palatul Cotroceni pentru a se propune pe el însuși ca premier
18:20
Victor Ponta se duce la consultările de la Palatul Cotroceni pentru a se propune pe el însuși ca premier
APĂRARE Miniștrii apărării din România și Spania, în vizită la baza Mihail Kogălniceanu. Ce au discutat cei doi oficiali
17:57
Miniștrii apărării din România și Spania, în vizită la baza Mihail Kogălniceanu. Ce au discutat cei doi oficiali
Mediafax
Bulgaria, creștere explozivă a costurilor salariale. România, mult sub media UE
Digi24
Încă un mare stat ar putea lua în calcul o apropiere de Uniunea Europeană
Cancan.ro
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Prosport.ro
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Adevarul
Ghidul de supraviețuire pentru tinerii cu studii și salariul minim: „Seara iei legume la reducere, te îmbraci de la Pepco și nu mergi la doctori”
Mediafax
Trump amenință UE cu noi tarife din cauza Canadei: „Un act ostil”
Click
Unde se găsesc cele mai mici tarife la benzină și motorină joi, 17 septembrie
Digi24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Cancan.ro
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii au reușit teleportarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Decesele provocate de cancer asociat consumului de alcool s-au dublat în SUA în 30 de ani
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Spania
Copiii PRIMESC 100 DE EURO pentru ochelari de vedere! Programul a fost deja implementat de Ministerul Sănătății din Spania
VIDEO Ion Cristoiu: Logic, Nicușor Dan ar trebui să desemneze un premier după consultările de azi. Numai că el stă prost cu Logica
09:29
Ion Cristoiu: Logic, Nicușor Dan ar trebui să desemneze un premier după consultările de azi. Numai că el stă prost cu Logica
AUTO Modelul Dacia Striker, „produs cu mândrie în Turcia”. Cea mai elegantă Dacia a intrat în producție la Bursa, în timp ce uzina din Mioveni suferă
09:26
Modelul Dacia Striker, „produs cu mândrie în Turcia”. Cea mai elegantă Dacia a intrat în producție la Bursa, în timp ce uzina din Mioveni suferă
FLASH NEWS Autostrada Moldovei A7 se construiește în ritm alert. Câți kilometri vor mai fi gata în 2026
09:20
Autostrada Moldovei A7 se construiește în ritm alert. Câți kilometri vor mai fi gata în 2026
REACȚIE Verișoara lui Alice, amanta generalului Dorin Ioniță, rupe tăcerea. Ea spune că viața privată i-a fost „distrusă”
09:01
Verișoara lui Alice, amanta generalului Dorin Ioniță, rupe tăcerea. Ea spune că viața privată i-a fost „distrusă”
CONTROVERSĂ Alegeri pentru Duma de Stat în Rusia. The Guardian: Puterea lui Putin nu depinde de susținerea rușilor de rând, dar autoritatea sa este susținută de iluzia că ascultă și îi pasă
09:00
Alegeri pentru Duma de Stat în Rusia. The Guardian: Puterea lui Putin nu depinde de susținerea rușilor de rând, dar autoritatea sa este susținută de iluzia că ascultă și îi pasă
AUTO Giorgia Meloni a eliminat taxa auto pentru milioane de vehicule. „Una dintre cele mai urâte de italieni”
08:59
Giorgia Meloni a eliminat taxa auto pentru milioane de vehicule. „Una dintre cele mai urâte de italieni”

Cele mai noi

Trimite acest link pe