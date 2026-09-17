Alexandru Muraru, vicepreședintele PNL și fratele ambasadorului României în Statele Unite, a fost surprins recent, la Parlament, cu ceea ce părea a fi un Patek Philippe Nautilus din aur roz. Ceasul casei elvețiene este evaluat la peste 200.000 de euro, doar că la mâna deputatului e mai degrabă o replică 1 la 1 după original. O imitație grosolana ar spune pasionații, după unul dintre simbolurile absolute ale orologiei. Ceva ce s-ar putea cumpăra prin rețele ilegale, de pe piața neagră. De altfel, platformele on-line de vânzare/cumpărare din țară sau din afară sunt pline de astfel de copii. Prețul lor variază de la câteva sute de lei până la câteva mii, în funcție de finețea imitației.

Întrebat de Gândul, Muraru a susținut că nu este nici original, nici copie, ci că este modelul ar fi un “homage”, adică o replică asumată de o companie diferită, fără să scrie pe ceas – Patek Philippe. El a susținut că ceasul a fost primit cadou, achiziționat din Londra cu „câteva sute de euro”, fără a face dovada acestui lucru în vreun fel și fără a spune cine l-a cadorisit.

În ultima declarație de avere a lui Alexandru Muraru, nu apare niciun bun la categoria ceasurilor de lux: bunuri sub formă de metale prețioase, obiecte de artă etc.

Ceasul lui Alexandru Muraru este o copie după un Patek Philippe

Modelul pe care încearcă să îl imite ceasul lui Muraru, Patek Philippe Nautilus 5711/1R, este considerat unul dintre cele mai apreciate și râvnite ceasuri ale orologeriei moderne. Cu o listă de așteptare de câțiva ani și un preț pe piața secundară care depășește cu ușurință 200.000 de euro.

Care este istoria ceasului Patek Philippe Nautilus 5711

Patek Philippe Nautilus 5711 a devenit unul dintre cele mai cunoscute și căutate ceasuri sport-lux din lume. Modelul își are originile în 1976, când Patek Philippe a lansat primul Nautilus, creat de celebrul designer Gérald Genta. De-a lungul timpului, colecția a devenit un simbol al luxului discret, iar versiunea 5711 a căpătat un statut aparte în rândul colecționarilor.

“Bijuteria aurită” a apărut de curând la mâna lui Alexandru Muraru. Conform pozelor lui de pe Facebook, a început sa se afișeze cu accesoriul pe la începutul lunii septembrie. Inainte de clona Patek, deputatul pare că a purtat o altă imitație, după o altă casă celebră. De la Breguet Classique. O piesă cu carcasa din aur fin și curea clasică din piele de culoare închisă.