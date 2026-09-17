Alina Gorghiu a transmis un mesaj video după nominalizarea lui Siegfried Mureșan de către președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Deputata PNL spune că a încercat să facă calculele în Parlament, însă nu vede de unde ar putea obține Mureșan cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.

Potrivit deputatei, marea provocare începe abia de acum pentru că noul premier desemnat de președintele României trebuie să demonstreze că poate să construiască o majoritate parlamentară și să obțină votul de încredere al Parlamentului.

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„Președintele tocmai cea făcut desemnarea de premier în persoana lui Siegfrid Mureșan. Asta înseamnă că, din acest moment, responsabilitatea se mută de la președinte la premierul desemnat. Marea provocare, dragii mei, de acum începe. Pentru că acest premier desemnat trebuie să strângă 233 de voturi și să demonstreze că se poate construi o majoritate cât se poate de serioasă”, a transmis Alina Gorghiu.

„Această desemnare nu înseamnă automat că se și învestește guvernul”

Gorghiu atrage atenția că desemnarea lui Siegfried Mureșan nu înseamnă automat și învestirea Guvernului. Premierul desemnat trebuie să pregătească programul de guvernare, să negocieze cu partidele parlamentare și să prezinte Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare.

„Sigur că această desemnare nu înseamnă automat că se și învestește guvernul, pentru că acest premier trebuie să facă un program de guvernare, trebuie să negocieze cu partidele politice parlamentare, trebuie să vină în parlament cu o echipă, cu un program și, mai ales, cel mai important, cu o majoritate care să-l susțină”.

Gorghiu: În momentul ăsta nu văd cele 233 de voturi

Deputata PNL spune că, la acest moment, nu vede o majoritate care să garanteze învestirea unui Guvern condus de Siegfried Mureșan. Deputata PNL consideră că premierul desemnat trebuie să înceapă rapid discuțiile cu partidele și cu parlamentarii pentru a obține sprijinul necesar.

„Eu, în momentul ăsta, vă mărturisesc că nu văd cele 233 de voturi, nu văd încă un guvern care să aibă garantată învestirea, tocmai de aceea e obligatoriu pentru premierul desemnat să înceapă imediat dialogul cu partidele și cu parlamentarii”.

Ea menţionează că data de 26 septembrie, pe calculul ei, este ziua în care premierul desemnat trebuie să depună lista de miniştri şi programul de guvernare în Parlament.

„Data de 26 septembrie, dacă nu mă înșel, pe calculul meu, acea zi este ziua în care premierul desemnat trebuie să depună lista de miniștri și programul de guvernare în parlament”.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier

Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. Șeful statului a subliniat că acesta i-a cerut un timp de gândire.

„Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului.

Siegfried Mureşan a transmis, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.