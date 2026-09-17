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Cum prezintă presa internațională nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru postul de premier al României

Cum prezintă presa internațională nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru postul de premier al României
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Numirea europarlamentarului liberal Siegfried Mureșan ca premier desemnat de către președintele Nicușor Dan a fost preluată rapid de agențiile de presă și publicațiile internaționale. Jurnaliștii au scos în evidență faptul că această nominalizare vine pe fondul unei crize politice prelungite de peste patru luni și a lipsei unei majorități parlamentare clare.

Publicația Reuters scrie despre presiunea asupra ratingului de investiții al României, unde agențiile subliniază că această criză prin care trece România fragmentează capacitatea țării de a adopta bugetul pe 2027 și de a reduce deficitul bugetar, cel mai mare din blocul comunitar.

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Țara noastră a evitat la limită o retrogradare a ratingurilor suverane față de ultima treaptă a ratingului de investiții din iulie, Fitch și Moody’s. Pe 2 august, Standard & Poor’s are programată o revizuire a ratingurilor României.

De asemenea, publicațiile internaționale subliniază și discursul de început al lui Nicușor Dan, unde președintele a subliniat faptul că există mai mult o preocupare electorală din partea partidelor politice decât pentru interesul național.

„Vreau să fiu direct: am văzut mai multă preocupare electorală din partea partidelor politice decât pentru interesul național”, a spus Nicușor Dan după consultări cu partidele parlamentare, subliniază Reuters.

„Având în vedere că nu avem o majoritate, în aceste circumstanțe, am decis să propun pentru această funcție persoana care a primit cele mai multe voturi în timpul consultărilor – Siegfried Mureșan”, a declarat Dan după șase ore de consultări cu liderii partidelor reprezentate în parlament.

Siegfried Mureșan, în vârstă de 44 de ani, are acum la dispoziție 10 zile pentru a întocmi o listă de membri ai cabinetului înainte de a solicita Parlamentului un vot de încredere.
În trecut, Nicușor Dan a mai făcut două nominalizări: pe consilierul său, Eugen Tomac, care s-a retras înainte de a primi un vot în Parlament, și liberalul Adrian Veștea, care nu a reușit să obțină voturile necesare.

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