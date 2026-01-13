Bursele oferite de Ministerul Educației în 2026. Ce trebuie să știe elevii și studenții despre banii obținuți de la stat

Bursele pentru elevi și studenți vor fi acordate și în 2026, dar în funcție de criteriile care au fost decise pentru acest an școlar. Sumele pentru bursele sociale ale studenților au fost suplimentate cu 60 de milioane de euro, după ce Comisia Europeană a aprobat finanțarea, în luna decembrie. Cuantumul bursei nu va fi mărit, dar banii ajung pentru aproximativ 40.000 de studenți. Inclusiv cei de la taxă vor putea primi din nou acest sprijin, potrivit fostul ministru al Educației, Daniel David. De asemenea, 72 de elevi rromi vor primi burse de merit.

Tipuri de burse pentru elevi și studenți, în 2026

Elevii din învățământul de stat preuniversitar pot beneficia de următoarele burse:

bursă de merit (în cuantum de 450 de lei/lună);

bursă socială (300 de lei/lună);

bursă tehnologică (300 de lei/lună);

bursa pentru sprijinirea reintegrării școlare a mamelor minore (700 de lei/lună).

Studenții, în schimb, pot beneficia de trei tipuri de bursă:

bursă de doctorat (în valoare de 3700 lei/lună, pe tot parcusul anului);

bursă de studiu (2.165 lei/lună, doar pentru lunile în care există activitate didactică);

bursă socială (925 de lei/lună).

Inițial, studenții de la taxă nu mai puteau primi burse, după ce Comisia Europeană a aprobat, în decembrie, folosirea a 60 de milioane de euro pentru acordarea burselor sociale, acum lucrurile se vor schimba în cazul acestei forme de sprijin.

„În legătură cu bursele pentru studenți din fonduri europene, intenția este ca cele aproximativ 40.000 de burse, care compensează problemele financiare asociate bugetului de stat, să poată fi accesate atât de studenții care se află la studii bugetate, cât și de studenți care se află la studii cu taxă. Pentru că bursele vizează în primul rând o componentă socială, pe care o regăsim în ambele categorii”, a spus, pentru Adevărul, Daniel David, fostul ministru al Educației, cel care a propus completarea fondului de burse și a inițiat discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene.

Criteriile de acordare a burselor pentru elevi

1. Bursa de merit

Această bursă este valabilă numai pentru elevii de la gimnaziu, liceu sau învățământ profesional. Potrivit regulamentului stabilit prin hotărâre de guvern, se acordă astfel:

primilor 15% dintre elevii fiecărei clase, care au medii generale pe anul şcolar anterior mai mari sau egale cu 9.00 (pentru elevii din clasa a V-a se va lua în considerare media primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent; pentru elevii de clasa a IX-a se va lua în considerare media de admitere în învățământul liceal și profesional);

suplimentar față de cei 15%, elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului (15%);

elevilor din fiecare clasă a IX-a care au fost admiși la liceu fără susținerea examenului de Evaluare Națională, în baza obținerii, pe parcursul gimnaziului, a unui premiu I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau a unui premiu I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

2. Bursa socială (valabilă inclusiv pentru elevii din învățământul primar) se acordă:

elevilor proveniţi din familii care realizează un venit mediu net pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie;

elevilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi şi elevilor asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenţă;

elevilor cu deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, încadrate conform legislației în vigoare;

elevilor cu afecţiuni oncologice şi/sau cronice şcolarizaţi, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Şcolii din spital” sau la domiciliu;

elevilor care revin după şcolarizarea din cadrul „Şcolii din spital” în unitatea de învăţământ la care au fost înmatriculaţi anterior;

elevilor proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Pentru a primi bursa socială elevii trebuie să îndeplinească două condiții:

să fi promovat la toate disciplinele;

să fi obţinut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare, la finalul anului şcolar anterior.

Bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare, cu excepția: elevilor care nu au promovat anul școlar, a celor care sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate/an, a celor care repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale.

3. Bursa tehnologică

Este acordată elevilor din învățământul tehnologic și profesional, la propunerea dirigintelui. Ca să beneficieze de ea, este nevoie ca elevii să fi obținut media 10 la purtare la finalul anului școlar anterior. Cei care repetă un an pierd bursa, cu excepția celor care au motive medicale sau care decid să treacă de la învățământul liceal la cel profesional.

4. Bursa de reintegrare a mamelor minore

Acest tip de bursă se acordă elevelor care au devenit mame, dar care revin la școală după ce au născut și este o formă de sprijin pentru a preveni abandonul școlar. Tinerele mame pot beneficia de bursă până la finalul cursurilor învățământului obligatoriu, chiar dacă împlinesc 18 ani între timp.

Elevele beneficiare ale bursei care acumulează cel puțin 60 de absente nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă.

Criteriile de acordare a burselor pentru studenți:

1. Bursa de doctorat

Se acordă studenților-doctoranzi înmatriculați la programele de studii universitare de doctorat, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, indiferent de anul de studii.

2. Bursa de studiu

Începând cu anul universitar 2025-2026, se acordă doar studenților înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat, atât la programele de licență, cât și de masterat.

Pentru elevii înmatriculați pe locuri la taxă, universitățile au libertatea să acorde burse din fonduri proprii.

3. Bursa socială, sub formă de sprijin, următorii studenți:

a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, studenţii care provin din familii monoparentale sau studenţii proveniţi din centre de plasament şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;

b) studenții cu afecțiuni medicale grave

c) studenţii a căror familie nu a realizat în cele 12 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

