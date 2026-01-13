Bursele oferite de Ministerul Educației în 2026. Ce trebuie să știe elevii și studenții despre banii obținuți de la stat

Bursele pentru elevi și studenți vor fi acordate și în 2026, dar în funcție de criteriile care au fost decise pentru acest an școlar. Sumele pentru bursele sociale ale studenților au fost suplimentate cu 60 de milioane de euro, după ce Comisia Europeană a aprobat finanțarea, în luna decembrie. Cuantumul bursei nu va fi mărit, dar banii ajung pentru aproximativ 40.000 de studenți. Inclusiv cei de la taxă vor putea primi din nou acest sprijin, potrivit fostul ministru al Educației, Daniel David. De asemenea, 72 de elevi rromi vor primi burse de merit.
Elevii din învățământul de stat preuniversitar pot beneficia de următoarele burse:
Studenții, în schimb, pot beneficia de trei tipuri de bursă:
Inițial, studenții de la taxă nu mai puteau primi burse, după ce Comisia Europeană a aprobat, în decembrie, folosirea a 60 de milioane de euro pentru acordarea burselor sociale, acum lucrurile se vor schimba în cazul acestei forme de sprijin.
„În legătură cu bursele pentru studenți din fonduri europene, intenția este ca cele aproximativ 40.000 de burse, care compensează problemele financiare asociate bugetului de stat, să poată fi accesate atât de studenții care se află la studii bugetate, cât și de studenți care se află la studii cu taxă. Pentru că bursele vizează în primul rând o componentă socială, pe care o regăsim în ambele categorii”, a spus, pentru Adevărul, Daniel David, fostul ministru al Educației, cel care a propus completarea fondului de burse și a inițiat discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene.
1. Bursa de merit
Această bursă este valabilă numai pentru elevii de la gimnaziu, liceu sau învățământ profesional. Potrivit regulamentului stabilit prin hotărâre de guvern, se acordă astfel:
2. Bursa socială (valabilă inclusiv pentru elevii din învățământul primar) se acordă:
Pentru a primi bursa socială elevii trebuie să îndeplinească două condiții:
Bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare, cu excepția: elevilor care nu au promovat anul școlar, a celor care sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate/an, a celor care repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale.
3. Bursa tehnologică
Este acordată elevilor din învățământul tehnologic și profesional, la propunerea dirigintelui. Ca să beneficieze de ea, este nevoie ca elevii să fi obținut media 10 la purtare la finalul anului școlar anterior. Cei care repetă un an pierd bursa, cu excepția celor care au motive medicale sau care decid să treacă de la învățământul liceal la cel profesional.
4. Bursa de reintegrare a mamelor minore
Acest tip de bursă se acordă elevelor care au devenit mame, dar care revin la școală după ce au născut și este o formă de sprijin pentru a preveni abandonul școlar. Tinerele mame pot beneficia de bursă până la finalul cursurilor învățământului obligatoriu, chiar dacă împlinesc 18 ani între timp.
Elevele beneficiare ale bursei care acumulează cel puțin 60 de absente nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă.
1. Bursa de doctorat
Se acordă studenților-doctoranzi înmatriculați la programele de studii universitare de doctorat, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, indiferent de anul de studii.
2. Bursa de studiu
Începând cu anul universitar 2025-2026, se acordă doar studenților înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat, atât la programele de licență, cât și de masterat.
Pentru elevii înmatriculați pe locuri la taxă, universitățile au libertatea să acorde burse din fonduri proprii.
3. Bursa socială, sub formă de sprijin, următorii studenți:
a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, studenţii care provin din familii monoparentale sau studenţii proveniţi din centre de plasament şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
b) studenții cu afecțiuni medicale grave
c) studenţii a căror familie nu a realizat în cele 12 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
