Cât costă un kilogram de struguri pentru vin. Cum îți dai seama care sunt cei mai buni

Pentru că este sezonul lor, multe persoane se întreabă cât costă un kilogram de struguri pentru vin. Ei bine, prețurile variază în funcție de soi, calitate și momentul culesului. În piețe, tarifele pot fi influențate de sezon și de intermediari, în timp ce achiziția direct de la producători vine cu costuri mai avantajoase și transparență asupra calității.

Prețul strugurilor pentru vin poate varia semnificativ în funcție de mai multe variabile economice, climatice și geografice.

Cât costă un kilogram de struguri pentru vin

Românii se pregătesc să culeagă vița de vie, dar deja caută clienți pentru struguri. În general, prețul cerut pe site-urile de vânzări este de 1,5 lei/kg, însă sunt și anunțuri cu 3,5 lei/kg. Cei mai buni struguri pentru vin sunt lăsați să se coacă bine și sunt culeși cât mai târziu. În acest fel se formează zaharina naturală și nu este nevoie de adaos de zahăr. Cel mai bun este cel care are 10 grade tărie, rezistă de la an la an. Tăria vinului este dată de zahărul din struguri. Dacă are mai puține grade, vinul este unul slab și se va strica, nu va rezista până la primăvară.

Când sunt bine copți, strugurii sunt culeși. Este bine să se culeagă în coșuri din nuiele sau găleți din plastic, nu din metal. Este recomandat ca vinul să se facă imediat ce se culeg strugurii, să nu stea prea mult. Dacă sunt cumpărați este bine să nu stea mai mult de 24 de ore, iar dacă sunt în saci de plastic, e bine măcar să fie răsturnați. Nu trebuie ca strugurii să stea mai mult de câteva ore în saci.

Beneficiile vinului consumat în cantități moderate

Potrivit noilor cercetări, vinul roșu conține melatonină care ajută la reglarea ceasului biologic, așadar, consumul unui pahar de vin roșu înainte de culcare poate fi benefic pentru somn. Melatonina este un antioxidant, ceea ce înseamnă că are proprietăți antiîmbătrânire și anticancerigene.

Mai mult de atât, vinul conține resveratrol. Acesta este dovedit a fi un protector eficient împotriva bolii Alzheimer și a demenței. S-a dovedit că resveratrolul are și proprietăți antiinflamatorii. Cercetătorii au descoperit că fiecare pahar de vin roșu consumat zilnic, poate reduce riscul anumitor tipuri de cancer.