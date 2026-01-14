Prima pagină » Social » Cât poate câștiga o educatoare în România, în 2026. Diferențele dintre debutante și cele cu vechime

Cât poate câștiga o educatoare în România, în 2026. Diferențele dintre debutante și cele cu vechime

14 ian. 2026
Cât poate câștiga o educatoare în România, în 2026. Diferențele dintre debutante și cele cu vechime

Salariul unei educatoare poate fi diferit de la caz la caz. Acesta variază în funcție de faptul că lucrează la privat sau în sistemul de stat. Mai mult, vechimea în muncă influențează suma finală primită. În același timp, contează și nivelul profesional, stabilit prin cele trei grade didactice.

În mediul privat, veniturile unei educatoare pornesc, de regulă, de la un nivel mediu de 4.000 – 4.500 lei net pe lună. În funcție de experiență și de cerințele postului, salariul poate crește rapid și poate ajunge chiar la 5.500 lei. Educatoarele care lucrează de mai mulți ani în mediul privat și au un nivel ridicat de pregătire pot câștiga semnificativ mai mult. În unele cazuri, venitul lor poate ajunge până la 9.000 lei lunar.

Diferențele se explică prin responsabilitățile asumate, poziția ocupată și unitatea de învățământ în care activează. Pentru funcțiile de conducere, sumele sunt și mai mari. Un director de grădiniță privată poate primi aproximativ 10.000 lei pe lună. În schimb, directorii de școală sau liceu pot ajunge la venituri de până la 15.000 lei.

„Într-un context cu multă incertitudine și multe nemulțumiri în sectorul public de învățământ, zona privată se conturează tot mai mult ca o opțiune, deși numărul de joburi disponibile nu este nici pe departe comparabil cu cel din domenii precum retail, call center/ BPO ori industria alimentară, iar locurile de muncă propuse se adresează în special candidaților din orașele mari și medii. Învățământul privat, atât cel preșcolar, cât și cel școlar, este foarte timid dezvoltat sau chiar inexistent în urbanul mic sau în mediul rural”, a declarat CEO eJobs, notează cancan.ro.

Unde se câștigă cel mai bine ca educatoare în România

Cele mai mari salarii și cele mai multe oportunități de angajare pentru educatoare se găsesc în București. Aici, piața este mult mai ofertantă, iar o educatoare are, în general, mai multe variante din care poate alege. În schimb, în orașele mici situația este diferită. Acolo, veniturile sunt cu aproximativ 25% mai scăzute, iar numărul de joburi este mai redus.

În Capitală, salariul minim pentru această poziție pornește de la 944 de euro. Totuși, suma poate crește în funcție de experiență și de nivelul de studii. În medie, o educatoare ajunge să câștige aproximativ șase euro pe oră, deși acest tarif poate varia destul de mult, în funcție de competențe și aptitudini. Potrivit cercetărilor, venitul anual poate ajunge până la 11.328 de euro, ceea ce arată clar diferențele mari dintre zone și nivelurile profesionale.

