Cât poate câștiga o educatoare în România, în 2026. Diferențele dintre debutante și cele cu vechime

Salariul unei educatoare poate fi diferit de la caz la caz. Acesta variază în funcție de faptul că lucrează la privat sau în sistemul de stat. Mai mult, vechimea în muncă influențează suma finală primită. În același timp, contează și nivelul profesional, stabilit prin cele trei grade didactice.

În mediul privat, veniturile unei educatoare pornesc, de regulă, de la un nivel mediu de 4.000 – 4.500 lei net pe lună. În funcție de experiență și de cerințele postului, salariul poate crește rapid și poate ajunge chiar la 5.500 lei. Educatoarele care lucrează de mai mulți ani în mediul privat și au un nivel ridicat de pregătire pot câștiga semnificativ mai mult. În unele cazuri, venitul lor poate ajunge până la 9.000 lei lunar.

Diferențele se explică prin responsabilitățile asumate, poziția ocupată și unitatea de învățământ în care activează. Pentru funcțiile de conducere, sumele sunt și mai mari. Un director de grădiniță privată poate primi aproximativ 10.000 lei pe lună. În schimb, directorii de școală sau liceu pot ajunge la venituri de până la 15.000 lei.