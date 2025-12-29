Vântul puternic face ravagii în țară. Mai multe localități nu au curent electric în mijlocul iernii, iar operatorii nu dau termen de remediere. Câmpina a rămas din nou fără apă

Este iarnă în toată regula în România, iar mai multe regiuni au fost afectate de vântul puternic care a dus la întreruperea energiei electrice.

Vânturile puternice din ultimele ore au afectat grav instalațiile de energie electrică din județul Prahova. Numai aici s-au înregistrat 12 avarii în dreptul cărora nu este precizat termenul de remediere, mai exact, locuitorii nu știu când ar putea să revină din nou curentul în localitățile lor.

Vântul a făcut prăpăd la instalațiile de curent electric

Numai în județul Prahova au fost afectate 20 de localități, iar în dreptul acestora pe site-ul ditributie-energie.ro este specificat faptul că termenul de remediere este momentan indisponibil. Energia electrică este întreruptă de mai bine de 12 ore, iar acest blackout prelungit poate afecta grav persoanele dependente de aparate care au nevoi medicale speciale.

Tot pe site este precizat că aceste întreruperi sunt provocate în mod accidental, cel mai probabil din cauza vântului puternic.

O situație similară găsim și în Buzău și Brăila. În Buzău 10 localități au rămas fără curent electric și nu se știe când situația va fi remediată, iar în Brăila au fost afectate două localități.

Curentul a luat și apa în Câmpina

Hidro Prahova a anunțat că din cauza unei avarii la energia electrică din Stația de Tratare Voila, Stația de Pompare Doftana și Bazinul Muscel au rămas fără alimentare. Astfel întreg municipiul Câmpina a rămas fără apă.

„Câmpina – Oprire furnizare apă din cauza lipsei de energie electrică

HIDRO PRAHOVA S.A. informează că, din cauza unei avarii majore apărute pe rețeaua furnizorului de energie electrică, Stația de Tratare Voila, Stația de Pompare Doftana și Bazinul Muscel au rămas fără alimentare.

Furnizarea apei a fost oprită în întregul municipiu Câmpina.

Reluarea serviciului depinde de remedierea avariei de către furnizorul de energie electrică”, a anunțat Hidro Prahova.

Distribuție-energie a emis și un comunicat referitor la problemele cu energia electrică din localitățile din România

În urma condițiilor meteo nefavorabile din ultimele ore (cod roșu, portocaliu și galben de vijelii, ninsori abundente, viscol, polei și ceață), au fost afectate parțial instalațiile din aria de acoperire a Distribuție Energie Electrică Romania (DEER).

La această oră, în rețeaua electrică DEER, sunt afectate un număr de 25 localități:

Județul Cluj – Valea Ierii

Județul Brașov – Cincu, Şoarș, Bărcut, Seliștat, Grânari, Şirnea

Județul Covasna – Şugaș Băi

Județul Mureș – Sântioana

Judetul Prahova – Sinaia (Telecabina, Babele, Releu Costila), Brebu, Telega, Varbilau, Bertea, Ştefești, Aluniș, Câmpina, Măneciu, Izvoarele, Teișani, Groșani, Cornu, Starchiojd, Posești, Drajna, Cerașu, Bătrâni, Azuga ( 2 cabane nealimentate)

Asigurăm utilizatorii că intervențiile echipelor DEER, cu sprijinul autorităților locale si judetene, vor continua până la alimentarea integrală a tuturor locurilor de consum din zonele afectate.

Recomandăm consumatorilor ca în cazul întreruperilor accidentale în alimentarea cu energie electrică, ce pot apărea din cauza defectării unor instalații/echipamente sau din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, să apeleze Serviciul Call Center Distribuție, la numerele: prefix județ+929 sau TELVERDE, disponibile non-stop:

zona TRANSILVANIA NORD (județele CJ, BN, SJ, BH, SM, MM)- 0800.400.929

zona TRANSILVANIA SUD (județele AB, SB, MS, HR, BV, CV)- 0800.500.929

zona MUNTENIA NORD (județele PH, DB, BZ, BR, GL, VN) – 0800.500.205

Dorim să precizăm că, având în vedere numărul crescut al apelurilor, din cauza prezentei situații, timpul de așteptare pentru preluarea apelurilor este mai mare, liniile fiind ocupate.

