Prima pagină » Actualitate » Unde se află cele mai ieftine case din Europa, acum, la final anului 2025. Cu cât s-au scumpit locuințele în România

Unde se află cele mai ieftine case din Europa, acum, la final anului 2025. Cu cât s-au scumpit locuințele în România

28 dec. 2025, 16:27, Actualitate
Unde se află cele mai ieftine case din Europa, acum, la final anului 2025. Cu cât s-au scumpit locuințele în România

Un raport întocmit de Eurostat a arătat unde se află cele mai ieftine case din Europa, acum, la final anului 2025. Altfel, chiriile au continuat să crească în multe dintre statele Uniunii Europene. Iată unde se clasează România.

În urma datelor furnizate de Eurostat se poate observa că Italia este unul dintre statele în care prețurile caselor au scăzut, în ultimii ani. Raportul privind situația locuințelor din Europa în 2025 relevă faptul că la capitolul chiriilor, prețurile au continuat să crească în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană. Între 2010 și 2024, la nivelul UE, prețurile locuințelor au crescut, în medie, cu 53%. Excepțiile sunt Italia și Cipru.

Față de anul 2010, prețurile locuințelor achiziționate de familii au crescut au scăzut cu 5,5%, în Peninsulă. În anul 2019 a fost înregistrat cel mai accentuat declin. Atunci, valorile erau cu 16,6% mai mici comparativ cu 2010.

În decursul a 14 ani, între 2010 și 2014, prețurile caselor noi din Italia au crescut cu 23%, mult sub media europeană de 56%.

Date Eurostat

  • Ungaria: +172%
  • Bulgaria: +145%
  • România: +137%

Datele arată faptul că cele mai scumpe locuințe se află în Franța, Spania, Germania și Portugalia. Creșterile înregistrate între 2010 și 2024 sunt următoarele:

  • Franța: +26,7%
  • Spania: +19%
  • Germania: +76,4%
  • Portugalia: +109%

Totuși, se poate observa un trend ascendent în aproape toate statele din Europa, în cazul chiriilor. Printre cele mai mari creșteri au putut fi sesizate în Estonia (+208%), Lituania (+177%), Irlanda (+108%), precum și în Ungaria (+107%). Alte creșteri s-au înregistrat în: Italia (+14%), Franța (+13,8%), Spania (+10,3%) și Germania (+23,1%).

Datele mai indică faptul că România are cel mai mare procent de proprietari din Uniunea Europeană, cu 94%. Clasamentul este urmat de Slovacia (93%), Ungaria (92%) și Croația (91%). În alte state europene, precum Germania, Austria și Danemarca, se închiriază mai frecvent locuințe.

Eurostat mai arată că cele mai mari ponderi ale locuințelor individuale se află în Irlanda (90%), Țările de Jos și Belgia (77%), precum și în Croația (76%). De asemenea, cele mai ridicate procente ale apartamentelor sunt în Spania (65%), Letonia (64%) și Malta (63%).

Autorul recomandă:

Sursă foto: Eurostat /

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ „După ce s-au crescut taxele, România a primit cele mai mici sume de la UE din ultimii 10 ani”. Un economist celebru taxează dur guvernul Bolojan
17:05
„După ce s-au crescut taxele, România a primit cele mai mici sume de la UE din ultimii 10 ani”. Un economist celebru taxează dur guvernul Bolojan
ECONOMIE Începem anul mai săraci. Cât vom pierde la pensie și la salariu, în 4 zile. Anul 2026, anul sărăciei
16:41
Începem anul mai săraci. Cât vom pierde la pensie și la salariu, în 4 zile. Anul 2026, anul sărăciei
CONTROVERSĂ Un fost profesor universitar îi aduce acuzații extrem de grave lui Nicușor Dan: „Nu are licență. Masterul în Franța a fost făcut ilegal”
16:24
Un fost profesor universitar îi aduce acuzații extrem de grave lui Nicușor Dan: „Nu are licență. Masterul în Franța a fost făcut ilegal”
COD ROȘU România îngheață. Țara s-a aflat sub asediul iernii în ultimele 48 de ore: risc de accidente și arbori doborâți în urma codului roșu de viscol
15:36
România îngheață. Țara s-a aflat sub asediul iernii în ultimele 48 de ore: risc de accidente și arbori doborâți în urma codului roșu de viscol
Mediafax
CCR amână decizia privind pensiile magistraților pentru luni
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Cancan.ro
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Marea hidrocentrală Lotru–Ciunget, capodopera energetică ascunsă în Carpați. A fost numită cea mai grandioasă din Europa
Mediafax
Incendiu de proporții în sectorul 6: degajări mari de fum
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
Cancan.ro
Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: 'O să aduc eu amintiri de la Agronomie când
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Știința explică de ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert
EXCLUSIV Iliescu, rămas nejudecat pentru sângele vărsat. Lavinia Betea: Nu-l putem exonera de dubla crima făcută, una în rândul populației civile
17:03
Iliescu, rămas nejudecat pentru sângele vărsat. Lavinia Betea: Nu-l putem exonera de dubla crima făcută, una în rândul populației civile
LIVE 🚨 Delegația ucraineană a ajuns în Statele Unite pentru discuțiile de pace. Zelenski se arată optimist: „Multe lucruri se pot decide până la Anul Nou”
16:30
🚨 Delegația ucraineană a ajuns în Statele Unite pentru discuțiile de pace. Zelenski se arată optimist: „Multe lucruri se pot decide până la Anul Nou”
CONTROVERSĂ Judecătoarea Moroșanu, „eroina” Recorder, după protestele pe Justiție, a plecat în Laponia. Ce venituri are magistratul
15:52
Judecătoarea Moroșanu, „eroina” Recorder, după protestele pe Justiție, a plecat în Laponia. Ce venituri are magistratul
FLASH NEWS Emmanuel Macron a transmis un omagiu la moartea lui Brigitte Bardot: „Plângem o legendă a secolului”
15:37
Emmanuel Macron a transmis un omagiu la moartea lui Brigitte Bardot: „Plângem o legendă a secolului”
FLASH NEWS Mesajul lui Zelenski înainte de negocierile cu SUA: „Dacă vor exista decizii, depinde de parteneri”
15:34
Mesajul lui Zelenski înainte de negocierile cu SUA: „Dacă vor exista decizii, depinde de parteneri”
SPORT Marius Urzică a ales să petreacă de Crăciun la hotelul lui Gică Hagi: „Mergem acolo de patru ani. Totul este la superlativ”
15:29
Marius Urzică a ales să petreacă de Crăciun la hotelul lui Gică Hagi: „Mergem acolo de patru ani. Totul este la superlativ”

Cele mai noi