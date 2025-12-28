Unde se află cele mai ieftine case din Europa, acum, la final anului 2025. Cu cât s-au scumpit locuințele în România

Un raport întocmit de Eurostat a arătat unde se află cele mai ieftine case din Europa, acum, la final anului 2025. Altfel, chiriile au continuat să crească în multe dintre statele Uniunii Europene. Iată unde se clasează România.

În urma datelor furnizate de Eurostat se poate observa că Italia este unul dintre statele în care prețurile caselor au scăzut, în ultimii ani. Raportul privind situația locuințelor din Europa în 2025 relevă faptul că la capitolul chiriilor, prețurile au continuat să crească în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană. Între 2010 și 2024, la nivelul UE, prețurile locuințelor au crescut, în medie, cu 53%. Excepțiile sunt Italia și Cipru.

Față de anul 2010, prețurile locuințelor achiziționate de familii au crescut au scăzut cu 5,5%, în Peninsulă. În anul 2019 a fost înregistrat cel mai accentuat declin. Atunci, valorile erau cu 16,6% mai mici comparativ cu 2010.

În decursul a 14 ani, între 2010 și 2014, prețurile caselor noi din Italia au crescut cu 23%, mult sub media europeană de 56%.

Ungaria: +172%

Bulgaria: +145%

România: +137%

Datele arată faptul că cele mai scumpe locuințe se află în Franța, Spania, Germania și Portugalia. Creșterile înregistrate între 2010 și 2024 sunt următoarele:

Franța: +26,7%

Spania: +19%

Germania: +76,4%

Portugalia: +109%

Totuși, se poate observa un trend ascendent în aproape toate statele din Europa, în cazul chiriilor. Printre cele mai mari creșteri au putut fi sesizate în Estonia (+208%), Lituania (+177%), Irlanda (+108%), precum și în Ungaria (+107%). Alte creșteri s-au înregistrat în: Italia (+14%), Franța (+13,8%), Spania (+10,3%) și Germania (+23,1%).

Datele mai indică faptul că România are cel mai mare procent de proprietari din Uniunea Europeană, cu 94%. Clasamentul este urmat de Slovacia (93%), Ungaria (92%) și Croația (91%). În alte state europene, precum Germania, Austria și Danemarca, se închiriază mai frecvent locuințe.

Eurostat mai arată că cele mai mari ponderi ale locuințelor individuale se află în Irlanda (90%), Țările de Jos și Belgia (77%), precum și în Croația (76%). De asemenea, cele mai ridicate procente ale apartamentelor sunt în Spania (65%), Letonia (64%) și Malta (63%).

Autorul recomandă:

Sursă foto: Eurostat /