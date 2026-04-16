Cele trei fraze pe care persoanele nefericite le repetă. Ce spun psihologii

Micile obiceiuri zilnice ne pot spune mai multe despre noi decât am fi crezut. Potrivit psihologilor, persoanele cele mai nefericite repetă trei fraze concrete pe care le au în viziunea pesimistă asupra vieții.

Micile obiceiuri sau acțiuni pe care le îndeplinim zilnic pot dezvălui mult mai multe despre noi înșine decât ne dăm seama. În acest sens, cu siguranță ne gândim cu toții la comunicarea nonverbală, înțeleasă ca gesturi, expresii faciale, postură sau ton al vocii, care au capacitatea de a transmite un mesaj, relatează El Economista.

Persoanele care suferă de o anumită tulburare psihologică se confruntă direct cu asta. În special, cei mai nefericiți oameni, înțeleși ca cei care nu ating o stare de bine sau satisfacție, tind să aibă anumite caracteristici ușor de identificat.

Care sunt cei mai nefericiți oameni

Printre acestea se numără probleme precum stima de sine scăzută, gândurile negative, nivelurile ridicate de stres și anxietate și chiar dezvoltarea unor relații toxice. În acest sens, există trei expresii specifice pe care persoanele cu această suferință emoțională le repetă frecvent . Identificarea lor este esențială pentru a oferi sprijin și a lua în considerare schimbări graduale. Cele trei expresii sunt:

  • Nimic nu merge bine pentru mine.” Aceasta este asociată cu suprageneralizarea, care constă în a lua o singură experiență negativă și a o extinde la toate domeniile vieții.
  • „E mereu la fel.” O percepție a vieții ca fiind monotonă, care este legată de pierderea interesului pentru viața de zi cu zi.
  • „De ce ar trebui să încerc dacă o să iasă prost?” Strâns legat de primul punct, acesta se referă la a considera un eșec ca pe o generalizare.

