Ce spun psihologii despre cei care nu își fac niciodată patul dimineața. Aceștia au o calitate râvnită de mulți angajatori

Aranjarea patului după trezire, dimineață, reprezintă o activitate întreprinsă de multe persoane. Pentru unii dintre oameni, această activitate poate să ofere un sentiment de ordine. De altfel, poate fi un pas important pentru cei care doresc să găsească motivația necesară pentru a-și începe activitățile de zi cu zi. Psihologii au analizat îndeosebi grupuri de oameni care nu își fac patul dimineața. Aceștia relevă faptul că ar avea o calitate răvânită de mulți angajatori, scrie Mediafax.

Ce spun psihologii despre acest gest?

Uneori, acest gest de a nu aranja patul dimineața poate fi asemănat cu „dezordinea”. Dar psihologii susțin că această activitate de a nu face patul ar reprezenta un semn al uneia dintre cele mai râvnite caracteristici în mediile profesionale. Și anume, creativitatea. Un studiu condus de cercetătoarea Kathleen Vohs, de la Universitatea din Minnesota, pune în lumină acest aspect.

Unii dintre psihologi relevă faptul că dezordinea, în sine, ar avea capacitatea de a stimula anumite zone ale creierului. În cazul unui spațiu ordonat, psihologii susțin că oamenii tind să fie mai prudenți și să ia decizii premeditate. Autoarea acestui studiu explică fenomenul.

„A te afla într-o cameră dezordonată a generat ceva de care companiile, industriile și societățile au nevoie în cantități mai mari: creativitatea. Un mediu dezordonat, cu un pat nefăcut, de exemplu, pare să încurajeze ruperea cu tradiția și respectarea strictă a rutinelor domestice, ceea ce poate genera idei inovatoare”, explică autoarea studiului.

Altfel, perfecționismul reprezintă o calitate atribuită, în principiu, persoanelor care simt nevoia să își facă patul în fiecare dimineață. Unii psihologi susțin că o mică dezordine ar putea, în cazul lor, să provoace un sentiment că nu au lucrurile sunt propriul control.

