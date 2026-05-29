A murit Sanda Țăranu, o emblemă a Televiziunii Române. Jurnalista avea 87 de ani

Ruxandra Radulescu
A murit Sanda Țăranu, o emblemă legendară a Televiziunii Românești, la venerabila vârstă de 87 de ani. S-a stins din viață după o patru decenii pe micul ecran.

Vestea tristă a fost transmisă de familie, în exclusivitate pentru Oficiul de Știri.

Sanda Țăranu rămâne un model de rafinament și noblețe sufletească pentru numeroase generații de români.

„Cu profundă durere anunțăm plecarea dintre noi a Sandei Țăranu, una dintre cele mai iubite și respectate personalități ale Televiziunii Române.
„Adevărata noblețe se vede în bunătatea cu care atingi sufletele oamenilor.” Sanda Țăranu a întruchipat această noblețe prin fiecare gest, fiecare cuvânt și fiecare apariție a sa.
Frumoasă, caldă, inteligentă și distinsă, Sanda Țăranu, a fost o emblemă a Televiziunii Române, definiția rafinamentului și a eleganței.”, transmite familia pentru Oficiul de Știri.

Unde va fi înmormânată celebra crainică TV

Potrivit familiei, cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face începând cu data de 30 mai 2026, la Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe Capra din București.

Programul anunțat de familie este următorul:

30 mai 2026, ora 15:00 – depunerea pentru ultimul omagiu;
31 mai 2026, ora 12:00 – slujba de priveghi;
1 iunie 2026, ora 11:00 – ceremonia de înmormântare.
„Astăzi nu ne luăm rămas-bun de la o stea care apune, pentru că steaua ei nu va apune niciodată. Va continua să lumineze prin amintirea sa, prin modelul de profesionalism pe care l-a oferit și prin eleganța care a inspirat atâtea generații. Lumina ei va dăinui în recunoștință, în respect și în nemurire.
Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu și să își ia rămas-bun o pot face începând de mâine, 30.05.2026, de la ora 15:00, la Biserimca Ortodoxă Sfântul Gheorghe Capra, Șoseaua Pantelimon nr. 131.
Slujba de priveghi va avea loc duminică, 31.05.2026, la ora 12:00, iar ceremonia de înmormântare se va desfășura luni, 01.06.2026, la ora 11:00″, mai transmite familia.

Sanda Țăranu în dialog cu jurnalistul Adrian Artene, printre ultimele apariții în fața publicului ale regretatei jurnaliste

Printre ultimele apariții memorabile ale regretatei Sanda Țăranu, este prezența la podcastul „Altceva, cu Adrian Artene”, în cadrul unei ediții speciale, difuzată în aprilie anul trecut, chiar în Sâmbătă Luminată.

„Aduceați liniștea, așa cum aduceați liniștea în fiecare casă a românilor, în fiecare seară. Numai că, aflu din documentare, că singura neliniștită erați dumneavoastră.

În momentul în care ați apărut pentru prima dată la televiziune și v-ați îndepărtat de scena care vă aducea atâta fericire (Sanda Țăranu fiind actriță, la bază-n.r.), v-a cuprins un sentiment de panică”, a început acest dialog Adrian Artene.

„E bine spus panică, dar nu chiar atât încât să mă copleșească complet. Dar mi-am dat seama că e ceva în neregulă, dar m-am obișnuit repede. Apropo de faptul că am lipsit atâția ani, pentru că numai cu un certificat medical eu am putut să schimb locul de muncă, pentru că la început la familia era impacientată că vreau să plec din televiziune. Toată lumea din familie, soțul, părinții… «cum să pleci și să-ți lași meseria, după atâția ani, și unde să te duci?».

Și am zis că la Uzina «23 August» și au început să râde de mine. «Nu râdeți de mine, că mie nu mi-e teamă de muncă, eu știu ce înseamnă munca și nu mi-e rușine să muncesc și sunt convinsă că voi fi foarte bine primit acolo» (a fost răspunsul său către familie-n.r.). În sfârșit, ducându-mă la spital, medicii au găsit această posibilitate și de a-mi schimba locul de muncă și a rămâne în televiziune într-un serviciu care tot personal artistic pretindea: era regia de montaj. Astfel, am stat aproape 5 ani fără să apar, auzindu-se doar glasul meu. Deci, eu îmi făceam într-un fel meseria, dar nu mă vedeam. Se auzea la Teleenciclopedie, unde făceam și traducerile filmelor documentare care veneau de la BBC și cu textul în față, că am învățat limba engleză cu un curs intensiv de 4 ore/zi”, a spus Sanda Țăranu, la podcastul Altceva cu Adrian Artene.

„Dar nu vă era dor, în această perioadă, de cameră, de a vă privi ascultătorii dincolo?”, a continuat Adrian Artene.

„Nu, pentru că știam că dacă apar… mă îmbolnăvesc din nou!, a răspuns ea.

