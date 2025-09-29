Cum poți pregăti acasă vinete exact ca în Grecia. Șase rețete direct de la chefii din Atena

Mâncarea de vinete în stil grecesc a cucerit toți românii care au vizitat Grecia. Rețeta îmbină gustul bogat al vinetei coapte cu arome mediteraneene. Rețetele tradiționale sunt simple și pun în valoare textura legumei, astfel o face vedeta bucătăriilor grecești.

Dacă în România vinetele apar cel mai des în salate sau zacuscă, în Grecia ele joacă un rol principal în numeroase preparate tradiționale. Gustul lor dulce și textura fină le face perfecte pentru mâncăruri bogate și pline de savoare.

Mousaka este rețeta vedetă

Musacaua grecească este cunoscută în întreaga lume. Spre deosebire de cea românească, aici straturile de carne tocată se îmbină cu cele de vinete, sos de roșii și un strat cremos de sos bechamel.

Ingrediente:

3 vinete mari

500 g carne tocată

400 g roșii

1 ceapă

2 linguri ulei

50 g unt

50 g făină

500 ml lapte

2 ouă

nucșoară, sare, piper

Mod de preparare:

Coace feliile de vinete.

Gătește carnea cu ceapă și roșii.

Pregătește sosul bechamel.

Așază straturi de vinete, carne și bechamel.

Coace 40 minute la 180°C.

Melitzanosalata – salata grecească de vinete

Varianta grecească a salatei clasice, dar cu ingrediente simple pline de savoare: ulei de măsline, usturoi și zeamă de lămâie. Se servește drept aperitiv cu pâine proaspătă sau lipii.

Ingrediente:

3 vinete coapte

3 linguri ulei

1 cățel de usturoi

2 linguri zeamă de lămâie

sare, piper

Mod de preparare:

Curăță vinetele coapte și lasă-le la scurs.

Toacă vinetele mărunt.

Adaugă usturoiul zdrobit, uleiul și zeama de lămâie.

Condimentează cu sare și piper.

Imam bayildi sau vinete umplute

O rețetă de origine otomană, păstrată în Grecia. Vinetele sunt umplute cu ceapă, roșii și ierburi aromatice, apoi coapte în ulei de măsline, rezultând un preparat ușor, parfumat și plin de savoare.

Ingrediente:

3 vinete

3 cepe

3 roșii

4 căței de usturoi

100 ml ulei

pătrunjel, sare, piper

Mod de preparare:

Taie vinetele pe jumătate și scoate puțin din miez.

Pregătește umplutura din ceapă, roșii, usturoi și verdețuri.

Umple jumătățile de vinete.

Așază-le într-o tavă, stropește cu ulei și condimente.

Coace 40–45 minute.

Vinete saganaki pline de aromă și brânză feta

Un preparat simplu și gustos: vinete coapte sau prăjite, acoperite cu sos de roșii și brânză feta rumenită.

Ingrediente:

2 vinete medii

200 g brânză feta

300 g roșii pasate

2 căței de usturoi

2 linguri ulei de măsline

oregano, sare, piper

Mod de preparare:

Taie vinetele felii groase, sărează-le și lasă-le 15 minute.

Prăjește-le sau coace-le până se înmoaie.

Călește usturoiul, adaugă roșiile și condimentele. Fierbe 10 minute.

Așază vinetele într-un vas, toarnă sosul și presară feta sfărâmată.

Coace 15 minute la 180°C până se rumenește brânza.

Briam și Melitzanes tiganites

Briam: amestec de vinete, dovlecei, cartofi și roșii, copt în straturi cu ulei de măsline și condimente.

Melitzanes tiganites: rondele de vinete prăjite, crocante la exterior și moi la interior, servite cu tzatziki sau iaurt.

Vinete la grătar cu sos tzatziki

O opțiune simplă și sănătoasă. Taie vinetele în felii, unge-le cu ulei, presară sare și piper, frige pe grătar 2–3 minute pe fiecare parte și servește alături de sos tzatziki.