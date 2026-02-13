Cât a plătit un client pentru o cursă Bolt de 45 de minute

În ultimii ani, serviciile de ridesharing s-au integrat tot mai mult în viața cotidiană a orașelor mari. Pentru mulți, aplicațiile precum Bolt sau Uber au devenit o opțiune rapidă și confortabilă pentru a ajunge dintr-un loc în altul, fără să se mai preocupe de parcare, de transportul în comun sau de aglomerația din trafic. Tot ce trebuie este o comandă din telefon, iar o mașină apare la ușă, pregătită să te ducă unde ai nevoie, relatează Cancan.

Cât a costat o cursă Bolt de 45 de minute

Deși cursele pe distanțe lungi pot fi mai costisitoare, un bucureștean a avut parte de o surpriza pe piața de ridesharing. El a avut o comandă de 11 kilometri care a durat 45 de minute. Chiar dacă pentru pasager a fost o afacere profitabilă, pentru șoferii de acest tip devine tot mai greu sa justifice munca pe care o depun.

