„Te rog încet! Mama..” Mesajul viral scris pe ghiozdan de un livrator Glovo din Nepal

O femeie a postat pe contul său de Facebook o fotografie cu un livrator din Nepal care a devenit virală. Mesajul acestuia de pe ghiozdan a emoționat pe toată lumea.

Mesajul viral scris pe ghiozdan de un livrator Glovo din Nepal

O femeie a publicat pe contul său de Facebook o fotografie surprinsă întâmplător, care avea să devină rapid virală. În imagine apare un livrator originar din Nepal, surprins în timp ce își făcea meseria, însă nu el în sine a atras imediat atenția internauților, ci mesajul afișat pe ghiozdanul său.

„Te rog încet. Mama mă așteaptă în țara mea”. Fotografia s-a viralizat rapid, iar internauții au oferit sute de reacții și comentarii.

Alături de poză, femeia a scris: „Mie personal chiar îmi este milă de ei. Îmi este milă ca toată lumea se poartă urat cu ei, iar ei ne fac nouă poftele indiferent de vremea de afară”.

Internauții au comentat imediat imaginea apărută

Cuvintele scrise acolo au stârnit un val de emoție și reacții în mediul online. Mesajul a fost interpretat ca o dovadă de curaj și speranță, mai ales în contextul în care mulți dintre cei care muncesc departe de casă fac sacrificii uriașe pentru familiile lor.

”Sunt si mult băieți tineri mulți copii care nu au arfe de băiețași și muncesc normal și când livrează o comandă mai dă peste unu care îi ia în râs.”

”De murdari sunt murdari, nu ai ce spune, însă nu știu cum ar putea fi curați când merg și pe ploaie, și pe vânt. E drept, sunt mulți și de toate felurile, însă nu uitați că v-au cărat mâncare toată iarna, și la 0 grade, și la -10, atunci erați mulțumiți, însă acum îi blamați.”

”Off săracii, chiar nu au nici o vină ei muncesc ca să își facă un bănuț să îi trimită acasă în țara lor cum și noi ne ducem în unele țări pentru un trai mai bun așa sunt ei la noi pentru un trai decent”, au fost câteva dintre comentariile lăsate la postare.

Recomandările autorului: