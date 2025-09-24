Ce a pățit o badantă, după ce s-a măritat cu pensionarul pe care îl îngrijea. Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze

Un pensionar din Italia care locuia singur s-a îndrăgostit de badanta sa de naționalitate ucraineană, cu 20 de ani mai tânără ca el și s-a căsătorit cu ea.

Ce doi băieți ai bătrânului, care locuiesc în străinătate, au văzut de la început în această căsătorie o încercare a femeii de a pune mâna pe moștenirea tatălui lor, iar după moartea sa au scos-o afară pe badanta care între timp devenise soție.

Povestea badantei care s-a căsătorit cu pensionarul pe care îl îngrijea

La doar un an de la căsătorie, bătrânul a decedat și, potrivit anchetei autorităților, cei doi frați au ajuns să o alunge cu forța pe badantă din casa conjugală. Ea a decis să se adreseze carabinierilor în fața cărora, asistată de avocatul Stefano Caroli, a depus o plângere. Tribunalul din Rimini l-a condamnat pe unul dintre frați la un an și cinci luni de închisoare pentru violență și vătămare corporală.

Când a început povestea

Totul a început în 2014, la Riccione, când pensionarul care avea pe atunci 77 de ani a cunoscut-o pe femeia care a început să aibă grijă de el. Bărbatul era văduv, iar fiii săi locuiau în străinătate. El i-a propus femeii să se mute la el acasă pentru a avea grijă de el și, în schimb, i-a oferit cazare și hrană.

La scurt timp, relația dintre femeie și asistatul social s-a transformat într-o relație de cuplu în toată regula. Ea s-a mutat acasă la bătrân, care într-o zi a decis să îi ofere suma de 50.000 de euro ca semn de afecțiune, dar și pentru munca depusă. Acest lucru nu a fost pe placul celor doi fii ai său, ei au mers la domiciliul tatălui lor și au acuzat-o pe bandană că este o hoață și au cerut returnarea banilor. Femeia a povestit la tribunal că a fost obligată, sub amenințare, să meargă la bancă pentru a efectua o operațiune și a returna o parte din suma de bani.

Bătrânul, după 12 ani de conviețuire, a decis totuși să se căsătorească cu badanta ucraineancă. Situația ar fi escaladat definitiv după decesul bătrânului. După înmormântare rudele defunctului ar fi convocat văduva și i-ar fi impus să părăsească casa conjugală. Unul dintre ei a lovit-o cu palma pentru a o determina să plece. Femeia, cuprinsă de teamă, nu a putut face altceva decât să părăsească în grabă casa.

Fiica bandanei, care a mers să ia lucrurile mamei sale de acolo, a avut o soartă similară. Femeia i-a dat în judecată și, în urma procesului, unul dintre fii a fost condamnat la închisoare. Avocatul, însă, a declarat că „lupta” dintre fiii bătrânului și fosta badantă nu se va opri aici:

„Fiii bărbatului au avut îndoieli serioase cu privire la natura reală a acestei căsătorii, deoarece tatăl lor suferea de demență senilă la acea vreme.

Unele dintre comportamentele celor două femei au fost considerate neclare și din acest motiv ambele au fost denunțate pentru înșelăciunea a unei persoane incapabile și furt, iar noi evaluăm dacă să le denunțăm și pentru mărturie falsă.”