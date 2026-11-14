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Două tramvaie Imperio s-au ciocnit într-o intersecție din București. Un pasager a ajuns la spital. Circulația este blocată

Două tramvaie Imperio s-au ciocnit într-o intersecție din București. Un pasager a ajuns la spital. Circulația este blocată
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Două tramvaie s-au ciocnit sâmbătă, 14 noiembrie 2025. Sursa Foto: Infotrafic
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Sâmbătă dimineață a avut loc un nou accident de tramvai în București, care implică celebrele mijloace de transport Imperio. Tramvaiele s-au ciocnit pe Calea 13 Septembrie, 5 linii STB fiind blocate din cauza accidentului.

UPDATE: „Liniile 1, 10, 11, 25, 47, 122, 226 și 385 funcționează normal în zona Sos. Progresului/Calea 13 Septembrie de la ora 08:04”, a precizat STB pe rețeaua X.

Accidentul a provocat blocarea a cinci linii de tramvai și devierea mai multor autobuze STB. O persoană a fost transportată la spital după ce a suferit un atac de panică, potrivit Antena 3 CNN.

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Intersecția dintre Calea Progresului și Calea 13 Septembrie blocată

STB anunțase inițial că tramvaiele 1, 10, 11, 25 și 47 au fost blocate la intersecția dintre Calea Progresului și Calea 13 Septembrie, din cauza accidentului. De asemenea, autobuzele liniilor 122, 226 și 385 circulă pe trasee deviate. O persoană a fost ranită. Deocamdată nu se cunosc cauzele accidentului.

Conform unei informări distribuite pe grupul de Facebook Info Trafic București, tramvaiele liniilor 1, 10, 11, 25 și 47 au rămas blocate la intersecția dintre Calea Progresului și Calea 13 Septembrie. Totodată, autobuzele liniilor 122, 226 și 385 au fost deviate de la traseele obișnuite, pentru a evita zona afectată de accident.

În informarea referitoare la perturbarea transportului public, incidentul este descris drept un eveniment de circulație, fără alte precizări despre împrejurările în care cele două tramvaie s-au ciocnit.

Peste 800 de accidente cu noile tramvaie Imperio în 4 ani

Peste 800 de accidente care au implicat noile tramvaie Imperio au avut loc în cei aproape 4 ani de când acestea au fost introduse pe șinele din București, notează Buletindebucurești.ro.

Conform unui răspuns oferit de Societatea de Transport București, din decembrie 2022 până în prezent, au fost înregistrate un total de 841 de accidente care au implicat noile garnituri. Adică, în medie, 4 accidente în fiecare săptămână.

Conform informațiilor transmise de STB, cea mai mare parte a incidentelor au fost ușoare, fiind vorba de tamponări, produse, în principal, din vina altor participanți la trafic. Cu toate astea, între sutele de accidente sunt incluse alte evenimente de trafic, precum deraierile.

„De la punerea în exploatare a tramvaielor Astra Imperio, în decembrie 2022. Până în prezent, au fost înregistrate 841 de evenimente de circulație în care au fost implicate aceste vehicule. Dintre acestea, majoritatea au constat în tamponări, produse, în principal, din culpa altor participanți la trafic. Celelalte evenimente au inclus deraieri, precum și blocări generate de cauze tehnice sau de avarii ale rețelei de contact”, se arată în răspunsul oferit de STB pentru redacție.

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