Salariații care au mai multe surse de venit ar putea fi scutiți de CASS. Condițiile pentru a beneficia de această reducere

Un proiect legislativ depus săptămâna aceasta în Senat propune eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru veniturile suplimentare de până la 120.000 de lei annual. Ce depășește acest plafon, intră la plată doar pentru diferență, nu pentru întreaga valoare a veniturilor.

Astfel, salariații români care mai obțin bani și din alte surse, cum sunt chiriile, dividendele sau alte activități independente, ar putea beneficia de o reducere importantă a obligațiilor fiscale către statul român.

Ce prevede legislația actuală

Inițiativa urmărește să modifice Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal în sensul înlăturării situațiilor în care persoanele angajate ajung să achite contribuții la sănătate atât din salariu, cât și din alte câștiguri. Sunt avute în vedere venituri obținute din activități independente, închirierea proprietăților, dividende, dobânzi, drepturi de autor și alte categorii reglementate fiscal.

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Actualul sistem fiscal prevede că persoanele angajate achită contribuția de sănătate din salariu. În fiecare lună, suma datorată este reținută de angajator.

Dar, obligațiile nu se opresc aici. De exemplu, dacă un salariat are luna și alte venituri, cum ar fi chirii, dividende sau activități desfășurate pe persoană fizică autorizată (PFA), trebuie să plătească separat CASS și pentru respectivele câștiguri.

Calculul contribuției suplimentare se realizează în funcție de veniturile cumulate. Obligațiile fiscale se transmit la ANAF, prin declarația unică.

Pe legea actuală, aceeași persoană ajunge să contribuie la sistemul public de sănătate din două categorii distincte de venituri: salariul și câștigurile realizate în afara acestuia.

Cum se aplică plafonul de 120.000 de lei

Noul proiect legislativ depus la Senat propune o derogare de la regulile actuale pentru persoanele care obțin venituri salariale și pentru care contribuția de sănătate este deja reținută la sursă. Astfel, acestea nu vor mai achita CASS pentru celelalte venituri eligibile, atât timp cât baza anuală cumulată de calcul nu depășește 120.000 de lei.

Iar ce trece de acest nivel, se achită contribuția exclusiv pentru partea care depășește plafonul menționat. Procentul aplicat nu ar urma să fie modificat, fiind păstrată cota prevăzută în prezent de legislația fiscală.

Printre argumentele aduse pentru această propunere se numără și aceea că persoanele angajate beneficiază deja de asigurare în sistemul public de sănătate, ca urmare a contribuției achitate prin intermediul salariului. Drept urmare, plata unei noi contribuții pentru veniturile provenite din chirii sau dividende nu oferă acces la servicii medicale suplimentare. Salariatul beneficiază în continuare de același pachet de bază disponibil tuturor persoanelor asigurate.