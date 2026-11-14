MApN anunță pregătirea unui program intensiv de pregătire militară voluntară pentru femeile și bărbații cu vârste între 18 și 35 de ani. Campania face parte din proiectul normelor de aplicare a Legii privind pregătirea populației pentru apărare. Ce indemnizație vor primi lunar și cât durează pregătirea militară.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a lansat vineri, 13 noiembrie, în transparență decizională, proiectul normelor de aplicare a Legii privind pregătirea populației pentru apărare.

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Indemnizație de minim 4.000 lei net lunar

Potrivit unui comunicat al instituției, documentul stabilește modul în care va funcționa programul de pregătire militară de bază, la care tinerii vor putea participa în mod voluntar. Participanții vor primi o sumă generoasă, de peste 4.000 de lei net pe lună.

Programul se adresează femeilor și bărbaților cu vârste între 18 și 35 de ani care nu au efectuat serviciul militar. Aceștia vor putea urma un stagiu de pregătire de cel mult 4 luni și vor primi o indemnizație de peste 4.000 de lei net pe lună, la care se adaugă suma aferentă gradului militar.

MApN mai subliniază că măsura nu înseamnă reintroducerea serviciului militar obligatoriu, participarea urmând să fie exclusiv voluntară.

Stagiul va fi împărțit în două etape

Concret, stagiul va dura cel mult 4 luni și va fi împărțit în două etape. Prima va cuprinde 11 săptămâni de pregătire militară de bază. Cea de-a doua va dura 5 săptămâni și va include instruire de specialitate.

În această perioadă, participanții vor lua parte la trageri, marșuri și exerciții în teren. De precizat că jurământul militar va fi depus la finalul primei luni de pregătire.

Pe durata programului, voluntarii vor beneficia gratuit de cazare, hrană, echipament și asistență medicală. De asemenea, vor avea drepturile prevăzute de lege pentru militarii în termen.

La încheierea stagiului, cei care doresc vor putea continua o carieră militară, în condițiile prevăzute de lege. Participanții care nu aleg această variantă vor fi trecuți în evidența rezervei operaționale a Armatei României.

Câte locuri sunt disponibile și grila salarială completă

Indemnizația prevăzută de program înseamnă 3 câștiguri salariale medii brute folosite la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Banii vor fi acordați în 4 tranșe lunare egale.

Potrivit datelor prezentate de MApN, în 2026, indemnizația va fi de 4.033 de lei net pe lună. La această sumă se adaugă banii aferenți gradului militar:

217 lei pentru gradul de soldat și 239 de lei pentru gradul de fruntaș. Astfel, un participant care primește gradul de soldat va încasa 4.250 de lei net pe lună.

Un voluntar cu gradul de fruntaș va primi 4.272 de lei net lunar.

Numărul maxim de locuri disponibile va fi stabilit în fiecare an de ministrul Apărării, în funcție de fondurile aprobate în bugetul instituției.

De notat că proiectul prevede și obligații pentru persoanele care încep pregătirea, dar nu o finalizează. Acestea vor trebui să restituie indemnizația primită și cheltuielile suportate de unitatea militară pentru instruirea lor.