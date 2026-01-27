Prima pagină » Social » Greșelile pe care le faci iarna atunci când folosești dezumidificatorul. Cum poți evita asta

Greșelile pe care le faci iarna atunci când folosești dezumidificatorul. Cum poți evita asta

27 ian. 2026, 11:46, Social
Greșelile pe care le faci iarna atunci când folosești dezumidificatorul. Cum poți evita asta

Dezumidificatoarele pot părea ușor de folosit, însă mulți oameni nu știu că le folosesc greșit, iar asta le crește factura la energie.

Dezumidificatoarele sunt printre cele mai utile dispozitive folosite iarna, ele ajută la uscarea mai rapidă a hainelor, iar utilizatorii nu trebuie să se îngrijoreze cu privire la acumularea de haine ude.

Cu toate acestea majoritatea oamenilor pur și simplu le pornesc, le îndreaptă către cel mai apropiat suport de haine și le lasă pornite mai mult decât este necesar, iar asta ajunge să îi coste mai mult la factura de energie.

Greșelile majore pe care mulți oameni le fac când folosec dezumidificatorul

Experții în electrocasnice de la Coopers of Stortford, citați de Express.com, au precizat că ați putea „să vă goliți portofelul” dacă plasați obiectul într-un loc nepotrivit.

Un expert a spus: „Un dezumidificator are nevoie de flux de aer pentru a funcționa eficient. Ascunderea lui în spatele mobilei, lângă un perete sau într-un colț îi limitează drastic capacitatea de a extrage umezeala din cameră. Pentru a oferi dezumidificatorului cea mai bună șansă de a absorbi umezeala, acordați-i un spațiu de cel puțin 20-30 cm pe toate părțile.” 

Dezumidificatoarele funcționează prin extragerea vaporilor de apă din aerul dintr-o cameră, iar eliminarea excesului de umiditate va ajuta la uscarea mult mai rapidă a rufelor.

Totuși, dezumidificatoarele au nevoie de acces la tot aerul care circulă într-o cameră și nu vor putea elimina umiditatea dacă sunt blocate de un perete sau de mobilier.

Chiar dacă este puțin incomod, este mai eficient să amplasați un dezumidificator undeva central, unde are suficient spațiu în jurul său, dacă doriți ca acesta să funcționeze corect.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
O posibilă piesă din puzzle-ul creierului uman ar putea fi în intestine
TRAGEDIE Noi detalii în cazul tragediei de la Crans Montana. Moretti, patronul barului, într-un mesaj audio înainte de tragedie: „Dacă spuma cade, va trebui să o lăsăm”
13:13
Noi detalii în cazul tragediei de la Crans Montana. Moretti, patronul barului, într-un mesaj audio înainte de tragedie: „Dacă spuma cade, va trebui să o lăsăm”
IT&C De ce este bine să dezactivezi WiFi-ul telefonului când ieși din casă
13:03
De ce este bine să dezactivezi WiFi-ul telefonului când ieși din casă
FLASH NEWS Alunecare de teren masivă în Sicilia: casele se clatină pe marginea unei prăpastii din orașul Niscemi. 1.500 de persoane, evacuate
13:00
Alunecare de teren masivă în Sicilia: casele se clatină pe marginea unei prăpastii din orașul Niscemi. 1.500 de persoane, evacuate
VIDEO Copacii care „explodează”, fenomenul care face ravagii peste Ocean. Cum explică oamenii de știință misteriosul proces natural
12:57
Copacii care „explodează”, fenomenul care face ravagii peste Ocean. Cum explică oamenii de știință misteriosul proces natural
SPORT Adolescentul implicat în crima de la Cenei juca fotbal la un club important. Antrenorul său a făcut dezvăluiri tulburătoare: ”O lua razna. Când se enerva pe teren, lovea copiii intenționat”
12:43
Adolescentul implicat în crima de la Cenei juca fotbal la un club important. Antrenorul său a făcut dezvăluiri tulburătoare: ”O lua razna. Când se enerva pe teren, lovea copiii intenționat”
SĂNĂTATE Un reputat medic neurolog dezvăluie ce produs refuză să consume. „Nu oferă absolut nimic valoros”
12:09
Un reputat medic neurolog dezvăluie ce produs refuză să consume. „Nu oferă absolut nimic valoros”

Cele mai noi

Trimite acest link pe