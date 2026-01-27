Greșelile pe care le faci iarna atunci când folosești dezumidificatorul. Cum poți evita asta

Dezumidificatoarele pot părea ușor de folosit, însă mulți oameni nu știu că le folosesc greșit, iar asta le crește factura la energie.

Dezumidificatoarele sunt printre cele mai utile dispozitive folosite iarna, ele ajută la uscarea mai rapidă a hainelor, iar utilizatorii nu trebuie să se îngrijoreze cu privire la acumularea de haine ude.

Cu toate acestea majoritatea oamenilor pur și simplu le pornesc, le îndreaptă către cel mai apropiat suport de haine și le lasă pornite mai mult decât este necesar, iar asta ajunge să îi coste mai mult la factura de energie.

Greșelile majore pe care mulți oameni le fac când folosec dezumidificatorul

Experții în electrocasnice de la Coopers of Stortford, citați de Express.com, au precizat că ați putea „să vă goliți portofelul” dacă plasați obiectul într-un loc nepotrivit.

Un expert a spus: „Un dezumidificator are nevoie de flux de aer pentru a funcționa eficient. Ascunderea lui în spatele mobilei, lângă un perete sau într-un colț îi limitează drastic capacitatea de a extrage umezeala din cameră. Pentru a oferi dezumidificatorului cea mai bună șansă de a absorbi umezeala, acordați-i un spațiu de cel puțin 20-30 cm pe toate părțile.”

Dezumidificatoarele funcționează prin extragerea vaporilor de apă din aerul dintr-o cameră, iar eliminarea excesului de umiditate va ajuta la uscarea mult mai rapidă a rufelor.

Totuși, dezumidificatoarele au nevoie de acces la tot aerul care circulă într-o cameră și nu vor putea elimina umiditatea dacă sunt blocate de un perete sau de mobilier.

Chiar dacă este puțin incomod, este mai eficient să amplasați un dezumidificator undeva central, unde are suficient spațiu în jurul său, dacă doriți ca acesta să funcționeze corect.

