Amendă pentru cei care nu îngrijesc spațiul din jurul blocului. Când se dă și de ce

Spațiul din jurul blocurilor nu reprezintă doar o parte din imaginea cartierului, ci și o responsabilitate legală pentru locuitori. În mai multe orașe din țară, autoritățile locale au început să acorde mai multă atenție la modul în care sunt întreținute aceste zone. Când spațiile din jurul blocurilor sunt lăsate în paragină, se pot aplica amenzi celor responsabili de administrarea lor.

Cine este responsabil de spațiul din jurul blocului

Potrivit Playtech, asociația de proprietari este responsabilă de îngrijirea spațiului din jurul blocului. Dacă terenul din jurul blocului se află în proprietatea sau în administrarea asociației, aceasta trebuie să se asigure că spațiul este bine întreținut.

Printre alte obligații se numără și curățarea periodică a aleilor și a zonelor verzi, întreținerea spațiilor de joacă sau a locurilor de relaxare, îndepărtarea deșeurilor și menținerea unui aspect îngrijit al împrejurimilor. Pentru sezonul rece, asociația trebuie să se organizeze pentru curățarea zăpezii de pe trotuarele din jurul blocului și să prevină formarea gheții, pentru evitarea accidentărilor. Tot asociația trebuie să se ocupe și de tăierea vegetației necontrolate, de întreținerea gardurilor vii și de menținerea spațiilor verzi într-o stare corespunzătoare.

În practică, aceste activități sunt îndeplinite fie de personalul angajat al asociației, fie prin contractarea unor firme specializate în servicii de curățenie sau întreținere a spațiilor verzi. Cheltuielile aferente sunt suportate de proprietari, prin contribuțiile lunare la costurile comune ale imobilului.

