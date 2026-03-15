Ce mezel este inamicul tenului. Te poate îmbătrâni prematur dacă îl consumi în exces

15 mart. 2026, 16:25, Social
Când încercăm să adoptăm o dietă mai sănătoasă, primele sfaturi primite sunt legate de consumul cât mai rar al alimentelor procesare. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că astfel de alimente au efecte negative pentru sănătate. Dar, nu foarte multă lume știe că există un anumit tip de mezel care poate accelera îmbătrânirea prematură a pielii.

Este vorba despre salamul uscat, dar și despre alte tipuri de mezeluri crud-uscate, cum ar fi babicul și ghiudemul. În ciuda faptului că sunt foarte apreciate pentru gustul lor, aceste tipuri de mezeluri pot avea efecte negative asupra organismului dacă sunt consumate frecvent, relatează Click.

Motivul nu ține neapărat de calitatea cărnii, ci despre procesul de conservare și de concentrația ridicată a anumitor substanțe care pot afecta celulele din organism.

Sarea din aceste mezeluri este periculoasă pentru ten

Acest tip de salam este obținut printr-un proces de maturare și deshidratare, în cadrul căruia salamul pierde o cantitate mare de apă iar aroma sa devine mult mai concentrată.

Cantitatea mare de sare poate duce la îmbătrânirea prematură a pielii. Practic, în timpul procesului de uscare, în locul apei rămâne o concentrație mai mare de sodiu. Iar odată ce este consumată constant, sarea în exces provoacă retenție de apă în țesuturi, lucru ce poate duce la un aspect umflat al feței. Pe termen lung, sarea poate afecta și colagenul din piele.

