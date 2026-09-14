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Incendiu violent lângă Marbella, Spania: 9.500 de oameni, avertizați să rămână în case. Peste 200 de pompieri mobilizați

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Un incendiu de vegetație care avansează cu rapiditate a pus în alertă una dintre cele mai cunoscute zone turistice din sudul Spaniei. Flăcările au izbucnit duminică în apropiere de Benahavís, în interiorul regiunii Costa del Sol și la mică distanță de Marbella, iar vântul puternic a complicat intervenția pompierilor.

Incendiul a izbucnit într-o zonă deluroasă din apropierea localității Benahavís, cunoscută pentru proprietățile sale exclusiviste și pentru comunitatea numeroasă de rezidenți străini, între care se află mulți cetățeni britanici, potrivit cgtn.com.

Rafalele de vânt care au atins aproximativ 50 de kilometri pe oră au alimentat focul și au determinat autoritățile să avertizeze asupra „propagării foarte rapide” a flăcărilor.

Sursa video – X/@posted_news

În aceste condiții, locuitorilor din Benahavís și din vilele aflate în împrejurimi li s-a recomandat să se izoleze în propriile locuințe și să evite deplasările. Aproximativ 50 de persoane dintr-un cartier rezidențial au fost evacuate preventiv, fără ca până în acel moment să fie raportate case distruse sau afectate de incendiu.

Peste 200 de pompieri și aproximativ 20 de aeronave luptă cu flăcările

Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incendiului.

„O persoană a suferit arsuri în timp ce încerca să stingă focul, iar un pompier a fost rănit în urma unei căzături”, au transmis serviciile de urgență din Andaluzia.

Pompierul a suferit o fractură la încheietura mâinii. O a treia persoană a fost tratată după ce a inhalat o cantitate redusă de fum, a declarat Antonio Sanz, responsabil al serviciilor de urgență din Andaluzia.

Peste 200 de pompieri au fost mobilizați pentru limitarea incendiului, fiind sprijiniți din aer de aproximativ 20 de aeronave.

Echipajele încearcă să împiedice extinderea flăcărilor către zonele locuite, în condițiile în care terenul deluros și vântul puternic favorizează înaintarea rapidă a frontului de foc.

Sursa video – X/@posted_news

Benahavís se află în provincia Málaga, în apropierea litoralului Costa del Sol și a orașului Marbella, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din sudul Spaniei.

Aproape 300.000 de hectare, afectate de incendii în Spania în acest an

Noul incendiu izbucnește într-un an extrem de dificil pentru Spania în ceea ce privește incendiile de vegetație. Potrivit datelor Sistemului European de Informații privind Incendiile Forestiere – EFFIS, peste 296.000 de hectare au fost afectate de incendii în Spania de la începutul anului.

Suprafața echivalează cu aproximativ 2.960 de kilometri pătrați, ceea ce oferă o imagine asupra amplorii teritoriului afectat de foc în numai câteva luni.

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