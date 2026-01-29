Indemnizații și drepturi speciale pentru veteranii de război, văduve, invalizi și deportați, 2026

Mai multe categorii de români pot beneficia de indemnizații și drepturi speciale în recunoașterea meritelor sau a suferințelor prin care au trecut, fie că au participat la Revoluția din 1989, au fost victime ale persecuțiilor politice sau etnice, veterani de război sau artiști. Aceste beneficii, acordate în baza unor legi cu caracter special, asigură sprijin financiar, facilități medicale și alte avantaje, publică Digi24.

Indemnizații speciale pentru români

Sprijin financiar pentru veterani, invalizi și văduve de război

Persoanele care au participat la război, precum și văduvele acestora, pot primi:

Spor de participare pe front – care se compune dintr-o sumă fixă pentru primul an de participare pe front indiferent de numărul de luni de participare pe front, la care se adaugă şi o sumă fixă pentru fiecare lună de participare pe front ce depăşeşte un an.

Rente, în cazul în care veteranilor de război le-au fost acordate ordine şi medalii pentru faptele de arme săvârşite pe câmpul de luptă, drepturi ce se acordă în funcție de tipul decorației.

Facilități suplimentare

12 călătorii dus-întors sau 24 simple pe calea ferată;

Gratuitate la transportul în comun;

Scutire de impozite și taxe locale;

Bilete de tratament gratuite;

Ajutor anual pentru acoperirea unei părți din chirie și utilități.

Cuantumul indemnizațiilor lunare

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, invalizilor de război, veteranilor de război și văduvelor de război li se acordă o indemnizație după cum urmează:

invalizilor de război: 1.950 de lei lunar, pentru marii mutilați și cei încadrați în gradul I de invaliditate;

1.300 de lei lunar, pentru cei încadrați în gradul II de invaliditate;

1.170 de lei lunar, pentru cei încadrați în gradul III de invaliditate; veteranilor de război:

780 de lei lunar; văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit: 780 de lei lunar. (Conform Legii nr. 49/1991) Potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), în noiembrie 2025 peste 400.000 de persoane au beneficiat de pensii și indemnizații acordate în baza unor legi speciale. Cea mai numeroasă categorie de beneficiari a fost cea a persoanelor persecutate din motive politice în perioada regimului comunist. Astfel, mai mult de 190.000 de persoane au primit indemnizații acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990. Informații detaliate privind aceste beneficii pot fi consultate în secțiunea „Statistici” de pe site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice, unde sunt publicate date relevante despre sistemul public de pensii din România.

Drepturi pentru persoanele persecutate politic după 6 martie 1945 și deportați

Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

Printre beneficiari, se află persoana care, după data de 6 martie 1945 a fost persecutată din motive politice, după cum urmează: a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;

a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune; a fost internată în spitale de psihiatrie;

a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

a fost strămutată într-o altă localitate; a participat în acţiuni de împotrivire cu arma în mână şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist până la data de 31 decembrie 1964;

a fost deportată în străinătate după 23 august 1944.

Drepturi acordate indemnizație lunară acordată titularului în funcție de perioada de persecuție din motive politice (ani, luni, zile)

indemnizație lunară în sumă fixă, pentru soțul supraviețuitor;

indemnizație lunară în sumă fixă, pentru copil;

indemnizație lunară în același cuantum cu indemnizația de care ar fi beneficiat părintele, pentru copil;

indemnizație lunară în cuantum de 50% din indemnizația de care ar fi beneficiat părintele, pentru copil.

Alte facilități:

asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor;

transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);

douăsprezece călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, după caz, la alegere;

un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică;

acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

Indemnizații și pensii pentru categoria I.O.V.R.

Pensia IOVR (Invaliditate, Opresiune, Veteran de Război) este un tip de pensie specială în România, reglementată de Legea 49/1999, acordată invalizilor de război, veteranilor de război, văduvelor acestora și urmașilor lor, sumele variind în funcție de gradul de invaliditate și situația specifică.

Categorii de beneficiari invalizii de război, mari mutilați sau cei încadrați în gradul I, II sau III de invaliditate;

invalizii de război, mari mutilați sau cei încadrați în gradul I, II sau III de invaliditate; văduvele de război; copiii celor morți sau dispăruți în război;

accidentații de război în afara serviciului ordonat.

Drepturi acordate pensie IOVR, în funcție de gradul de invaliditate în care sunt încadrați, cuantumul drepturilor fiind stabilite prin lege;

văduva de război beneficiază de pensie IOVR în cuantumul stabilit prin lege;

invalizii și accidentații de răzoi, marii mutilați și cei incadrați în gradul I de invaliditate primesc, pe lângă pensia I.O.V.R., și o sumă fixă pentru îngrijire, cuantumul fiind stabilit prin lege;

acidentații de război în afara serviciului ordonat au dreptul la 50% din cuantumurile prevăzute pentru invalizii de război, diferențiat în funcție de gradul de invaliditate în care sunt încadrați.

