IPS Teodosie i-a înecat în agheasmă pe mai mulți politicieni care participau la inaugurarea unui terminal al aeroportului Kogălniceanu

Marți a fost inaugurat noul terminal al Aeroportulului Internațional „Mihail Kogălniceanu”. Ceremonia s-a desfășurat cu tot tacâmul: politicieni, antreprenori, fețe bisericești, discursuri, panglici, slujbe etc. Evident, nu putea lipsi Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, și celebrul său mătăuz, pentru a sfinți ctitoria de la malul mării.

Printre cei prezenți au fost primarul Constanței, Vergil Chițac, președintele CJ Florin Mitroi, preșeintele Consiliuui Județean Brașov, Adrian Veștea, prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, primarul Cumpăna, Mariana Gâju, secretar general la Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România, Corina Martin. Nici unul dintre ei nu a scăpat nestropit de mătăuzul ÎPS.

În cadrul evenimentului, Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, a oficiat o ceremonie religioasă. Chiar în timpul slujbei, așa cum se procedează deseori, ÎPS Teodosie a sfințit pe cei prezenți cu agheasmă și busuioc. Ziua de Constanța Primarul Vergil Chițac s-a ferit în mod vădit de stropii din mâna Arhiepiscopului, cu atât mai mult cu cât apa ajunsese și pe ochelarii edilului, surprins și deranjat de moment, după cum se observă în imaginile publicate de

Momentul a devenit deja istorie a noului terminal al Aeroportulului Internațional „Mihail Kogălniceanu”.

