IPS Teodosie i-a înecat în agheasmă pe mai mulți politicieni care participau la inaugurarea unui terminal al aeroportului Kogălniceanu

17 mart. 2026, 17:46, Social
Sursa Video și Foto: Ziua de Constanța

Marți a fost inaugurat noul terminal al Aeroportulului Internațional „Mihail Kogălniceanu”. Ceremonia s-a desfășurat cu tot tacâmul: politicieni, antreprenori, fețe bisericești, discursuri, panglici, slujbe etc. Evident, nu putea lipsi Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, și celebrul său mătăuz, pentru a sfinți ctitoria de la malul mării.

Printre cei prezenți au fost primarul Constanței, Vergil Chițac, președintele CJ Florin Mitroi, preșeintele Consiliuui Județean Brașov, Adrian Veștea, prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, primarul Cumpăna, Mariana Gâju,  secretar general la Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România, Corina Martin. Nici unul dintre ei nu a scăpat nestropit de mătăuzul ÎPS.

Primarul Vergil Chițac s-a ferit în mod vădit de stropii din mâna Arhiepiscopului, cu atât mai mult cu cât apa ajunsese și pe ochelarii edilului, surprins și deranjat de moment, după cum se observă în imaginile publicate de Ziua de Constanța.

Momentul a devenit deja istorie a noului terminal al Aeroportulului Internațional „Mihail Kogălniceanu”.

Acuzații de fraudă la modernizarea aeroportului din Constanța/Ce spune MIT: „Sesizarea a fost transmisă chiar de către reprezentanții Aeroportului"

Citește și

INEDIT Piloții avioanelor știu când mai mulți pasageri se ridică și stau la rând la toaletă. Cum procedează în această situație
16:58
Piloții avioanelor știu când mai mulți pasageri se ridică și stau la rând la toaletă. Cum procedează în această situație
RELIGIE Ce înseamnă postul aspru sau postul uscat. Zilele în care se consumă hrană uscată
12:23
Ce înseamnă postul aspru sau postul uscat. Zilele în care se consumă hrană uscată
EXCLUSIV Polițiștii rutieri anchetează posibile abuzuri comise de șoferii care conduc dubele cu deținuți. Provoacă haos în trafic și accidente de circulație
05:00
Polițiștii rutieri anchetează posibile abuzuri comise de șoferii care conduc dubele cu deținuți. Provoacă haos în trafic și accidente de circulație
EXCLUSIV Cazul „Prundu”. „Tun” de 15 milioane euro în Giurgiu, pe terenurile statului? O tentativă de retrocedare ridică mari  semne de întrebare. „Suspiciuni de abuz în serviciu și fals în acte publice, temă pentru DNA”
18:31
Cazul „Prundu”. „Tun” de 15 milioane euro în Giurgiu, pe terenurile statului? O tentativă de retrocedare ridică mari  semne de întrebare. „Suspiciuni de abuz în serviciu și fals în acte publice, temă pentru DNA”
Mediafax
OCDE: Progrese anticorupție în România, însă declarațiile de avere trebuie publice
Digi24
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Mediafax
Alexandru Rogobete (PSD): Coaliția este în preanestezie
Click
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
Andreea Popescu, primele declarații după divorțul de Rareș Cojoc. Ce spune EX-dansatoarea Deliei despre amantlâcul cu Dan Alexa
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit sursa celei mai strălucitoare explozii radio detectate vreodată în Univers
RĂZBOI Trump este furios NATO: „I-am ajutat în războiul din Ucraina. Și ei nu vor să ne ajute în războiul din Iran”
18:55
Trump este furios NATO: „I-am ajutat în războiul din Ucraina. Și ei nu vor să ne ajute în războiul din Iran”
ULTIMA ORĂ Donald Trump spune că dacă nu ar fi intervenit, Iranul ar fi avut arma nucleară în maxim o lună
18:47
Donald Trump spune că dacă nu ar fi intervenit, Iranul ar fi avut arma nucleară în maxim o lună
RĂZBOI Țările arabe din Golf fac presiuni asupra SUA pentru a neutraliza definitiv Iranul. „Au devenit dușmani. Nu există altă modalitate de a-i clasifica”
18:43
Țările arabe din Golf fac presiuni asupra SUA pentru a neutraliza definitiv Iranul. „Au devenit dușmani. Nu există altă modalitate de a-i clasifica”
ACTUALITATE Kouri Richins, SUA, și-a ucis soțul cu fentalil pentru a-l moșteni. Apoi a scris o carte de consolare pentru cei trei copii ai cuplului
18:42
Kouri Richins, SUA, și-a ucis soțul cu fentalil pentru a-l moșteni. Apoi a scris o carte de consolare pentru cei trei copii ai cuplului
FLASH NEWS Traian Băsescu afirmă că Europa are suficiente alternative pentru a evita o criză energetică, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz
18:36
Traian Băsescu afirmă că Europa are suficiente alternative pentru a evita o criză energetică, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz
EXCLUSIV Ponta îi acuză pe influencerii #rezist-USR că sunt plătiți din banii din subvenția partidului ca să-i atace copilul
18:05
Ponta îi acuză pe influencerii #rezist-USR că sunt plătiți din banii din subvenția partidului ca să-i atace copilul

