Cum se schimbă vremea în orele următoare. În ce zonă vor fi cele mai puternice rafale de vânt. Prognoza ANM, pentru Gândul

Cristian Lisandru
18 mart. 2026, 10:48, Știri
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteorologică – intensificări ale vântului – valabilă până joi la ora 20.00.

„Temporar, vântul va avea intensificări, miercuri (18 martie) în majoritatea regiunilor, iar joi (19 martie) în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, cu viteze în general de 40…45 km/h. În zona montană înaltă rafalele vor fi de 60…80 km/h”, precizează reprezentanții ANM.

Sursa – ANM

Sunt în vigoare și două coduri galbene, tot pentru intensificări ale vântului, valabile până astăzi – la ora 17:00 și la ora 20:00 -, județele vizate fiind Caraș-Severin, Dolj, Mehedinți și Olt.

Sursa -ANM

Vor fi și înnorări temporare, iar vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a trasmis cum va fi vremea astăzi și dacă ne așteptăm sau nu la schimbări semnificative din punct de vedere meteorologic.

„În momentul de față este în vigoare un cod galben pentru intensificări ale vântului, emis încă din dimineața zilei de ieri și ne așteptăm ca în zona Banatului și în sud-vestul Olteniei să fie rafale în general de 50-70 km/h, iar în zona montană aferentă rafalele, mai ales la altitudini mari, pot fi deși și de 70-90 km/h pe parcursul zilei de astăzi, dar și în prima parte a zilei de mâine.

  • Vor mai fi intensificări ale vântului și în restul zonelor țării, însă rafalele vor fi în general de 45-55 km/h.
  • Din punct de vedere termic, astăzi ne așteptăm la o scădere a valorilor diurne în zona Moldovei, unde se vor situa în jurul celor normale pentru perioada în care ne aflăm, în timp ce în restul regiunilor vorbim de un regim termic caracterizat e valori comparabile cu cele din ziua anterioară, valori în general mai mari decât cele normale în această perioadă din luna martie.

Maximele termice se vor încadra, în general, astăzi, între 10 și 17 grade.

Vor fi și înnorări temporare, iar vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor. În cursul zilei de astăzi, și în Capitală, cerul va fi temporar noros, vântul va avea ușoare intensificări, cu viteze de 40-45 km/h, iar temperatura maximă estimată a fi în jurul a 14 grade”, a precizat meteorologulde serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ruşii au bombardat iar infrastructura ucraineană de la graniţele cu România. La Plauru au căzut fragmente de dronă. Două avioane F-16 au decolat de la Fetești
06:14, 17 Mar 2026
Ruşii au bombardat iar infrastructura ucraineană de la graniţele cu România. La Plauru au căzut fragmente de dronă. Două avioane F-16 au decolat de la Fetești
ANALIZA de 10 Câtă protecție pot oferi, de fapt, armele nucleare ale Franței? Macron face un pas istoric, dar provocările nu lipsesc
10:00, 16 Mar 2026
Câtă protecție pot oferi, de fapt, armele nucleare ale Franței? Macron face un pas istoric, dar provocările nu lipsesc
CONTROVERSĂ Rețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, alimentează tensiunile dintre Ungaria și Ucraina. Zelenski i-ar fi făcut „retardați” pe votanții lui Orbán / Siglele unor mari instituții media occidentale, plasate strategic pentru credibilitate
07:00, 16 Mar 2026
Rețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, alimentează tensiunile dintre Ungaria și Ucraina. Zelenski i-ar fi făcut „retardați” pe votanții lui Orbán / Siglele unor mari instituții media occidentale, plasate strategic pentru credibilitate
Se clatină „fortăreața lui Orbán”? POLITICO: Influența liderului de la Budapesta, sub semnul întrebării pentru prima dată în 16 ani. Ungaria, fragmentată între vârstnicii din „bastionul rural” și tineri. „Când vorbesc cu mama despre politică, simt că i s-a spălat creierul”
11:16, 15 Mar 2026
Se clatină „fortăreața lui Orbán”? POLITICO: Influența liderului de la Budapesta, sub semnul întrebării pentru prima dată în 16 ani. Ungaria, fragmentată între vârstnicii din „bastionul rural” și tineri. „Când vorbesc cu mama despre politică, simt că i s-a spălat creierul”
Gândul de Vreme În ce regiuni ale României se schimbă vremea în următoarele ore. Unde se intensifică vântul și unde persistă ceața. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
10:35, 15 Mar 2026
În ce regiuni ale României se schimbă vremea în următoarele ore. Unde se intensifică vântul și unde persistă ceața. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
ANALIZA de 10 Arta confuziei. Cum i-au divizat mesajele liderului american pe politicieni și alegători. Trump: „Aș fi forțat mâna Israelului” / Senator democrat: „Nu exista nicio amenințare iminentă la adresa SUA” /„Un război fără un scop strategic final”
10:00, 15 Mar 2026
Arta confuziei. Cum i-au divizat mesajele liderului american pe politicieni și alegători. Trump: „Aș fi forțat mâna Israelului” / Senator democrat: „Nu exista nicio amenințare iminentă la adresa SUA” /„Un război fără un scop strategic final”
Mediafax
Țara din UE cu cei mai scumpi carburanți: de ce plătesc șoferii prețuri record la pompă
Digi24
Cele patru motive pentru care Europa nu-i oferă sprijin lui Trump în Strâmtoarea Ormuz. Scenariul de coșmar privind Iranul
Cancan.ro
'Prințesa cu volănașe', dată afară de la Desafio. Câți bani a primit Luiza Condrea, de la Pro TV, pentru cele 11 săptămâni în Thailanda
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce moartea șefului securității din Iran are mai multă greutate decât cea a fostului lider suprem
Mediafax
Prima companie aeriană europeană care anulează zboruri din cauza creșterii prețurilor la combustibil
Click
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
Carol din Râmnicu Vâlcea a murit, după ce a fost călcat de tren. Avea doar 18 ani și se întorcea de la antrenament
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns Elena Cârstea la doar 50 kg după AVC! Imagini șocante cu artista celebră
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre gândaci și insecte?

Cele mai noi

Trimite acest link pe