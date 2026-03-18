Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteorologică – intensificări ale vântului – valabilă până joi la ora 20.00.

„Temporar, vântul va avea intensificări, miercuri (18 martie) în majoritatea regiunilor, iar joi (19 martie) în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, cu viteze în general de 40…45 km/h. În zona montană înaltă rafalele vor fi de 60…80 km/h”, precizează reprezentanții ANM.

Sunt în vigoare și două coduri galbene, tot pentru intensificări ale vântului, valabile până astăzi – la ora 17:00 și la ora 20:00 -, județele vizate fiind Caraș-Severin, Dolj, Mehedinți și Olt.

„Vor fi și înnorări temporare, iar vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a trasmis cum va fi vremea astăzi și dacă ne așteptăm sau nu la schimbări semnificative din punct de vedere meteorologic.

„În momentul de față este în vigoare un cod galben pentru intensificări ale vântului, emis încă din dimineața zilei de ieri și ne așteptăm ca în zona Banatului și în sud-vestul Olteniei să fie rafale în general de 50-70 km/h, iar în zona montană aferentă rafalele, mai ales la altitudini mari, pot fi deși și de 70-90 km/h pe parcursul zilei de astăzi, dar și în prima parte a zilei de mâine.

Vor mai fi intensificări ale vântului și în restul zonelor țării , însă rafalele vor fi în general de 45-55 km/h.

Din punct de vedere termic, astăzi ne așteptăm la o scădere a valorilor diurne în zona Moldovei, unde se vor situa în jurul celor normale pentru perioada în care ne aflăm, în timp ce în restul regiunilor vorbim de un regim termic caracterizat e valori comparabile cu cele din ziua anterioară, valori în general mai mari decât cele normale în această perioadă din luna martie.

Maximele termice se vor încadra, în general, astăzi, între 10 și 17 grade.

Vor fi și înnorări temporare, iar vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor. În cursul zilei de astăzi, și în Capitală, cerul va fi temporar noros, vântul va avea ușoare intensificări, cu viteze de 40-45 km/h, iar temperatura maximă estimată a fi în jurul a 14 grade”, a precizat meteorologulde serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

RECOMANDAREA AUTORULUI: