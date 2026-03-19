Cristian Lisandru
19 mart. 2026, 10:38, Știri
Schimbare radicală a vremii. Ploi, ninsori și vânt în mai multe regiuni. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul

Până joi, la ora 20:00, este în vigoare informarea meterologică – intensificări ale vântului – emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Este emis, pe de altă parte, și un cod galben, tot pentru intensificări ale vântului, potrivit informațiilor furnizate de ANM, până astăzi la ora 18:00.

„În intervalul menționat, în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h. În Carpații de Curbură rafalele vor fi de 70…80 km/h”, anunță ANM.

„Avem cer mai mult noros în mai toată țara”

Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, la solicitarea Gândul, ultimele informații despre evoluția vremii.

Astăzi vom avea intensificări ale vântului în partea de sud și de sud-est, dar undeva la 40-45 km/h.

  • Și Bucureștiul ar putea să aibă astăzi, în continuare, intensificări ale vântului – cam 40-45km/h.
  • Ceva mai mulți nori în partea de centru, sud și est, dar chiar și așa, per total, în întreaga țară s-ar putea să fie mai mult înnorat.
  • În nord-vest  se mai vede un pic soarele, dar și acolo la un moment dat se înnorează.

Deci, pentru ziua de astăzi, avem cer mai mult noros în mai toată țara și temperaturi astăzi între 5° în estul Transilvaniei și 13° izolat în vest, local în Carpații Orientali și pe arii mai restrânse în Meridionali.

Trecător o să predomine ninsorile, dar acestea vor fi foarte slabe, iar precipitații vom avea mai ales sub formă de ploaie, dar ploi slabe, prin Moldova, Oltenia, dar izolat nu este exclus nici în rest, adică și prin Muntenia și prin Transilvania”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Unde a fost o temperatură sub 0 grade în această dimineață de martie

În această dimineață, la ora 07:00, cerul a fost acoperit aproape în toată țara, fiind senin doar la Constanța, Vaslui, Timișoara și Deva, potrivit ANM.

Sursa – ANM

  • La aceeași oră, au fost minus 6 grade la Iezer și ceață, ploaie la Râmnicu-Vâlcea și 5 grade Celsius, 5 grade la București și 4 grade la Craiova.
  • În Moldova au fost 3 grade la Suceava, 4 grade la Botoșani și 2 grade la Iași.

La Oradea s-au înregistrat 7 grade Celsius, la Miercurea Ciuc termometrele au arătat 1 grad, iar la Brașov au fost 2 grade Celsius.

