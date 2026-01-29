Totul despre pensia anticipată parțială în 2026. Cu câți ani poți ieși mai devreme din câmpul muncii și ce impact are asupra banilor primiți

Salariații care au acumulat stagiul complet de cotizare pot alege să se retragă din câmpul muncii înainte de vârsta standard de pensionare și să opteze pentru a primi o pensie anticipată parțiale. Această variantă oferă posibilitatea pensionării anticipate, dar vine la pachet cu o diminuare a sumei lunare încasate.

Banii primiți depind atât de perioada cu care se devansează pensionarea, cât și de anii lucrați peste stagiul minim cerut de lege.

Ce presupune pensia anticipată parțială

Pensia anticipată parțială se obține cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, de către persoane care fie au realizat stagiul complet de cotizare, fie au depășit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani. Este important de știut că reducerea de vârstă acordată prin pensia anticipată parțială nu se cumulează cu alte reduceri prevăzute în lege.

Atunci când beneficiarul ajunge la vârsta standard de pensionare, pensia anticipată parțială este transformată automat în pensie pentru limită de vârstă. În acel moment, venitul se recalculează, incluzând și perioadele care nu au fost luate inițial în considerare.

Pentru acest tip de pensie, anumite intervale nu sunt considerate stagii de cotizare. În această situație avem următoarele situații:

persoana în cauză a beneficiat de pensie de invaliditate;

persoana în cauză a urmat cursuri universitare la zi (pe durata normală a studiilor, chiar dacă au fost finalizate cu diplomă);

persoana în cauză a efectuat serviciul militar, a fost concentrată, mobilizată sau prizonieră de război.

În schimb, perioadele suplimentare acordate pentru munca în fostele grupe I și II sau în condiții deosebite/speciale sunt luate în calcul la stabilirea stagiului realizat.

Cum se calculează suma primită

Pensia anticipată parțială pornește de la valoarea pensiei pentru limită de vârstă, din care se aplică o reducere. Iată calculele făcute, conform Digi 24:

Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa până la 1 an = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0.50%;

Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa peste 1 an = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0.45%;

Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa peste 2 ani = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0,40%;

Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa peste 3 ani = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0,35%;

Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa peste 4 ani = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0,30%;

Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa peste 5 ani = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0,25%;

Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa peste 6 ani = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0,20%;

Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa între 7 și 8 ani = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0,15%.

Acte necesare la dosar

Pentru înscrierea la pensia anticipată parțială sunt solicitate următoarele documente:

cerere pentru înscriere;

carnetul de muncă (original şi copie);

carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);

carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);

alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;

actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;

livretul militar (original şi copie);

diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original;

adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original;

procura specială pentru mandatar, original şi copie;

acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990;

dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), (cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri);

alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Dosarul se depune la casa teritorială de pensii de la domiciliu, din momentul îndeplinirii condițiilor legale.

De când se acordă și cum se plătește pensia parțială anticipată

Drepturile pentru pensia parțială anticipată se stabilesc de la data îndeplinirii condițiilor și se acordă de la înregistrarea cererii. Plata vine din momentul în care are loc încetarea calității de asigurat și se face lunar, la alegerea beneficiarului, prin poștă, la domiciliu, sau prin transfer bancar, într-un cont.

Pensia anticipată parțială poate fi recalculată dacă apar documente noi care dovedesc venituri sau stagii de cotizare nevalorificate inițial. Noile drepturi se aplică din luna următoare depunerii cererii.

Bine de știut: plata pensiei anticipate parțiale se oprește în luna următoare celei în care beneficiarul a decedat sau nu mai sunt îndeplinite condițiile legale în baza cărora a fost acordată pensia!

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă

Cât este pensia medie în România la începutul anului 2026. Casa Națională de Pensii a făcut publice datele oficiale

Pensionarii din România care pierd 825 lei, începând cu 1 iulie 2026. Decizia este finală

Ce înseamnă „pensie bună” în România, de fapt. Cât ar trebui să primești, în funcție de orașul tău