Invazie de meduze albastre pe litoralul românesc. Plajele sunt acoperite de la Sulina până la Vama Veche

Mii de meduze albastre au acoperit plajele de la Sulina până la Vama Veche pe zeci de kilometri și au transformat malul mării într-un loc straniu. Creaturile marine se află la capătul ciclului de viață și sunt aduse de curenți și valuri la mal, iar puținii turiști care mai sunt pe litoral au fost surprinși de imagini. Biologii spun că nu sunt periculoase, dar nu le atingeți pentru că pot provoca iritații.

Tot litoralul românesc a fost luat cu asalt de meduzele albastre. Cunoscute științific sub denimirea de Rhizostoma Pulmo, meduzele ajung la un diametru de jumătate de metru, însă specialiștii avertizează că acestea pot provoca arsuri sau urzicături în cazul în care sunt atinse.

Plajele de pe litoralul românesc, invadate de meduze

Puținii turiști care încă se mai află pe litoral se declară uimiți de acest fenomen:

„Foarte frumos. Apa le-a adus pe toate în marea asta agitată.”; „Am văzut sunt foarte multe, nu am mai văzut până acum deloc”; „Cerul e frumos, dar meduzele sunt multe”.

Biologii spun că apariția lor este un fenomen natural care are loc în fiecare toamnă

Când vor dispărea meduzele de pe litoral

„Au o circulație care ușor-ușor se încetinește o capacitate de înot care ușor se degradează și în consecință ajung să fie aruncate la mal. Ele sunt meduze de apă caldă, apa este încă destul de caldă.”, spune Adrian Bîlbă, doctor în științe.

„Ele sunt meduze din Marea Neagră, se găsesc de la Sulina Până în Vama Veche pe tot litoralul românesc, poate să ajungă până la 50-60 de centimetri lungime.”, spune George Harcotă, cercetător INCDM.

Meduzele se descompun lent și până la final de octombrie vor dispărea de pe plaje.

