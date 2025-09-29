Prima pagină » Social » Jobul anului în România, primești 1.000 de euro pentru opt ore de somn. Ce companie răsplătește dormitul la muncă

29 sept. 2025, 21:35, Social
Noutate absolută, este posibil că primești 1.000 de euro pentru opt ore de somn. O companie îi răsplătește pe cei care știu să doarmă bine.

O renumită companie oferă 1.000 de euro celor care sunt dispuși să doarmă opt ore, sub supravegherea unui juriu. Jobul pare o farsă la prima vedere, însă este cât se poate de serios.

Jobul care te plătește să dormi

Pe data de 17 octombrie 2025 va avea loc o „bătălie” între cei care iubesc somnul, iar cei care vor dormi cât se pate de bine și profund sunt recompensați cu 1.000 de euro (aproximativ 5.000 de lei).

Este vorba despre un eveniment care va avea loc la mall-ul AFI Cotroceni și este organizat de Dormeo Home. Termenul limită de înscriere a celor care vor să câștige cei 1.000 de euro puși la bătaie este de 29 septembrie, iar pentru această muncă efortul depus este unul minim.

Dormeo își prezintă noile produse și fac asta într-un mod inedit. Concursul vine și cu o noutate, simulatorul Dormeo DNA, primul de acest fel care folosește inteligența artificială pentru a personaliza o saltea în funcție de ce nevoi are corpul uman. După orele de somn, specialiștii care lucrează la Dormeo vor trage concluzii importante și vor descoperi ce fel de suport și fermitate se potrivește pentru fiecare.

Ce condiții trebuie să îndeplinească participanții pentru a primi banii

În anunțul publicat de companie, cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească participanții sunt că nu pot avea mai puțin de 18 ani (deci cel puțin 18 ani de experiență în dormit), „abilități avansate în managementul snooze-lui” (amânarea ceasului deșteptător), program flexibil și disponibilitatea de a dormi când e nevoie.

Dormeo a apărut la 10 ani după înființarea firmei de direct marketing, în 2002, de la prima saltea cu spumă pe care a lansat-o. Compania nu vinde doar saltele și perne, ci se laudă și cu soluții complete pentru un somn de calitate.

