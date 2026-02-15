Orașul din țara noastră cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: 8.000€ acum, în februarie 2026

În 2026, achiziționarea unui apartament a devenit aproape imposibilă, însă nu și în acest oraș. Unul cu două camere se vinde cu 8.000 de euro.

Într-o perioadă în care achiziționarea unui apartament devine tot mai greu de realizat, orașul Făgăraș din județul Brașov vine cu o soluție accesibilă. În cartierul de italieni, numit 13 Decembrie, un apartament cu două camere cu o suprafață de 44 de metri pătrați costă doar 8.000 de euro.

Acesta este situat la etajul patru într-un imobil cu patru etaje, semidecomandat, situat în localitatea Făgăraș, zona 13 Decembrie, aflat la etajul 4 într-un imobil tip bloc cu regim de înălțime pe Parter + 4 Etaje. Acesta a fost construit în 1968, din cărămidă și este structurat astfel: bucătărie, baie, living și dormitor. În anunț este specificat și că apartamentul se vinde nemobilat și neutilat. Finisaje interioare fiind din: Usa intrare: metal, uși interioare: lemn, tâmplărie ferestre: pvc, termopan, pereți: vopsea lavabilă, faianță, podele: parchet, gresie.

În orașe precum București sau Cluj-Napoca, prețul pentru un apartament similar este de zeci de mii sau chiar sute de mii de euro, în funcție de zonă, dotări și stare, o diferență mare față de ofertele economice din Făgăraș. Această diferență evidențiază variația mare a pieței imobiliare românești și opțiunile diferite pe care le poate oferi fiecărui cumpărător.

sursa foto: STORIA

