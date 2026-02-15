Prima pagină » Social » Orașul din țara noastră cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: 8.000€ acum, în februarie 2026

15 feb. 2026, 16:26, Social
În 2026, achiziționarea unui apartament a devenit aproape imposibilă, însă nu și în acest oraș. Unul cu două camere se vinde cu 8.000 de euro.

Într-o perioadă în care achiziționarea unui apartament devine tot mai greu de realizat, orașul Făgăraș din județul Brașov vine cu o soluție accesibilă. În cartierul de italieni, numit 13 Decembrie, un apartament cu două camere cu o suprafață de 44 de metri pătrați costă doar 8.000 de euro.

Orașul din România în care un apartament se vinde cu 8.000 de euro

Acesta este situat la etajul patru într-un imobil cu patru etaje, semidecomandat, situat în localitatea Făgăraș, zona 13 Decembrie, aflat la etajul 4 într-un imobil tip bloc cu regim de înălțime pe Parter + 4 Etaje. Acesta a fost construit în 1968, din cărămidă și este structurat astfel: bucătărie, baie, living și dormitor. În anunț este specificat și că apartamentul se vinde nemobilat și neutilat. Finisaje interioare fiind din: Usa intrare: metal, uși interioare: lemn, tâmplărie ferestre: pvc, termopan, pereți: vopsea lavabilă, faianță, podele: parchet, gresie.

În orașe precum București sau Cluj-Napoca, prețul pentru un apartament similar este de zeci de mii sau chiar sute de mii de euro, în funcție de zonă, dotări și stare, o diferență mare față de ofertele economice din Făgăraș. Această diferență evidențiază variația mare a pieței imobiliare românești și opțiunile diferite pe care le poate oferi fiecărui cumpărător.

sursa foto: STORIA

