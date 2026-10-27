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Singurul bloc ANL din Dej este un pericol public. Tencuiala tavanului dintr-un apartament a căzut pe un copil

Blocul ANL cu probleme din Dej. Foto: Dejeanul.ro
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Blocul ANL din Dej se confruntă cu noi probleme de structură, după ce tencuiala de pe tavanul unui apartament s-a desprins, căzând peste un copil în vârstă de 6 ani. Situația nu este un caz particular, căci imediat după inaugurarea din anul 2024, astfel de probleme au fost semnalate la mai multe apartamente recepționate de stat.

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Tencuială căzută peste doi copii

Incidentul deosebit de grav a avut loc marți, la orele amiezii. Pe patul din dormitorul apartamentului respectiv se aflau un copil în vârstă de 6 ani și verișoara lui. La un moment dat, mama băiatului, aflată în bucătărie, a auzit un zgomot foarte puternic și și-a văzut copilul ieșind plângând tare din încăpere, relatează Dejeanul.ro. Din fericire, copilul afectat nu a fost rănit, însă s-a speriat extrem de tare.

Când a intrat în dormitor, mama a văzut că tencuiala de pe tavan, pe o suprafață de câțiva metri pătrați, se desprinsese pur și simplu, căzând în patul în care se aflau copiii. Din fericire, niciunul dintre copii nu a fost rănit.

Incidente fără număr la blocurile ANL

De amintic că alte cazuri similare au avut loc în septembrie și noiembrie 2024. Imediat după ce s-au mutat, alți chiriași din imobil s-au trezit cu tencuiala de pe tavan căzută în timpul nopții. Unul dintre aceste apartamente s-a trezit cu tavanul prăbușit, aici locuind o familie cu doi copii mici. Din fericire, totul s-a intamplat in timp ce nu se afla nimeni in acea incapere, dar arata modul in care au fost efectuate lucrările.

Tavan prăbușit în 2024. Foto: Dejeanul.ro

În replică, reprezentantii Primariei au declarat atunci ca nu ei au ales constructorul ci direct cei de la ANL Bucuresti.

Autoritățile locale susțin că au notificat atunci constructorul și Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), întrucât licitația a fost organizată la nivel național, direct de la București. Constructorul a făcut verificări și le-a dat asigurări locatarilor că sunt în siguranță.

Blocul ANL din Dej a fost recepționat în ianuarie 2024. În final, cheile către locatari au fost distribuite abia în martie 2024. Oamenii s-au putut muta abia după câteva luni, autoritățile explicând că imobilul nu fusese încă racordat la utilități.

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