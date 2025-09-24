Prima pagină » Social » Noi prețuri pentru abonamentele Disney+: în octombrie se vor scumpi din nou, pentru al patrulea an la rând

24 sept. 2025, 11:56, Social
Disney+ își majorează prețurile pentru al patrulea an consecutiv, în Statele Unite ale Americii. Compania a anunțat noi creșteri ale tarifelor pentru abonamentele de streaming, care intră în vigoare de la 21 octombrie 2025.

Abonamentul Disney+ cu reclame va costa cu 2 dolari mai mult, în SUA, ajungând la 11,99 dolari pe lună. Varianta premiul fără reclame va avea o creștere de 3 dolari, ajungând la 18,99 dolari lunar.

Abonamentele anuale premium se vor scumpi cu 30 de dolari, până la 189,99 dolari. De asemenea, pachetele combinate cu Hulu și ESPN+ vor fi mai scumpe.

Disney+ a fost lansat în noiembrie 2019 la un preț de 6,99 dolari pe lună. De atunci, serviciul a înregistrat scumpiri succesive, ca parte a strategiei de reducere a pierderilor și de transformare a streamingului într-un motor de creștere.

Majorările vin într-un moment în care compania se confruntă cu critici legate de gestionarea emisiunii „Jimmy Kimmel Live!”

ABC, filială Disney, a retras temporar emisiunea săptămâna trecută din cauza unor comentarii ale gazdei considerate drept controversate.

Unii fani au anunțat pe rețelele de socializare că își vor anula abonamentele Disney+ pentru a fi solidari cu Kimmel. Cu toate acestea, compania a anunțat că emisiunea va reveni în grila de programe.

Divizia de streaming a Disney a atins pentru prima dată profitabilitatea anul trecut. Aceste creșteri de prețuri fac parte din planul companiei de a consolida profiturile din platformele digitale.

În cadrul prezentării rezultatelor financiare din trimestrul al treilea, Disney a sugerat posibilitatea unor creșteri de prețuri. Compania se așteaptă la o creștere modestă a numărului de abonați Disney+ în al patrule trimestru fiscal.

Cât costă un abonament Disney+ în România

În România, un abonament Disney+ Standard costă 34,99 lei pe lună, iar unul Premium 59,99 lei pe lună.

Serviciul de streaming de la The Walt Disney Company este valabil la noi în țară de pe data de 14 iunie 2022. Disney+ oferă conţinut original exclusiv şi mii de episoade şi filme Disney, Pixar, Marvel, Star Wars și National Geographic, potrivit companiei. În prezent, Disney+ este disponibil în 18 ţări din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa.

