O femeie a ajuns la urgențe după ce și-a prins mâna în blender. Cum s-a întâmplat accidentul casnic

11 oct. 2025, 18:58, Social
O femeie în vârstă de 48 de ani, din localitatea Horpaz, comuna Miroslava, județul Iași, a ajuns la spital după ce și-a prins mâna în blender, în timp ce pregătea mujdei de usturoi pentru pește.

Ea a fost transportată la spital cu tot cu aparatul prins de mână. Pompierii au intervenit pentru a tăia aparatul de uz casnic, în timp ce medicii i-au administrat un tratament pentru a îi calma durerea. Ulterior, femeia a fost trimis la radiografie, iar un chirurg plastician a fost chemat să evalueze leziunile.

„Pacienta G.C.M, 48 ani, din Horpaz-Miroslava. Pacienta se afla la domiciliu, în bucătărie, pregătea mujdei din usturoi pentru pește.
Este la noi, adus cu tot cu blenderul în care și- a prins mâna. Pompierii taie blenderul și medicul tratează durerea. Apoi îi facem radiografie și chemam chirurgul plastician”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPU SMURD Iași.

