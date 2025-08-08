Prima pagină » Social » O femeie și-a aruncat mobilierul în spatele blocului, în secret. Poliția Locală a identificat-o: „În spatele fiecărei canapele se află un nume”

08 aug. 2025, 21:36, Social
Poliția Locală din Sectorul 6 a amendat o femeie care și-a aruncat mobilierul în spatele blocului, fără să știe că pe el avea numele și adresa.

Polițiștii locali spun că „în spatele fiecărei canapele sau a unui sac de gunoi aruncat” se află un nume.

Pe strada Brașov, polițiștii au găsit textile, șase uși, două fotolii și părți dintr-o canapea, toate înșirate în spatele blocului la un punct trafo.

„Așa s-a gândit o doamnă că e civilizat să își facă curățenie în apartament. De fapt, cu ajutorul ginerelui a crezut că poate rezolva problema pentru câteva sute de lei și tocmai un bărbat să facă asta”.

Potrivit legii, pentru a arunca mobilierul, locatarii trebuie să încheie un contract cu un operator de salubrizare.

Femeia identificată a fost amendată cu 3.000 de lei, iar bărbatul care le-a transportat cu 5.000 de lei.

„Domeniul public, și nu doar cel al Sectorului 6, nu este groapă de gunoi!”, a anunțat Poliția Locală Sector 6 pe pagina de Facebook.

„Dacă ai deșeuri voluminoase, rezultate din renovarea casei, mobilă veche, saltele, chiuvete, electrocasnice mari și altele, trebuie să contactezi Urban (021.413.91.15). Ai două opțiuni:

  1. comanzi saci speciali, care suportă 30 de kg fiecare. Costă 24,4 lei/sacrul, cu TVA inclus
  2. comanzi o mașină cu platformă (3 mc) care costă 244 lei

Ce nu au voie românii să arunce la gunoi

Mai mult, începând cu decembrie 2024, aruncarea pastilelor vechi la gunoi a devenit o faptă interzisă în România, fiind sancționată cu amenzi uriașe.Astfel, cetățenii sunt obligați să predea medicamentele expirate sau nefolosite spitalelor, publice sau private, aceste instituții fiind responsabile pentru colectarea și eliminarea medicamentelor prin metode sigure și ecologice.

Pastilele nu trebuie aruncate la gunoi pentru că reprezintă un pericol atât pentru mediu, cât și pentru oameni, ținând cont de faptul că substanțele chimice din pastile pot rămâne active mult timp după expirare și, odată ajunse în natură, pot afecta grav ecosistemele.De asemenea, dacă medicamentele sunt aruncate la gunoi sau în alte zone, există riscul ingerării accidentale, în special în gospodăriile cu copii sau animale de companie.

Așadar, orice persoană care abandonează medicamentele necorespunzător sau le aruncă la gunoi riscă să fie amendată. În cazul persoanelor fizice, sancțiunile sunt cuprinse între 500 și 1.000 de lei, iar la firme de până la 4.000 de lei. Medicamentele expirate sau care nu mai sunt folosite trebuie duse la cel mai apropiat spital, care este obligat – prin lege – să le primească fără niciun cost.

