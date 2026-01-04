Prima pagină » Actualitate » Zborurile de pe aeroporturile din Grecia au fost suspendate din cauza unor probleme care afectează frecvențele radio

Zborurile de pe aeroporturile din Grecia au fost suspendate din cauza unor probleme care afectează frecvențele radio

Oana Zvobodă
04 ian. 2026, 14:08, Actualitate
Zborurile de pe aeroporturile din Grecia au fost suspendate din cauza unor probleme care afectează frecvențele radio
FOTO: Caracter ilustrativ

Zborurile de pe aeroporturile din Grecia au fost suspendate, duminică, din cauza unor probleme care afectează frecvențele radio, potrivit televiziunii publice ERT și autorității aviatice elene. Chiar dacă unele zboruri au fost operate, au fost impuse restricții din motive de siguranță. Astfel, spațiul aerian al Greciei a devenit aproape gol, conform sistemelor de urmărire a zborurilor.

Potrivit ERT, activitatea aeroportuară a fost suspendată începând cu ora 9:00, iar în Israel, un purtător de cuvânt al Autorității Aeroportuare a anunțat că spațiul aerian elen va rămâne închis până la ora 16:00.

„Unele zboruri care utilizează Regiunea de Informaţii Zbor Atena (Athens Flight Information Region/ FIR) sunt asigurate, dar au fost impuse restricţii asupra operaţiunilor aeroportuare din motive de securitate”, a declarat autoritatea aviaţiei civile din Grecia, afirmând că investighează cauzele, potrivit Agerpres.

Autoritățile investighează cauza exactă a defecțiunilor, în timp ce mai multe curse aeriene au fost redirecționate către țări vecine.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Destinația de vacanță preferată a românilor care devine mai scumpă cu până la 15% din 2026. Majorările de preț au fost anunțate, deja, de hotelieri

România este preocupată numai de măsuri de austeritate și creșteri de taxe, în timp ce Bulgaria investește în sectorul care îi aduce un plus de 8,4% la PIB în 2025. România frânează, Bulgaria accelerează: Turismul care ne depășește

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Oana Țoiu, mesaj pentru familia tânărului român care a murit în tragedia din Crans-Montana: „​Mult prea repede a fost luat de lângă ei”
15:29
Oana Țoiu, mesaj pentru familia tânărului român care a murit în tragedia din Crans-Montana: „​Mult prea repede a fost luat de lângă ei”
FLASH NEWS Miruță s-a filmat când face pârtie, la Rânca, în stațiune. „Mai cu lopata, mai cu freza”. Internauții îl provoacă: „Cheamă băieții cu tancurile”
15:18
Miruță s-a filmat când face pârtie, la Rânca, în stațiune. „Mai cu lopata, mai cu freza”. Internauții îl provoacă: „Cheamă băieții cu tancurile”
AFACERI Exor și familia Ferrari prelungesc pactul acționarilor. Părțile au drepturi reciproce de primă ofertă în cazul transferurilor de acțiuni Ferrari
15:16
Exor și familia Ferrari prelungesc pactul acționarilor. Părțile au drepturi reciproce de primă ofertă în cazul transferurilor de acțiuni Ferrari
JUSTIȚIE O avocată AUR contestă numirea lui Dacian Dragoș la CCR: activitatea Curții ar putea fi blocată la deciderea pensiilor speciale
15:02
O avocată AUR contestă numirea lui Dacian Dragoș la CCR: activitatea Curții ar putea fi blocată la deciderea pensiilor speciale
SĂNĂTATE Cât de periculoase sunt tatuajele. Cercetătorii au descoperit unde ajunge, de fapt, cerneala de pe piele
14:49
Cât de periculoase sunt tatuajele. Cercetătorii au descoperit unde ajunge, de fapt, cerneala de pe piele
DEZVĂLUIRI WSJ: SUA pregătesc un Guvern interimar în Caracas, au nevoie de Armata Venezuelei. Planurile SUA de a conduce țara lui Maduro
14:48
WSJ: SUA pregătesc un Guvern interimar în Caracas, au nevoie de Armata Venezuelei. Planurile SUA de a conduce țara lui Maduro
Mediafax
Radu Paraschivescu, reacție după glumele despre asemănarea cu Maduro. Mesajul scriitorului
Digi24
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
Cancan.ro
Ce salariu are un polițist în 2026. Suma pe care o câștigă lunar, cu tot cu sporuri
Prosport.ro
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
Adevarul
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Mediafax
Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează
Click
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
Digi24
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație are ținuta atipică
Ce se întâmplă doctore
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Bullying între adulți: cum îl recunoști și ce poți face? Deși mai greu de recunoscut, efectele sunt reale și dureroase
CONTROVERSĂ Maduro vs. Musk: Cum a luat naștere disputa dintre miliardarul american și liderul Venezuelei. Șeful Tesla l-a felicitat pe Trump pentru atac
15:03
Maduro vs. Musk: Cum a luat naștere disputa dintre miliardarul american și liderul Venezuelei. Șeful Tesla l-a felicitat pe Trump pentru atac
HOROSCOP Horoscop 5 ianuarie 2026. Taurii petrec timpul cu familia
15:00
Horoscop 5 ianuarie 2026. Taurii petrec timpul cu familia
ULTIMA ORĂ Diana Șoșoacă se plânge că mailul partidului a fost suspendat după ce a cerut eliberarea lui Maduro
14:41
Diana Șoșoacă se plânge că mailul partidului a fost suspendat după ce a cerut eliberarea lui Maduro
LIFESTYLE Românii care păstrează mâncarea în astfel de vase folosesc greșit cuvântul. Cum este corect „caserolă” sau „casoletă”?
14:22
Românii care păstrează mâncarea în astfel de vase folosesc greșit cuvântul. Cum este corect „caserolă” sau „casoletă”?
ANALIZĂ Petrişor Peiu, predicţie sumbră pentru politicieni, în contextul evenimentelor din Venezuela: „Liderii incompetenți și corupți sfârșesc precum Maduro”
14:10
Petrişor Peiu, predicţie sumbră pentru politicieni, în contextul evenimentelor din Venezuela: „Liderii incompetenți și corupți sfârșesc precum Maduro”
ANALIZĂ Adrian Năstase explică Operațiunea Maduro: Să nu fim naivi și să considerăm că este vorba de „valori și principii”atunci când este vorba de interese
13:56
Adrian Năstase explică Operațiunea Maduro: Să nu fim naivi și să considerăm că este vorba de „valori și principii”atunci când este vorba de interese

Cele mai noi