Zborurile de pe aeroporturile din Grecia au fost suspendate din cauza unor probleme care afectează frecvențele radio

Zborurile de pe aeroporturile din Grecia au fost suspendate, duminică, din cauza unor probleme care afectează frecvențele radio, potrivit televiziunii publice ERT și autorității aviatice elene. Chiar dacă unele zboruri au fost operate, au fost impuse restricții din motive de siguranță. Astfel, spațiul aerian al Greciei a devenit aproape gol, conform sistemelor de urmărire a zborurilor.

Potrivit ERT, activitatea aeroportuară a fost suspendată începând cu ora 9:00, iar în Israel, un purtător de cuvânt al Autorității Aeroportuare a anunțat că spațiul aerian elen va rămâne închis până la ora 16:00.

„Unele zboruri care utilizează Regiunea de Informaţii Zbor Atena (Athens Flight Information Region/ FIR) sunt asigurate, dar au fost impuse restricţii asupra operaţiunilor aeroportuare din motive de securitate”, a declarat autoritatea aviaţiei civile din Grecia, afirmând că investighează cauzele, potrivit Agerpres.

Autoritățile investighează cauza exactă a defecțiunilor, în timp ce mai multe curse aeriene au fost redirecționate către țări vecine.

