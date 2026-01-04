Salvamontiștii au avut zeci de intervenții în întreaga țară. 91 de persoane au fost salvate din zonele montane într-o singură zi

Salvamontiștii au avut zeci de intervenții în întreaga țară. 91 de persoane care se aflau în situații de risc în zonele montane au fost salvate.

Sâmbătă, Dispeceratul Național Salvamont a primit 70 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvatorilor montani.

Cele mai multe apeluri, 16, au fost înregistrate pentru Salvamont Maramureș, câte 9 pentru Salvamont Lupeni și Salvamont Municipiul Brașov și 5 pentru Salvamont Harghita. Au mai fost apeluri în județele Sibiu, Gorj, Neamț, Bihor, Prahova, Caraș Severin, Suceava, Mureș, Albă și Bistrița Năsăud.

91 de persoane au fost salvate din zonele montane într-o singură zi. 19 dintre acestea au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate la spital cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 52 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

