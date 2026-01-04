Prima pagină » Actualitate » Tabel pensii în funcție de meserii | Ce pensie vei avea, dacă te-ai pensiona cu o vechime de doar 20 de ani

04 ian. 2026, 09:36, Actualitate
Pe măsură ce se apropie vârsta pensionării, tot mai mulți români vor să știe ce venit ar putea avea la bătrânețe. Din păcate, pentru o bună parte dintre angajați, realitatea este mai dură decât așteptările.

Calculele făcute ne arată că o vechime de doar 20 de ani în muncă înseamnă o pensie semnificativ mai mică decât media națională, indiferent de domeniul de activitate.

De ce contează atât de mult vechimea

În România, calcularea pensiei depinde de mai mulți factori: numărul total de puncte acumulate de-a lungul carierei (care ține de salariul brut realizat), stagiul de cotizare și valoarea punctului de referință (VPR), care în 2025 a fost de 81 de lei.

Un stagiu de cotizare de numai 20 de ani este considerat stagiu scurt, adică sub pragul stagiului complet, care este de 35 de ani. Acest lucru are consecințe directe: persoanele aflate în această situație nu beneficiază de așa-numitele „puncte de stabilitate”, bonusuri acordate celor care au muncit peste 25 de ani. Practic, lipsa acestor puncte reduce considerabil cuantumul pensiei încasate, chiar și pentru cei care au avut salarii peste medie.

Cu alte cuvinte, în România nu este suficient doar să fi câștigat bine într-o anumită perioadă a vieții, iar durata de încadrare în câmpul muncii este la fel de importantă.

Diferențe mari între meserii

Pentru a vedea mai clar impactul profesiei asupra pensiei, am selectat 15 dintre cele mai populare meserii din România. În tabelul de mai jos vedem care sunt pensiile nete, după o vechime de numai 20 de ani.

Cele mai mici încasări le au meseriile plătite cu salariul minim pe economie sau aproape de acesta. Aici intră vânzătorii, casierii, lucrătorii comerciali sau agenții de pază, care ar ajunge la pensia minimă garantată, de aproximativ 1.281 de lei net.

Puțin mai mult la pensie vor primi, după doar 20 de ani de muncă, șoferii de transport marfă, curierii, bucătarii sau mecanicii auto – în cazul lor, pensia estimată variază între 1.600 și 2.200 de lei. Deși sunt meserii solicitante, fără o vechime îndelungată în câmpul muncii, toți acești oameni nu își vor putea asigura un venit decent la bătrânețe.

Urmează profesii ca asistent medical, profesor, contabil, sudor sau electrician, cu pensii care pot ajunge la 2.300 – 3.000 de lei, în funcție de nivelul salarial avut în perioada activă.

La vârf se află inginerii și medicii specialiști, dar nici aici nu vorbim de niște venituri extraordinare.  Cu doar 20 de ani de muncă, un inginer nu va putea spera la o pensie mai mare de 3.200 – 3.800 de lei, iar un medic specialist se poate aștepta să primească între 4.500 și 5.800 de lei.

În concluzie, tabelul arată clar că meseria contează, dar vechimea în muncă este și mai importantă. În lipsa stagiului complet de cotizare și a punctelor de stabilitate, multe pensii vor ajunge aproape de pragul minim.

Tabel complet pensii | Ce pensie vei primi în funcție de job-ul actual și de anii de contribuție, dacă te pensionezi pe 1 ianuarie 2026

Noile reguli de pensionare ar putea modifica inclusiv vârsta de PENSIONARE. Ce perioade fără contribuții sunt, acum, recunoscute

