O mică insectă a ajuns să fie vândută cu 220 de dolari. Colecționarii din întreaga lume le „vânează”

În Kenya, o specie de furnică a devenit extrem de căutată de colecționarii internaționali, iar pe piața neagră prețul unui singur exemplar poate ajunge la 220 de dolari, relatează Observator News.

Sezonul ploios a adus în Kenya și o multitudine de furnici care s-au înmulțit. În orașul Gilgil, sunt mii de mușuroaie care adăpostesc roiuri întregi. Este momentul în care masculii înaripați părăsesc cuibul pentru a fecunda reginele, care ies și ele la suprafață.

După împerechere, masculii fie mor, fie cad pradă prădătorilor. Reginele își amenajează apoi un mic adăpost și încep să depună ouă, dând astfel naștere coloniei. În timp, aceasta poate ajunge la sute de mii de indivizi, iar toate furnicile lucrătoare și soldații sunt femele.

De unde a pornit comerțul ilegal cu furnici

Acest moment este așteptat de cei care fac comerț ilegal cu furnici, o activitate tot mai profitabilă. Cele mai căutate sunt reginele speciei Messor cephalotes, cunoscute și sub denumirea de furnici uriașe africane culegătoare. Acestea sunt mari, roșiatice și extrem de apreciate de colecționarii internaționali, iar pe piața neagră o singură regină poate fi vândută și cu 220 de dolari.

Explicația este simplă: o regină fecundată poate fonda o întreagă colonie și poate trăi zeci de ani. Furnicile sunt achiziționate de pasionați care le cresc în acvarii transparente mari, unde pot urmări cum insectele sapă tuneluri, adună hrană și își dezvoltă colonia.

Un bărbat care a lucrat anterior ca intermediar a declarat pentru BBC că la început nici nu știa că activitatea era ilegală. El a povestit că a aflat de la un prieten că un străin plătea bine pentru reginele mari și roșii, ușor de găsit în zonă.

