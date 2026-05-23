Vlad Ciurea: Ce să mâncăm pentru a preveni cancerul la creier. Lista completă a alimentelor recomandate de faimosul neurochirurg.

Medicul Vlad Ciurea a explicat ce trebuie să mâncăm pentru a preveni cancerul la creier și a făcut o listă cu alimentele recomandate, în cadrul unui interviu pentru Ce se întâmplă, doctore?

Potrivit acestuia, anumite alimente cu efect alcalinizant pot contribui la menținerea unui echilibru optim al organismului și la reducerea riscului apariției unor afecțiuni grave, inclusiv a bolilor neurodegenerative.

Faimosul neurochirurg susține că „tumorile și bolile neurodegenerative se dezvoltă cu ușurință într-un mediu acid”, motiv pentru care recomandă consumul frecvent de alimente alcaline și evitarea stresului excesiv.

Lista alimentelor recomandate de Vlad Ciurea

Printre cele mai importante alimente alcaline recomandate se numără:

spanacul

broccoli

castraveții

țelina

conopida

varza

dovleceii

salata verde

lămâile

lime-ul

avocado

migdale

nuci românești

semințe de in

semințe de dovleac

semințe de floarea-soarelui

quinoa

mei

hrișcă

apa cu lămâie

sucurile verzi din legume

ceaiurile din plante

Conform medicului Vlad Ciurea, și stările negative precum supărările, certurile, tensiunile și stresul zilnic influențează organismul și îl pot orienta către un mediu acid. În acest context, alimentația joacă un rol important în echilibrarea organismului.

