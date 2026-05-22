Avertisment al meteorologilor, instabilitate atmosferică accentuată. Unde va ploua torențial și unde va cădea grindină. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Mai multe județe din Moldova se află sub cod galben emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Se înregistrează intensificări ale vântului, iar atenționarea meteo este valabilă până în data de 22 mai, la ora 21:00.

Rămâne în vigoare și o informare meteorologică, iar pe site-ul ANM se precizează că va fi instabilitate atmosferică. Va ploua și va fi vânt în mai multe zone ale țării.

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice și local în cele vestice și centrale. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…90 km/h”, a transmis ANM.

ANM: „Vorbim și de cantități mai însemnate de apă”

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit noi informații despre evoluția vremii la sfârșit de săptămână.

„În această după-amiază și spre seară vom avea fenomene de instabilitate atmosferic în partea de sud, de centru, de est, a teritoriul lui și mai puțin în celelalte regiuni. Acest lucru înseamnă averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și, izolat, chiar căderi de grindină.

Vorbim de ploi care pot avea și caracter torențial.

Vorbim și de cantități mai însemnate de apă , ce se vor produce în mod deosebit în intervale scurte de timp 15-25 l pe metrul pătrat și pe alocuri chiar peste 30-40l/m².

, în sudul și în estul teritoriului vor fi temperaturi maxime de 20 până la 23 de grade. La noapte, fenomenele de instabilitate atmosferică vor mai slăbi în intensitate, se vor restrânge destul de mult. Temperaturile minime se vor situa între 10-12 grade și cel mult 15-17 grade, cu cele mai ridicate valori în zona litoralului și cele mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei.

Temperaturile minime se vor situa între 10-12 grade și cel mult 15-17 grade, cu cele mai ridicate valori în zona litoralului și cele mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. În Capitală vom avea înnorări în mare parte din interval, foarte probabil spre seară să avem și fenomene de instabilitate atmosferică – averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi undeva la 20 grade și cel mult 22 de grade", a transmis meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

În Capitală vom avea înnorări în mare parte din interval, foarte probabil spre seară să avem și fenomene de instabilitate atmosferică – averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi undeva la 20 grade și cel mult 22 de grade”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

Cum va fi vremea în București. ANM: „Instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului”

Prognoză Meteorologică pentru intervalul 22.05.2026, ora 09:00 – 23.05.2026,, ora 09:00

Cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse (10…15 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 21…22 de grade, iar cea minimă de 13…14 grade.

Prognoză Meteorologică pentru intervalul 23.05.2026, ora 09:00 – 23.05.2026, ora 21:00

Cerul va avea înnorări temporar accentuate și cu probabilitate mai mare după-amiaza și seara vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări, îndeosebi în timpul ploilor. Temperatura maximă se va situa în jurul a 24 de grade.

În intervalul 21 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21:00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică ce vizează instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului, anunță ANM.

