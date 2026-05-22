Avertisment al meteorologilor, instabilitate atmosferică accentuată. Unde va ploua torențial și unde va cădea grindină. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Mai multe județe din Moldova se află sub cod galben emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Se înregistrează intensificări ale vântului, iar atenționarea meteo este valabilă până în data de 22 mai, la ora 21:00.
Rămâne în vigoare și o informare meteorologică, iar pe site-ul ANM se precizează că va fi instabilitate atmosferică. Va ploua și va fi vânt în mai multe zone ale țării.
„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice și local în cele vestice și centrale. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…90 km/h”, a transmis ANM.
În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit noi informații despre evoluția vremii la sfârșit de săptămână.
„În această după-amiază și spre seară vom avea fenomene de instabilitate atmosferic în partea de sud, de centru, de est, a teritoriul lui și mai puțin în celelalte regiuni. Acest lucru înseamnă averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și, izolat, chiar căderi de grindină.
În Capitală vom avea înnorări în mare parte din interval, foarte probabil spre seară să avem și fenomene de instabilitate atmosferică – averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi undeva la 20 grade și cel mult 22 de grade”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.
Cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse (10…15 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 21…22 de grade, iar cea minimă de 13…14 grade.
Cerul va avea înnorări temporar accentuate și cu probabilitate mai mare după-amiaza și seara vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări, îndeosebi în timpul ploilor. Temperatura maximă se va situa în jurul a 24 de grade.
RECOMANDAREA AUTORULUI: