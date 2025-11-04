Prima pagină » Actualitate » Cum îți dai seama dacă ai o infestare cu insecte sau rozătoare în casă. Ce spune un specialist în combaterea dăunătorilor

04 nov. 2025, 10:52, Actualitate
Cum îți dai seama dacă ai o infestare cu insecte sau rozătoare în casă / foto Shutterstock

Un specialist în combaterea dăunătorilor a explicat cum îți dai seama dacă ai o infestare cu insecte sau rozătoare în casă. Acest susține că dăunătorii au sezoanele lor, iar printre cei mai comuni se află șobolanii. Pe listă se adaugă și ploșnițele sau alte insecte care pot dăuna sănătății și, implicit, spațiului.

În general, tehnicienii nou-angajați au un salariu anual de aproape 26.000 de lire sterline. Salariul ajunge la 30.000 – 40.000 de lire sterline în cazul celor care au formare profesională în controlul rozătoarelor și al insectelor.

Atât rozătoarele, cât și insectele se pot strecura prin canalizările deteriorate, dar și prin spațiile mici din proximitatea imobilelor. De exemplu, o singură pereche de șobolani poate să aducă pe lume peste o mie de pui într-un singur an. De altfel, în timpul verii, printre cei mai frecvenți dăunători sunt viespile.

Cum îți dai seama că ai rozătoare sau insecte în casă?

Însă, cum realizezi că ai astfel de dăunători în locuință? În primul rând, trebuie ca posibilele spații în care ar putea intra șobolanii sau insectele să fie verificate. Rozătoarele (șobolanii, de exemplu) pot intra printr-o deschizătură care are circumferința degetului mare. Șoarecii pot trece prin spații care au circumferința unui pix. Altfel, ploșnițele pot să infesteze o casă dacă sunt aduse pe haine, în bagaje sau prin mobilierul second-hand.

De asemenea, un semn care ar putea arăta că o locuință este infestată reprezintă mirosul puternic. De pildă, în cazul unei infestări cu șobolani / șoareci într-o anumită zonă a casei, mirosul de amoniac poate fi extrem de puternic (rozătoarele pot folosi un spațiu drept „toaletă”). De altfel, printre dăunătorii cei mai dificil de îndepărtat se numără ploșnițele, spune specialistul, potrivit Sky News.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

