Controale și sancțiuni în Târgul Obor Mangalia. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au descoperit cuie ruginite în carne

Comisarii de la Protecția Consumatorilor Constanța au descoperit numeroase nereguli în urma unui control desfășurat în Târgul Obor din Mangalia. Au fost verificați 13 operatori economici, întreprinderi individuale și producători particulari care comercializau alimente.

Printre altele, CJPC a găsit cuie în carne la un producător care își vindea marfa în târg.

Amenzi de 15.000 de lei

În urma controalelor, inspectorii au aplicat opt sancțiuni, dintre care două amenzi contravenționale în valoare totală de 15.000 de lei și au dat șase avertismente. De asemenea, autoritățile au dispus oprirea temporară a activității la câteva puncte de vânzare, precum și retragerea definitivă de la comercializare a peste 617 kilograme de produse alimentare.

Produsele scoase de la vânzare includeau carne de oaie, porc și pui, mici, mezeluri, lactate și alte preparate alimentare. Valoarea totală a mărfii: 27.577 de lei.

Potrivit CJPC Constanța, cele mai grave probleme identificate au fost legate de depozitarea necorespunzătoare a produselor. Multe dintre acestea erau ținute în aer liber, direct sub razele Soarelui, fără protecție împotriva prafului sau a insectelor. De asemenea, au fost descoperite situații în care produsele erau păstrate la temperaturi neconforme, pe paviment sau în condiții neigienice, inclusiv utilizarea de ustensile și ambalaje nealimentare.

În plus, comisarii nu au găsit etichete pe multe produse vândute și nici elemente obligatorii de identificare și caracterizare a produselor.

Lista completă a neregulilor

Iată lista completă a abaterilor constatate:

produse din carne depozitate neconform, în aer liber, sub razele solare, neprotejate de praf și insecte.

cântar neverificat metrologic

carne de porc și pui și sosuri ( muștar, ketchup și maioneză ) depozitate la temperaturi neconforme, carnea fără elemente de identificare și caracterizare

produse din carne depozitate neconform, în aer liber, sub razele solare, neprotejate de praf și insecte.

mezeluri depozitate în aer liber, fără protecție, sub razele solare, neprotejate de praj și insecte, fără elemente de identificare

mezeluri, brânză, ouă depozitate la temperaturi neconforme, în aer liber, fără protecție împotriva prafului și a insectelor

mici fără elemente de identificare, gătiți în condiții neconforme, apă și sucuri depozitate direct pe paviment

mezeluri depozitate în aer liber, fără protecție, sub razele solare, neprotejate de praj și insecte, fără elemente de identificare

brânză depozitată în aer liber, fără protecție, sub razele solare, neprotejate de praj și insecte, fără elemente de identificare

mezeluri depozitate în aer liber, fără protecție, sub razele solare, neprotejate de praj și insecte, fără elemente de identificare, puse în cuie ruginite, în mașina neigienizată, fără cântar, certificat de producător expirat

brânză depozitată în aer liber, fără protecție, sub razele solare, neprotejate de praj și insecte, fără elemente de identificare

mezeluri și prăjituri depozitate la temperaturi neconforme, în aer liber, fără protecție împotriva prafului și a insectelor

produse lactate depozitate la temperaturi neconforme, în aer liber, sub razele solare, în tăvi de plastic nealimentar și cuțite nerecomandate alimentației publice

carne de porc depozitate neconform în aer liber, fără protecție, sub razele solare, fără elemente de identificare și caracterizare

pește neacoperit în întregime cu gheață

Reprezentanții CJPC Constanța au anunțat că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, pentru protejarea sănătății consumatorilor și asigurarea respectării legislației în domeniul comercializării produselor alimentare.

