Prima pagină » Actualitate » Controale și sancțiuni în Târgul Obor Mangalia. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au descoperit cuie ruginite în carne

Controale și sancțiuni în Târgul Obor Mangalia. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au descoperit cuie ruginite în carne

Controale și sancțiuni în Târgul Obor Mangalia. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au descoperit cuie ruginite în carne
Controale și sancțiuni în Târgul Obor Mangalia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Comisarii de la Protecția Consumatorilor Constanța au descoperit numeroase nereguli în urma unui control desfășurat în Târgul Obor din Mangalia. Au fost verificați 13 operatori economici, întreprinderi individuale și producători particulari care comercializau alimente.

Printre altele, CJPC a găsit cuie în carne la un producător care își vindea marfa în târg.

Amenzi de 15.000 de lei

În urma controalelor, inspectorii au aplicat opt sancțiuni, dintre care două amenzi contravenționale în valoare totală de 15.000 de lei și au dat șase avertismente. De asemenea, autoritățile au dispus oprirea temporară a activității la câteva puncte de vânzare, precum și retragerea definitivă de la comercializare a peste 617 kilograme de produse alimentare.

Produsele scoase de la vânzare includeau carne de oaie, porc și pui, mici, mezeluri, lactate și alte preparate alimentare. Valoarea totală a mărfii: 27.577 de lei.

Potrivit CJPC Constanța, cele mai grave probleme identificate au fost legate de depozitarea necorespunzătoare a produselor. Multe dintre acestea erau ținute în aer liber, direct sub razele Soarelui, fără protecție împotriva prafului sau a insectelor. De asemenea, au fost descoperite situații în care produsele erau păstrate la temperaturi neconforme, pe paviment sau în condiții neigienice, inclusiv utilizarea de ustensile și ambalaje nealimentare.

În plus, comisarii nu au găsit etichete pe multe produse vândute și nici elemente obligatorii de identificare și caracterizare a produselor.

Lista completă a neregulilor

Iată lista completă a abaterilor constatate:

  • produse din carne depozitate neconform, în aer liber, sub razele solare, neprotejate de praf și insecte.
  • cântar neverificat metrologic
  • carne de porc și pui și sosuri ( muștar, ketchup și maioneză ) depozitate la temperaturi neconforme, carnea fără elemente de identificare și caracterizare
  • produse din carne depozitate neconform, în aer liber, sub razele solare, neprotejate de praf și insecte.
  • mezeluri depozitate în aer liber, fără protecție, sub razele solare, neprotejate de praj și insecte, fără elemente de identificare
  • mezeluri, brânză, ouă  depozitate la temperaturi neconforme, în aer liber, fără protecție împotriva prafului și a insectelor
  • mici fără elemente de identificare, gătiți în condiții neconforme, apă și sucuri depozitate direct pe paviment
  • mezeluri depozitate în aer liber, fără protecție, sub razele solare, neprotejate de praj și insecte, fără elemente de identificare
  • brânză depozitată în aer liber, fără protecție, sub razele solare, neprotejate de praj și insecte, fără elemente de identificare
  • mezeluri depozitate în aer liber, fără protecție, sub razele solare, neprotejate de praj și insecte, fără elemente de identificare, puse în cuie ruginite, în mașina neigienizată, fără cântar, certificat de producător expirat
  • brânză depozitată în aer liber, fără protecție, sub razele solare, neprotejate de praj și insecte, fără elemente de identificare
  • mezeluri și prăjituri depozitate la temperaturi neconforme, în aer liber, fără protecție împotriva prafului și a insectelor
  • produse lactate depozitate la temperaturi neconforme, în aer liber, sub razele solare, în tăvi de plastic nealimentar și cuțite nerecomandate alimentației publice
  • carne de porc depozitate neconform în aer liber, fără protecție, sub razele solare, fără elemente de identificare și caracterizare
  • pește neacoperit în întregime cu gheață

Reprezentanții CJPC Constanța au anunțat că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, pentru protejarea sănătății consumatorilor și asigurarea respectării legislației în domeniul comercializării produselor alimentare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Șefii de la Protecția Consumatorului se denunță între ei. Un vicepreședinte își acuză un coleg că și-a falsificat diploma de studii

Protecția Consumatorului a descins la Dragonul Roșu și a împărțit amenzi în stânga și dreapta

Recomandarea video

Mediafax
Ce scrie presa maghiară de tratamentul primit de FK Miercurea Ciuc în România
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Cancan.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Diana Buzoianu îi răspunde lui Florin Prunea după acuzațiile de „videochat”: „Genul ăsta de atac furibund arată disperarea”
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Click
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
Digi24
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit România doar 3 puncte la Eurovision
Cancan.ro
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
Ce se întâmplă doctore
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Alimentele ultraprocesate au un efect surprinzător asupra mușchilor
RĂZBOI „Amestecul malaezian”. În ciuda blocadei impuse de SUA, Iranul a descoperit „portița” prin care exportă petrol și obține, lunar, miliarde de dolari
14:06
„Amestecul malaezian”. În ciuda blocadei impuse de SUA, Iranul a descoperit „portița” prin care exportă petrol și obține, lunar, miliarde de dolari
CINEMA Tom Hardy a fost concediat din serialul „MobLand”. Starul nu va mai juca în sezonul 3
13:57
Tom Hardy a fost concediat din serialul „MobLand”. Starul nu va mai juca în sezonul 3
EVENIMENT Noaptea Muzeelor 2026. Muzeul Cotroceni, Antipa și clădirea Primăriei, printre principalele atracții emblematice ale Capitalei
13:57
Noaptea Muzeelor 2026. Muzeul Cotroceni, Antipa și clădirea Primăriei, printre principalele atracții emblematice ale Capitalei
CONTROVERSĂ Partidul lui Viktor Orban acuză escaladarea violenței politice și lansează „Linia de Apărare”
13:36
Partidul lui Viktor Orban acuză escaladarea violenței politice și lansează „Linia de Apărare”
ULTIMA ORĂ Crin Antonescu: „PNL se bucură că au şi ei un Mesia al lor. De când a hotărât Iohannis să-i împreuneze, fac guvern cu PSD”
13:19
Crin Antonescu: „PNL se bucură că au şi ei un Mesia al lor. De când a hotărât Iohannis să-i împreuneze, fac guvern cu PSD”
TEHNOLOGIE Trucul simplu prin care poți îmbunătăți semnalul WiFi al router-ului din gospodărie
13:14
Trucul simplu prin care poți îmbunătăți semnalul WiFi al router-ului din gospodărie

Cele mai noi

Trimite acest link pe